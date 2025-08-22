Üzerindeki pijamalar, bir elinde sünger bir elinde kahve… Oda dağınık, sen kararlı ama biraz dağılmışsın. Dışardan bakan 'Yardım edelim mi acaba?' diye düşünebilir ama sen kaotik zekânla bir şekilde işin içinden çıkıyorsun. En azından öyle umut ediyoruz. Sen bu işi çözeceksin biliyoruz!