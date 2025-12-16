Temizlik Alışkanlıklarına Göre Senin “Gizli” Burcun Ne?

Senin gizli temizlik burcun Su! Sen evi sadece kirlerden değil, kötü enerjilerden de arındırıyorsun. Temizlik senin için nostaljik bir yolculuk ve duygusal bir terapi seansı gibi. Evinin mis gibi kokması, mumlar yakmak ve o sıcak, yuva hissini yaratmak senin için her şeyden önemli. Kimi zaman üzgünken kendini temizliğe veriyor, kimi zaman mutluyken evini süslüyorsun. Senin evin, giren herkesi şefkatle sarmalayan, huzur dolu ve yaşanmışlık kokan bir yuva.