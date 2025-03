Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller

Alaçatı’da adı gibi tatlı mı tatlı bu güzel işletme bir otelden ne bekliyorsanız size onu fazlasıyla veriyor. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tokoglu Mahallesi, 11040. Sokak No:17, 35937 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @recelotel

Ziyaretçi Yorumu: “Eylül ayının ortasında ailecek konakladık. Her gün oda temizliği vardı ve bu tatil bölgelerinde bence her otelin yapması gereken bir şey. Ne zaman denizden dönsek tertemiz bir oda bizi karşıladı. Her sabah organik ve lezzetli serpme kahvaltının ardından tatlı bir türk kahvesi ile sizi güne başlatıyorlar. Sahipleri çok güler yüzlü ve yardım sever. Yolum bir daha Alaçatı'ya düşerse başka yerde konaklamayı aklımdan bile geçirmiyorum.”