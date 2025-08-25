onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tayland’a Ücretsiz Uçak Bileti: Tayland Hükümetinden ‘Ücretsiz Uç’ Kampanyası!

Tayland’a Ücretsiz Uçak Bileti: Tayland Hükümetinden ‘Ücretsiz Uç’ Kampanyası!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 09:42

Tayland, hedeflediği yıllık turist sayısının altında kalınca turizmi canlandırmak için farklı bir yol denemeye başladı. Gezginleri Bangkok, Phuket ve Chiang Mai gibi çok sevilen şehirlere yönlendirmek isteyen Taylan hükümeti, 200 bin yabancıya ücretsiz iç hat uçuşu sunmayı planlıyor. Kabine planlamayı onaylarsa programın Eylül-Kasım döneminde uygulanması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tayland hükümeti, turistlerin ülke içerisinde daha fazla dolaşmasını ve daha fazla kalmasını sağlamak için ücretsiz bilet dağıtacak.

Tayland hükümeti, turistlerin ülke içerisinde daha fazla dolaşmasını ve daha fazla kalmasını sağlamak için ücretsiz bilet dağıtacak.

Ülkede, 2025 yılına dair turizm beklentileri güncellendi. Yılın başında 39 milyon olarak öngörülen uluslararası ziyaretçi sayısı, son gelişmelerin ardından 33 milyona çekildi. Buna rağmen ülke, tropik adaları, beyaz kumsalları, gür ormanları ve enerjik gece pazarlarıyla hâlâ milyonlarca gezgini kendine çekmeye devam ediyor. Seyahat planlayanlar içinse şimdi çok cazip bir fırsat kapıda.

Turizm Bakanlığı, önümüzdeki üç ay boyunca 200 bin yabancı turiste ücretsiz iç hat uçuşu sunmayı planlıyor. “Uluslararası Satın Al, İç Hatlarda Ücretsiz Uç” adı verilen kampanya sayesinde, uygun yolcular Tayland’a yaptıkları uluslararası uçuş rezervasyonları sırasında ülke içinde bir gidiş-dönüş bileti talep edebilecek.

Program, hükümetin onay vermesi hâlinde eylül–kasım ayları arasında geçerli olacak. Devlet, tek yön biletlerde 1.750 baht (yaklaşık 40 euro), gidiş-dönüş biletlerde ise 3.500 bahta (80 euro) kadar destek sağlayacak. Ayrıca her bilet için 20 kilogram bagaj hakkı da verilecek.

Amaç yalnızca Bangkok, Phuket veya Chiang Mai gibi turistik merkezleri değil, aynı zamanda tapınakları, yerel mutfakları, saklı koyları ve daha az bilinen adalarıyla ülkenin farklı bölgelerini de turistlerin keşfetmesini sağlamak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın