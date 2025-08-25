Reklam Kurulu Okul Sezonu Öncesi Harekete Geçti: Hangi Kırtasiye Reklamlarına Yasak Gelebilir?

Ticaret Bakanlığı, velilere ürünlere dair uyarılarda bulundu. Bilgilendirmeler doğrultusunda, velilerin imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarıların bulunduğu ürünlerin satın alınması önem taşıyor.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılması önemli.