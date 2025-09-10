onedio
Tüm Okul İşlerini Tablet ile Çözmek İsteyenlere: 6 Adımda Doğru Tableti Seçin!

10.09.2025 - 14:49

Yeni eğitim dönemiyle birlikte dersler, ödevler ve online toplantılar başladı. Her şeyi tek bir cihazdan halledebilmek için tablet artık lüks değil, ihtiyaç. Çantanızda defterler, kalemler, bilgisayar ve kitaplar taşımak yerine tüm bu işleri tek bir tablette toplamak mümkün.

Ancak doğru tableti seçmezseniz, bu hayal kısa sürede kabusa dönüşebilir. İşte okul için tablet seçerken göz önünde bulundurmanız gereken 6 temel kriter:

Gözlerinizi yormayan bir ekran seçin.

Bir öğrencinin veya genç bir profesyonelin günün büyük kısmı ekrana bakarak geçiyor. PDF okuyor, ödev yazıyor, not tutuyor, video izliyor. Bu yüzden ekranın göz dostu olması çok önemli.

Örneğin yüksek çözünürlük (2456 x 1600 piksel gibi), 600 nit seviyelerinde parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde yazılar net, kaydırmalar akıcı olur. Ama tek başına çözünürlük yetmez: Parlama önleyici kaplama, düşük mavi ışık filtresi ve göz sağlığı sertifikaları da ekranı uzun kullanımda konforlu hale getirir. Kısacası ekran ne kadar “kağıt hissine” yakınsa, ders çalışmak o kadar kolaylaşır.

Not alma ve çizim kolaylığına bakın.

Tablet seçerken “not defterimin yerine geçebilir mi?” sorusunu sorun. İyi bir tablet, kalem ve klavye desteğiyle birlikte gelir. Gelişmiş stylus kalemler düşük gecikme süresiyle yazıyı kağıt hissiyle ekrana aktarır. Konforlu ve taşınabilir bir klavye ise tablet deneyimini dilediğiniz her an bilgisayar deneyimine dönüştürür.

Yanına güçlü bir not uygulaması eklendiğinde derslerde tuttuğunuz dağınık notları düzenli dijital metinlere dönüştürmek mümkün olur. Bazı uygulamalar el yazısını otomatik olarak düzenler, çizimleri kolaylaştırır ve PDF üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Ayrıca grafik tablet işlevi görerek çizim yapmak isteyenlere de özgürlük sağlar.

Aynı anda birden fazla iş yapabilmeli.

Öğrenciler için çoklu görev performansı kritik. Bir tarafta internetten araştırma yaparken diğer tarafta sunum açabilmeli, notlarınızı düzenlerken PDF’leri kolayca görebilmelisiniz.

Bunun için yüksek yenileme hızına sahip, güçlü işlemcili ve RAM desteği iyi bir tablet gerekir. Yüzen çoklu pencere, uygulamalar arasında geçişi bilgisayardaki gibi yapmanızı sağlar. Ayrıca SuperHub gibi özellikler sayesinde dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Ders temposuna ayak uydurmak için bu esneklik şart.

Hafif, ince ve güçlü pil ömrüne sahip olmalı.

Tabletin hafifliği ve taşınabilirliği en az performansı kadar önemlidir. Ortalama 500 gram civarında olan tabletler, sırt çantanızda kitap kadar yer kaplar. İncelik ise cihazı daha şık ve pratik hale getirir.

Ancak pil ömründen taviz verilmemelidir. 10.000 mAh üzeri bataryalar bir günü rahat çıkarır. Hızlı şarj desteği de priz arama stresini ortadan kaldırır. Kısacası, sabah derse girerken şarjdan çektiğiniz tabletin akşam kütüphaneden çıkana kadar yanınızda olması gerekir.

Ses ve kamera kalitesini ihmal etmeyin.

Çevrim içi dersler, grup çalışmaları, sunumlar… Bunların hepsi iyi bir mikrofon, hoparlör ve kamera gerektirir. Dört hoparlörlü sistemler sesi daha geniş ve net verir. Akıllı ses algoritmaları sayesinde hem müzik hem de toplantılar kristal netliğinde duyulur.

Ön kameranın geniş açıya sahip olması, çevrim içi toplantılarda daha rahat bir görünüm sağlar. Arka kamera ise ödev veya kitap çekimlerinde netlik sunar.

Uygulama desteğine de göz atın.

Tablet seçerken donanım kadar yazılım ekosistemi de önemli. Derslerde Google uygulamalarını (Docs, Meet, Drive), eğlence için popüler uygulamaları ya da oyunları sorunsuz kullanabilmek gerekir.

Bu da güncel ve güçlü; aynı zamanda geniş uygulama desteği sunan bir cihaz gerekiyor demektir. Aynı zamanda cihazın güvenli ve güncel bir uygulama mağazası sunması büyük avantajdır.

Tüm bu adımların karşılığı: HUAWEI MatePad 11.5 (2025)

Bu kriterlerin hepsini karşılayan tabletlerden biri HUAWEI MatePad 11.5 (2025).

  • PaperMatte kâğıt dokulu ekranı, nano düzeyde yansıma önleyici teknolojisiyle ışık parlamalarını %99 azaltıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 2,5K çözünürlük sayesinde ders çalışırken gözleriniz yorulmuyor, metinler daha akıcı görünüyor.

  • HUAWEI M-Pencil (3. nesil) ultra düşük gecikme süresiyle notlarınızı kağıt hissiyle yazmanıza olanak tanıyor. Yanında gelen HUAWEI Notes uygulaması ise el yazınızı düzenli metinlere dönüştürüyor, PDF üzerinde çalışmanızı kolaylaştırıyor.

  • Yüzen Çoklu Pencere özelliğiyle aynı anda dört farklı uygulamayı açabilirsiniz. SuperHub sayesinde metin, görsel veya dosyaları telefon, bilgisayar ve tablet arasında sürükleyip bırakmanız mümkün.

  • 10.100 mAh bataryası ile 14 saat video oynatma sunuyor. 40 W hızlı şarj desteği sayesinde 90 dakikada doluyor. 515 gramlık hafifliğiyle taşımak da çok kolay.

  • Dört hoparlörlü Histen 9.0 ses sistemi, akıllı ses karıştırma algoritmasıyla müzikte basları, derslerde ise konuşmaları net şekilde ayırıyor. 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera da hem ödev hem çevrim içi dersler için fazlasıyla yeterli.

  • Şık tasarımı (6,1 mm incelik, Violet ve Space Gray renk seçenekleri) hem öğrenci hem genç profesyonellere hitap ediyor.

  • HUAWEI MatePad 11.5 (2025), dünyanın en büyük 3. uygulama pazarı olan AppGallery ile geliyor. Buradan eğitim, üretkenlik ve eğlence için binlerce uygulamayı güvenle indirebilirsiniz. Google uygulamalarına erişmek de çok kolay. AppGallery üzerinden GBox'ı indirip GBox üzerinden de PlayStore erişebilirsiniz. Böylece hem AppGallery’nin sunduğu güvenlik ve çeşitlilikten faydalanır, hem de Google ekosistemini sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, HUAWEI MatePad 11.5 yalnızca bir tablet değil; ders çalışmak, ödev hazırlamak, çizim yapmak ve online derslere katılmak için hepsi bir arada çözüm. Ulaşılabilir fiyatıyla premium deneyim sunarak öğrenciler için en akıllı yatırım oluyor.

Bu yeni nesil tablete yanında kalemi, kılıfı ve klavyesi ile 15.999 TL'lik fiyatla sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Ayrıca satın alırken  700 TL değerindeki AMP115O700 kodunu kullanmayı unutmayın!

