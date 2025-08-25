Tayland’a Ücretsiz Uçak Bileti: Tayland Hükümetinden ‘Ücretsiz Uç’ Kampanyası!

Ülkede, 2025 yılına dair turizm beklentileri güncellendi. Yılın başında 39 milyon olarak öngörülen uluslararası ziyaretçi sayısı, son gelişmelerin ardından 33 milyona çekildi. Buna rağmen ülke, tropik adaları, beyaz kumsalları, gür ormanları ve enerjik gece pazarlarıyla hâlâ milyonlarca gezgini kendine çekmeye devam ediyor. Seyahat planlayanlar içinse şimdi çok cazip bir fırsat kapıda.

Turizm Bakanlığı, önümüzdeki üç ay boyunca 200 bin yabancı turiste ücretsiz iç hat uçuşu sunmayı planlıyor. “Uluslararası Satın Al, İç Hatlarda Ücretsiz Uç” adı verilen kampanya sayesinde, uygun yolcular Tayland’a yaptıkları uluslararası uçuş rezervasyonları sırasında ülke içinde bir gidiş-dönüş bileti talep edebilecek.

Program, hükümetin onay vermesi hâlinde eylül–kasım ayları arasında geçerli olacak. Devlet, tek yön biletlerde 1.750 baht (yaklaşık 40 euro), gidiş-dönüş biletlerde ise 3.500 bahta (80 euro) kadar destek sağlayacak. Ayrıca her bilet için 20 kilogram bagaj hakkı da verilecek.

Amaç yalnızca Bangkok, Phuket veya Chiang Mai gibi turistik merkezleri değil, aynı zamanda tapınakları, yerel mutfakları, saklı koyları ve daha az bilinen adalarıyla ülkenin farklı bölgelerini de turistlerin keşfetmesini sağlamak.