Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler
Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/01/20...
Yeni bir yılın gelmesiyle şimdiden seyahat planları yapılmaya başlandı. Hevesle gidilecek ülkeye ya da şehre göre planlar yapılırken ziyaret etmek istediğiniz yerlerin geçici olarak kapalı olması, tadilata girmesi ya da kalıcı olarak kapatılması hiç hoş değil. Bizde tatil planınızı yaparken bu hoş olmayan durumla karşılaşmamanız için dünyada 2024 yılı boyunca kapalı olacak ve kalıcı olarak kapatılan yerleri yazdık.
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1. Centre Pompidou - Paris, Fransa
2. Vigna di Leonardo da Vinci - Milano, İtalya
3. Splash Mountain - Orlando, Amerika Birleşik Devletleri
4. Smithsonian Castle - Washington, Amerika Birleşik Devletleri
5. Noma - Kopenhag, Danimarka
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6. Cathédrale Notre Dame - Paris, Fransa
7. Elephant Trunk Rock - Yeni Taipei, Tayvan
8. Pergamonmuseum - Berlin, Almanya
9. Majestic Theatre - New York, Amerika Birleşik Devletleri
10. Park Hyatt - Tokyo, Japonya
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