onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Tofaş'ı Hiç Böyle Görmediniz: Cyberpunk Tofaş, Hot Wheels Legends Türkiye'de Birinci Seçildi

Tofaş'ı Hiç Böyle Görmediniz: Cyberpunk Tofaş, Hot Wheels Legends Türkiye'de Birinci Seçildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 10:58

Hot Wheels Legends, bu sene 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de de düzenlendi. Modifiye araçların yer aldığı bu yarışta, birbirinden farklı ve yaratıcı tasarımlar ön plana çıktı. Kazanan aracın ise Türkiye’yi Hot Wheels’ın uluslararası finalinde temsil etme şansı yakalayacağı açıklanmıştı!

Jüri ve halk oylamasında birinci olan araç belli oldu. 1990 model bir Tofaş, modifiyesindeki detaylarla gören herkesi kendine hayran bıraktı ve birinciliğe hak kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hot Wheels Legends Türkiye'nin birincisi belli oldu.

Hot Wheels Legends Türkiye'nin birincisi belli oldu.

Hot Wheels Legends, Türkiye etabının yapılacağını duyurmuştu. Modifiye araç severlerin merakla beklediği yarışma, 23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Araç sahiplerinin kendi tarzlarını konuşturduğu yarışmada birbirinden renkli anlar yaşandı. 

Birinci olan araç ise 1990 model 'Tofaş Fiat Şahin' oldu.

Tofaş, Cyberpunk estetiğiyle yeniden tasarlandı.

Tofaş, Cyberpunk estetiğiyle yeniden tasarlandı.

Tofaş'ın sahibi, 'Türk otomobil kültürünün ikonik figürü Tofaş Şahin'i cyberpunk estetiğiyle yeniden kurguladık. Araç; dijital neon dokunuşlar, agresif hatlar ve geeleceği referans alan detaylarla geçmişin ruhunu taşıyor' diyerek aracını tanıtıyor. 

Tofaş'ta hem klasik çizgiler hem de kültürel ögelerin bir arada kullanılması, en dikkat çekici özelliği.

Birincilikle taçlanan Tofaş, sosyal medyanın da dikkatini çekmeyi başardı.

Birincilikle taçlanan Tofaş, sosyal medyanın da dikkatini çekmeyi başardı.
twitter.com

İşte, Tofaş'ın dikkat çeken detaylarından biri!

İşte, Tofaş'ın dikkat çeken detaylarından biri!

Gelin, sosyal medya yorumlarına da bakalım.

Gelin, sosyal medya yorumlarına da bakalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz bu aracı nasıl buldunuz?

Siz bu aracı nasıl buldunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın