TikTok’ta Viral Olmuş 11 Temizlik Tüyosu

Şaka şaka, bu konuda bir tüyo yok çünkü tüyoya ihtiyaç yok. Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, kendi kendini temizleyen Power Brush fırçalara sahip. Ucuna bir şey mi takıldı, fırça dönmüyor mu, süpürgenin emiş gücü düştü mü... Hepsi mazide kalır! Islak ve kuru temizleme yaptığını ve aynı zamanda AquaSpin teknolojisi tek seferde zemini süpürüp sildiğini de belirtelim.