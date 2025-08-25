onedio
Reklam Kurulu Okul Sezonu Öncesi Harekete Geçti: Hangi Kırtasiye Reklamlarına Yasak Gelebilir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 10:31

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Reklam Kurumları, ürünlere yönelik tanıtımları yakın takibe aldı. Ürünler detaylı incelenirken Ticaret Bakanlığı, veliler için bilgilendirme yaptı.

Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün reklamlarını yakın takibe aldı.

Yeni eğitim dönemi öncesi Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatan, bilgi eksiklerini istismar eden reklamları ve haksız ticari uygulamalarını yakın takibe aldı. 

Kurul, söz konusu ürünlere ilişkin gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamaları izlemeye başladı. Bakanlık kararına göre ürün tanıtımları, ürünler hakkında açık ve gerçeğe uygun bilgilendirmeler yapmalı.

Kırtasiye ürünleri laboratuvar testleriyle inceliyor.

Bakanlık yaptığı denetimlerde kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımları inceliyor. Mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanması ve toplatılmasına karar veriliyor. 

Ürünlerin kimyasal açıdan içinde kanserojen madde olup olmadığı inceleniyor.

Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Fiziksel kontrollerde ürünün mekanik dayanıklılığı kontrol ediliyor. Ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalatçı ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.

Veliler Türkçe uyarılan bulunduğu ürünler satın almalı.

Ticaret Bakanlığı, velilere ürünlere dair uyarılarda bulundu. Bilgilendirmeler doğrultusunda, velilerin imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarıların bulunduğu ürünlerin satın alınması önem taşıyor.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılması önemli.

