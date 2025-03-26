Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller
Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller
İzmir’in bütün ilçeleri ve mahalleleri elbette çok güzel ama söz konusu Alaçatı olunca akan sular duruyor. Hem İzmirliler hem de biz dahil dünyanın dört bir yanından gelen misafirler için Alaçatı, bahar ve yaz aylarında vazgeçilmez bir tatil rotası oluyor. Taş sokakları, serin rüzgarı ve kendine has atmosferiyle burası, bayram tatilinde şehirden uzaklaşıp dinlenmek isteyenler için birebir. Üstelik doğru oteli seçerseniz, bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Bayramda Alaçatı’nın keyfini en güzel şekilde çıkarmak için uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine göz atmak isterseniz sizleri aşağıya alalım...
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1. Flores Otel Alaçatı
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2. Provence Mansion Alaçatı
3. Alaçatı Otello Otel
4. Lucky Angel Otel
5. Reçel Otel
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6. Aişem By Hire Otel
7. Sakin Ev Alaçatı
8. Mai Sema Boutique Alaçatı
9. Mahzen Alaçatı
10. Alaçatı Otel Rebetiko
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11. Hotel B House Butik Otel
12. Alaçatı Private Hotel
13. Serin Konak
14. Kesre Alaçatı Butik Otel
15. Maison d’Azur Alaçatı
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16. Otel Odabaşı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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