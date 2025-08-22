Temizlik Yaparken Nasıl Göründüğünü Söylüyoruz!
Sen temizlik yaparken nasıl görünüyorsun? Auran ve tarzından hiç ödün vermiyor musun? Yoksa gerçekten savaştan çıkmış gibi mi oluyorsun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey hemen testi çözmeye başlamak. Hazırsan hadi başlıyoruz!
1. Her hafta düzenli temizlik günlerin var mı?
2. Temizlik yaparken genellikle ne giyersin?
3. Peki senin temizlik müziğin hangisi?
4. Mop senin için...
5. Doğru söyle, cam silmeyi seviyor musun?
6. Peki toz bezlerini nasıl kullanıyorsun?
7. Biri "yardım edeyim mi?" diye sorsa tepkin ne olur?
8. Banyonun temizlik sıklığı nedir?
Pinterest'ten fırlamış gibisin!
Profesyonel görünüyorsun!
Korku filmi sahnesi gibi!
