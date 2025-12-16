onedio
The Leftovers Dizisi ile Hafızalara Kazınan Muhteşem Şarkılar

Liz Lemon
16.12.2025
16.12.2025 - 19:01

The Leftovers dizisi insanın içini ters yüz eden, ruhuna görünmez düğümler atan bir deneyimdi. Hikaye zaten yeterince sarsıcıyken, kullanılan müzikler de her sahneyi adeta kalbin orta yerine iliştiriyordu. Bazı şarkılar hüzünle sarstı, bazıları umut verdi, bazıları da hiç beklenmedik anda insanı boşluğa düşürdü. Şimdi, o unutulmaz sahneleri hafızalara kazıyan parçalara doğru keyifli ve merak uyandıran bir yolculuğa çıkıyoruz!

1. Let the Mystery Be

2. Nothing's Gonna Stop Me Now

3. Stay Alive

4. The End of The World

5. Where Is My Mind

6. Homeward Bound

7. Doomed

8. Hallelujah

9. Laughing With

10. Dust in the Wind

11. The Night We Met

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
