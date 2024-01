Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler

Disney severleri üzecek bir bilgi daha... Disney’in en sevişen ve tanınan tema parkı olan Splash Mountain 'Song of the South' (Güney'in Şarkısı) filminden esinlenilerek yapıldı ama film uzun süredir 'köleliği yücelttiği' gerekçesiyle ırkçılıkla suçlanıyordu. 2024 yılı boyunca kapalı kalsa da güzel haber 'The Princess and the Frog' (Prenses ve Kurbağa) filminden esinlenen Tiana's Bayou Adventure (Tiana'nın Bayou Macerası) adıyla, değiştirilmiş haliyle yeniden açılacak.