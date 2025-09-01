onedio
TikTok’ta Viral Olmuş 11 Temizlik Tüyosu

Erkan Tuna Budak
01.09.2025 - 11:31

TikTok artık sadece dans videoları ve tariflerle değil, aynı zamanda temizlik tüyolarıyla da dolup taşıyor. Üstelik bazıları gerçekten işe yarıyor. Ev temizliğini hızlandıran, temizlik ürünlerinden tasarruf ettiren ve 'Bunu daha önce neden denemedim?' dedirten TikTok kaynaklı temizlik tüyolarını sıraladık.

1. Ocaktan asla çıkmayan lekeler için bir çözüm var!

Güçlü bir yağ çözücüyü ocağa sıkın ve üzerini streç filmle kaplayın. Ardından 24 saat bekleyin ve güçlü bir süngerle ocağı temizleyin. Ta-daa! Tertemiz bir ocakta artık gönül rahatlığıyla yemek yapacaksınız.

2. Eğer süzgeçlerinizi temizlemekte zorluk çekiyorsanız bu tüyoyu kaydedin!

Süzgeçleri köpüklediniz ama su ile yıkamak istediğinizde maalesef ki o su boşa akıyor. Bunun için akan suyun altına bir kaşığı ters bir şekilde tutun ve süzgecinizi öyle temizleyin.

3. Airfryer'ın parçalarını makineye atmak istemiyorsanız bu tüyo epey işinize yarar.

Bir sıvı bulaşık tabletini kesin, üstüne karbonat dökün ve bir dilim limon ile hazneyi ovun. Üstüne sıcak su dökün ve yavaşça temizleyin. Sonucu hemen fark edeceksiniz.

4. Banyo ve mutfak bataryalarındaki kireç lekelerini anında yok edebilirsiniz. Nasıl mı?

Sudaki kireçler çoğu zaman banyo ve mutfak bataryalarında iz bırakabilir. Bir parça alüminyum folyoyu alıp bir bez gibi tutun ve kireçli yerleri hızlıca ovun. Kireç lekeleri hemen çıkacaktır. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.

5. Ulaşılması zor kenarlar için ne yapıyorsunuz? TikTok'ta şöyle bir tüyo var.

Özellikle pencere kenarları gibi ulaşılması zor yerleri güçlü bir yağ çözücü ile temizlemek mümkün. Spreyin uç kısmını döndürüp tazyikli ayarına getirin ve kirli bölgelere sıkın. Ardından su ile durulayın.

6. Dikey süpürgelerinizin başlıklarındaki fırçaları temizlemek için muhteşem bir tüyo var!

Şaka şaka, bu konuda bir tüyo yok çünkü tüyoya ihtiyaç yok. Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, kendi kendini temizleyen Power Brush fırçalara sahip. Ucuna bir şey mi takıldı, fırça dönmüyor mu, süpürgenin emiş gücü düştü mü... Hepsi mazide kalır! Islak ve kuru temizleme yaptığını ve aynı zamanda  AquaSpin teknolojisi tek seferde zemini süpürüp sildiğini de belirtelim.

7. Tezgah üstü ocakların kenarları kirle birikir. Bunun için işe yarar bir tüyomuz var!

Ucu sivri olmayan bir yemek bıçağını alın ve ucuna kağıt havlı ya da tülbent sarın. Bıçağın ucuyla ocak kenarlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Hatta bunu evinizin temizlenmesi en zor yerler için bile kullanabilirsiniz.

8. Tuvalet ve banyonun temiz kokması için ilginç bir yöntem var!

Tuvalet kağıdının içindeki rulosuna birkaç damla uçucu yağ damlatın. Sevdiğiniz kokuyu seçin. Sonrasında tuvalet ve banyoya her girdiğinizde güzel kokularla karşılaşırsınız!

9. Çamaşır makinesini bulaşık tabletiyle temizleyebilirsiniz desek?

Çamaşır makinenizin kokmasını önlemek ve güzel kokmasını sağlamak için boşken içine bir bulaşık tableti atın ve sıcak programda çalıştırın. TikTok'a göre hem tambur parlıyor hem kötü koku uçup gidiyor.

10. Banyo aynasını tıraş köpüğüyle buğulanmaya karşı koruyabilirsiniz.

Aynanın buğulanmasından bıktıysanız tıraş köpüğünü aynaya yayıp kuru bezle silin. Aynada görünmez bir tabaka oluşuyor. Duştan sonra bile ayna tertemiz. Kendini net görmek isteyenlere birebir.

11. Eğer tezgaha yağ döküldüyse temizlemesi zor oluyor. Ama kolay bir yöntemi var!

Yağ dökülen yere hemen karbonat dökün. Ama elinizi korkak alıştırmayın. Bir süre bekleyince karbonat, bütün yağı içine çekiyor ve yağdan eser kalmıyor. Sonrasında da nemli bir bezle yüzeyi silebilirsiniz.

2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
