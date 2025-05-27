Tatlı Yaparken Kullandığın Malzemelere Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
Kek, kurabiye, muhallebi… Tatlı yaparken mutfağa bir sen giriyorsun, bir de karakterin! Ölçüyü göz kararı koyanlar da var, her gramı tartanlar da. Peki senin tarzın ne? Sütü bitkisel mi alırsın, nişastayı seçerken bile düşünür müsün?
Tercihlerine göre karakterini analiz edeceğiz!
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1. Şimdi başlayalım! Tatlının olmazsa olmazı şekerdir elbette. Hangi şekeri kullanıyorsun?
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2. Kaç yumurta kullanıyorsun diye sorsak?
3. Şu süt işini netleştirelim: Tatlıyı bu sütlerden hangisiyle yapıyorsun?
4. Unsuz tatlılar da vardır, epey de güzel oluyorlar ama muhakkak bir tarifte un kullanıyorsundur. Hangi unu tercih ediyorsun?
5. Bu soruda malzeme sormayacağız ama karakter analizine etki edecek! Tatlı yaparken müzik dinliyor musun?
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6. Devam edelim! Kabartma tozu mu yoksa karbonat mı?
7. Tatlını süslemek için bu malzemelerden birini seçer misin?
8. Unutmuş olabileceğimiz ya da kullandığın farklı bir malzeme, bunlardan hangisi olabilir?
Kendi bildiğini okuyan birisin!
Detaycısın ama tatlı bir detaycı!
Güven dolusun ve ama bir o kadar da hassas birisin!
Kontrollü ama bir o kadar da rahat birisin!
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