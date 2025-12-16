The Leftovers Dizisi ile Hafızalara Kazınan Muhteşem Şarkılar
The Leftovers dizisi insanın içini ters yüz eden, ruhuna görünmez düğümler atan bir deneyimdi. Hikaye zaten yeterince sarsıcıyken, kullanılan müzikler de her sahneyi adeta kalbin orta yerine iliştiriyordu. Bazı şarkılar hüzünle sarstı, bazıları umut verdi, bazıları da hiç beklenmedik anda insanı boşluğa düşürdü. Şimdi, o unutulmaz sahneleri hafızalara kazıyan parçalara doğru keyifli ve merak uyandıran bir yolculuğa çıkıyoruz!
1. Let the Mystery Be
2. Nothing's Gonna Stop Me Now
3. Stay Alive
4. The End of The World
5. Where Is My Mind
6. Homeward Bound
7. Doomed
8. Hallelujah
9. Laughing With
10. Dust in the Wind
11. The Night We Met
