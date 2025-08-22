onedio
Temizlik Yaparken Nasıl Göründüğünü Söylüyoruz!

Temizlik Yaparken Nasıl Göründüğünü Söylüyoruz!

Begüm
Begüm
22.08.2025 - 14:05

Sen temizlik yaparken nasıl görünüyorsun? Auran ve tarzından hiç ödün vermiyor musun? Yoksa gerçekten savaştan çıkmış gibi mi oluyorsun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey hemen testi çözmeye başlamak. Hazırsan hadi başlıyoruz!

1. Her hafta düzenli temizlik günlerin var mı?

2. Temizlik yaparken genellikle ne giyersin?

3. Peki senin temizlik müziğin hangisi?

4. Mop senin için...

5. Doğru söyle, cam silmeyi seviyor musun?

6. Peki toz bezlerini nasıl kullanıyorsun?

7. Biri "yardım edeyim mi?" diye sorsa tepkin ne olur?

8. Banyonun temizlik sıklığı nedir?

Pinterest'ten fırlamış gibisin!

Sen temizlik yaparken dışarıdan bakıldığında sanki bir temizlik reels'ındasın! Renkli bezler, dağılmadan süpürme, havalı toka ve bol bol aşırı organize hareketlerle herkesin temizlik ilhamı olabilirsin. Süpürürken dans ettiğini duymayan kalmamış olabilir… Sen gerçekten temizlik yaparken de çok şık ve tarz görünüyorsun.

Profesyonel görünüyorsun!

Eline eldiveni taktığın an gözün kararıyor ve temizlik aşkıyla yanıp tutuşmaya başlıyorsun. Dışardan bakan biri 'Acaba bu evi mi sterilize ediyorlar?' diye düşünebilir çünkü sen o kadar profesyonel duruyorsun. Güçlü, sistemli ve hedef odaklısın. Sırtına logolu yelek giysen inandırıcılığın %100 olur öyle diyelim!

Korku filmi sahnesi gibi!

Üzerindeki pijamalar, bir elinde sünger bir elinde kahve… Oda dağınık, sen kararlı ama biraz dağılmışsın. Dışardan bakan 'Yardım edelim mi acaba?' diye düşünebilir ama sen kaotik zekânla bir şekilde işin içinden çıkıyorsun. En azından öyle umut ediyoruz. Sen bu işi çözeceksin biliyoruz!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
