Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler

Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 20:01

Yeni bir yılın gelmesiyle şimdiden seyahat planları yapılmaya başlandı. Hevesle gidilecek ülkeye ya da şehre göre planlar yapılırken ziyaret etmek istediğiniz yerlerin geçici olarak kapalı olması, tadilata girmesi ya da kalıcı olarak kapatılması hiç hoş değil. Bizde tatil planınızı yaparken bu hoş olmayan durumla karşılaşmamanız için dünyada 2024 yılı boyunca kapalı olacak  ve kalıcı olarak kapatılan yerleri yazdık.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/01/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Centre Pompidou - Paris, Fransa

1. Centre Pompidou - Paris, Fransa

Paris’in havasına uygun avangard mimarisiyle ön planda olan Centre Pompidou’un içinde müze, kütüphane ve sinema bulunuyor. Terasında Eyfel Kulesi ve Sacre Coeur’u görebileceğiniz kültür merkezi 2024'te Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nın ardından 260 milyon euroluk bir modernizasyon çalışmaları sebebiyle kapalı olacak.

2. Vigna di Leonardo da Vinci - Milano, İtalya

2. Vigna di Leonardo da Vinci - Milano, İtalya

İtalya Milano’da bulunan Vigna di Leonardo da Vinci kalıcı olarak kapalı olan bir mekan artık. Leonardo da Vinci’nin bağını ve bağlı olduğu evi Fransız milyarder Bernard Arnault'un 'özel mülkü' oldu. Evi tekrar açar mı ya da ev ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

3. Splash Mountain - Orlando, Amerika Birleşik Devletleri

3. Splash Mountain - Orlando, Amerika Birleşik Devletleri

Disney severleri üzecek bir bilgi daha... Disney’in en sevişen ve tanınan tema parkı olan Splash Mountain 'Song of the South' (Güney'in Şarkısı) filminden esinlenilerek yapıldı ama film uzun süredir 'köleliği yücelttiği' gerekçesiyle ırkçılıkla suçlanıyordu. 2024 yılı boyunca kapalı kalsa da güzel haber 'The Princess and the Frog' (Prenses ve Kurbağa) filminden esinlenen Tiana's Bayou Adventure (Tiana'nın Bayou Macerası) adıyla, değiştirilmiş haliyle yeniden açılacak.

4. Smithsonian Castle - Washington, Amerika Birleşik Devletleri

4. Smithsonian Castle - Washington, Amerika Birleşik Devletleri

1855 yılında inşaa edilen bu eski bina farklı mimarisi ve tasarımıyla sadece dışıyla bile etkileyici bir bina. Restorasyon çalışmasından dolayı 5 yıl boyunca kapalı kalacak kalenin dışında konuşmalar ve etkinlikler devam edecek. Kalenin içini görmek isteyenler için dijital turu düşünebilir.

5. Noma - Kopenhag, Danimarka

5. Noma - Kopenhag, Danimarka

Dünyanın en ünlü restoranlarından biri olan Noma 'gıda inovasyonu ve yeni tatların geliştirilmesi çalışmalarına adanmış öncü bir test mutfağı' olarak hizmet verecek. İskandinav mutfağına yenilikçi bir bakış açısı kazandıran ve popüler hale getiren restoran 2025 yılında yeni imajıyla hizmet verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Cathédrale Notre Dame - Paris, Fransa

6. Cathédrale Notre Dame - Paris, Fransa

13. Yüzyıldan kalma bu güzel katedral biliyorsunuz 2019 yılında yangın sonucu büyük bir kısmı zarar gördü. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı Aralık ayında tekrar yeniden açılacağı söyleniyor.

7. Elephant Trunk Rock - Yeni Taipei, Tayvan

7. Elephant Trunk Rock - Yeni Taipei, Tayvan

Ünlü Fil Hortumu Kayası bilmeyen için 15 Aralık 2023 denize çöktü maalesef…

8. Pergamonmuseum - Berlin, Almanya

8. Pergamonmuseum - Berlin, Almanya

Babil, Pers, Antik Roma ve Yunan sanat koleksiyonu bünyesinde barındıran Pergamonmuseum’da ülkemizden de eserler görülüyordu ama yapılan açıklamaya göre müze 2027 kadar tadilatta olacak.

9. Majestic Theatre - New York, Amerika Birleşik Devletleri

9. Majestic Theatre - New York, Amerika Birleşik Devletleri

35 yıldır 14 binden fazla performansın izlendiği Majestic Theatre Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet) ile 2023’de son gösterisini yaptı.

10. Park Hyatt - Tokyo, Japonya

10. Park Hyatt - Tokyo, Japonya

Başkent Tokyo’da batı tarzında ilk lüks otel olma ünvanına sahip olan Park Hyatt 2024 Mayıs ayında genel bir tadilata giriyor. Ünlü barında “Lost Translation” filminin çekildiği Park Hyatt otelinin 2025 yılında yeniden açılması bekleniyor.

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?