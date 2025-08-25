Tofaş'ı Hiç Böyle Görmediniz: Cyberpunk Tofaş, Hot Wheels Legends Türkiye'de Birinci Seçildi
Hot Wheels Legends, bu sene 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de de düzenlendi. Modifiye araçların yer aldığı bu yarışta, birbirinden farklı ve yaratıcı tasarımlar ön plana çıktı. Kazanan aracın ise Türkiye’yi Hot Wheels’ın uluslararası finalinde temsil etme şansı yakalayacağı açıklanmıştı!
Jüri ve halk oylamasında birinci olan araç belli oldu. 1990 model bir Tofaş, modifiyesindeki detaylarla gören herkesi kendine hayran bıraktı ve birinciliğe hak kazandı.
Hot Wheels Legends Türkiye'nin birincisi belli oldu.
Tofaş, Cyberpunk estetiğiyle yeniden tasarlandı.
Birincilikle taçlanan Tofaş, sosyal medyanın da dikkatini çekmeyi başardı.
İşte, Tofaş'ın dikkat çeken detaylarından biri!
Gelin, sosyal medya yorumlarına da bakalım.
Siz bu aracı nasıl buldunuz?
