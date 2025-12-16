Temizlik Alışkanlıklarına Göre Senin “Gizli” Burcun Ne?
Temizlik alışkanlıkların aslında düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor! Düzen sevgin, dağınıklıkla mücadelen veya aceleci temizlik tarzın… Hepsi “gizli burcunu” ele veriyor.
Hazırsan; teste başlayalım!👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Temizlik yaparken arka planda ne çalıyor?
3. Senin temizlik rutinin hangi odanın temizliğinden başlıyor?
4. Aniden kapı çaldı ve misafir geldi. Tepkin ne olur?
5. Her gün evi süpürüyor musun?
6. Gardırobunun iç durumu şu an nasıl?
7. Evdeki temizlik işlerini ertelendiğinde rahatsız oluyor musun?
8. Son olarak, temizlik bittiğinde kendini nasıl hissediyorsun?
Toprak Grubu! (Boğa, Başak, Oğlak)
Ateş Grubu! (Koç, Aslan, Yay)
Su Grubu! (Yengeç, Akrep, Balık)
Hava Grubu! (İkizler, Terazi, Kova)
