Tüm Okul İşlerini Tablet ile Çözmek İsteyenlere: 6 Adımda Doğru Tableti Seçin!
Yeni eğitim dönemiyle birlikte dersler, ödevler ve online toplantılar başladı. Her şeyi tek bir cihazdan halledebilmek için tablet artık lüks değil, ihtiyaç. Çantanızda defterler, kalemler, bilgisayar ve kitaplar taşımak yerine tüm bu işleri tek bir tablette toplamak mümkün.
Ancak doğru tableti seçmezseniz, bu hayal kısa sürede kabusa dönüşebilir. İşte okul için tablet seçerken göz önünde bulundurmanız gereken 6 temel kriter:
Gözlerinizi yormayan bir ekran seçin.
Not alma ve çizim kolaylığına bakın.
Aynı anda birden fazla iş yapabilmeli.
Hafif, ince ve güçlü pil ömrüne sahip olmalı.
Ses ve kamera kalitesini ihmal etmeyin.
Uygulama desteğine de göz atın.
Tüm bu adımların karşılığı: HUAWEI MatePad 11.5 (2025)
