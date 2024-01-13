Tatil Planı Yapmadan Önce: 2024 Yılında Kapalı Olacak Turistik Yerler

Yeni bir yılın gelmesiyle şimdiden seyahat planları yapılmaya başlandı. Hevesle gidilecek ülkeye ya da şehre göre planlar yapılırken ziyaret etmek istediğiniz yerlerin geçici olarak kapalı olması, tadilata girmesi ya da kalıcı olarak kapatılması hiç hoş değil. Bizde tatil planınızı yaparken bu hoş olmayan durumla karşılaşmamanız için dünyada 2024 yılı boyunca kapalı olacak ve kalıcı olarak kapatılan yerleri yazdık.