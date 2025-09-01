TikTok’ta Viral Olmuş 11 Temizlik Tüyosu
TikTok artık sadece dans videoları ve tariflerle değil, aynı zamanda temizlik tüyolarıyla da dolup taşıyor. Üstelik bazıları gerçekten işe yarıyor. Ev temizliğini hızlandıran, temizlik ürünlerinden tasarruf ettiren ve 'Bunu daha önce neden denemedim?' dedirten TikTok kaynaklı temizlik tüyolarını sıraladık.
1. Ocaktan asla çıkmayan lekeler için bir çözüm var!
Güçlü bir yağ çözücüyü ocağa sıkın ve üzerini streç filmle kaplayın. Ardından 24 saat bekleyin ve güçlü bir süngerle ocağı temizleyin. Ta-daa! Tertemiz bir ocakta artık gönül rahatlığıyla yemek yapacaksınız.
2. Eğer süzgeçlerinizi temizlemekte zorluk çekiyorsanız bu tüyoyu kaydedin!
Süzgeçleri köpüklediniz ama su ile yıkamak istediğinizde maalesef ki o su boşa akıyor. Bunun için akan suyun altına bir kaşığı ters bir şekilde tutun ve süzgecinizi öyle temizleyin.
3. Airfryer'ın parçalarını makineye atmak istemiyorsanız bu tüyo epey işinize yarar.
Bir sıvı bulaşık tabletini kesin, üstüne karbonat dökün ve bir dilim limon ile hazneyi ovun. Üstüne sıcak su dökün ve yavaşça temizleyin. Sonucu hemen fark edeceksiniz.
4. Banyo ve mutfak bataryalarındaki kireç lekelerini anında yok edebilirsiniz. Nasıl mı?
Sudaki kireçler çoğu zaman banyo ve mutfak bataryalarında iz bırakabilir. Bir parça alüminyum folyoyu alıp bir bez gibi tutun ve kireçli yerleri hızlıca ovun. Kireç lekeleri hemen çıkacaktır. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.
5. Ulaşılması zor kenarlar için ne yapıyorsunuz? TikTok'ta şöyle bir tüyo var.
Özellikle pencere kenarları gibi ulaşılması zor yerleri güçlü bir yağ çözücü ile temizlemek mümkün. Spreyin uç kısmını döndürüp tazyikli ayarına getirin ve kirli bölgelere sıkın. Ardından su ile durulayın.
6. Dikey süpürgelerinizin başlıklarındaki fırçaları temizlemek için muhteşem bir tüyo var!
7. Tezgah üstü ocakların kenarları kirle birikir. Bunun için işe yarar bir tüyomuz var!
Ucu sivri olmayan bir yemek bıçağını alın ve ucuna kağıt havlı ya da tülbent sarın. Bıçağın ucuyla ocak kenarlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Hatta bunu evinizin temizlenmesi en zor yerler için bile kullanabilirsiniz.
8. Tuvalet ve banyonun temiz kokması için ilginç bir yöntem var!
9. Çamaşır makinesini bulaşık tabletiyle temizleyebilirsiniz desek?
10. Banyo aynasını tıraş köpüğüyle buğulanmaya karşı koruyabilirsiniz.
11. Eğer tezgaha yağ döküldüyse temizlemesi zor oluyor. Ama kolay bir yöntemi var!
Yağ dökülen yere hemen karbonat dökün. Ama elinizi korkak alıştırmayın. Bir süre bekleyince karbonat, bütün yağı içine çekiyor ve yağdan eser kalmıyor. Sonrasında da nemli bir bezle yüzeyi silebilirsiniz.
