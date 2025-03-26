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Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller

Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 11:52

İzmir’in bütün ilçeleri ve mahalleleri elbette çok güzel ama söz konusu Alaçatı olunca akan sular duruyor. Hem İzmirliler hem de biz dahil dünyanın dört bir yanından gelen misafirler için Alaçatı, bahar ve yaz aylarında vazgeçilmez bir tatil rotası oluyor. Taş sokakları, serin rüzgarı ve kendine has atmosferiyle burası, bayram tatilinde şehirden uzaklaşıp dinlenmek isteyenler için birebir. Üstelik doğru oteli seçerseniz, bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Bayramda Alaçatı’nın keyfini en güzel şekilde çıkarmak için uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine göz atmak isterseniz sizleri aşağıya alalım...

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1. Flores Otel Alaçatı

1. Flores Otel Alaçatı

İki yıldıza sahip bu şirin otel tam anlamıyla Alaçatının ruhunu yansıtıyor ve gelen misafirler çok memnun. Sizde by memnuniyeti bizzat yaşamak ve otel hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız tıklayın.

Adres: Alaçatı, 13048 Sokak No: 6, 35937 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @floresotelalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Gerçekten çok keyif aldık. Otel tam Alaçatı’ya özgü , konforlu ve her şeyden önce tertemizdi. İşletmecisi Sait bey ve eşi çok kibarlar sağolsunlar. Sait beye ve tüm ekibe teşekkürler tekrar. Alaçatı ya birdahaki gelişimizde muhakkak konaklıyacağımız adres.”

2. Provence Mansion Alaçatı

2. Provence Mansion Alaçatı

Bir gece ya da 7 gün farketmeksizin gelen bütün misafirleriyle ilgili olan işletme sahiplerinin yanı sıra güler yüzlü personel, leziz kahvaltılar… Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Alaçatı, 1047. Sk. No:9, 35930 Çeşme/İzmir

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Telefon Numarası: 05322901588

Instagram: @provensemansionalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Her şey dört dörtlüktü muhteşemsiniz Provence Mansion Alaçatı Murat bey ve Ebubekir bey ve tüm çalışan ekip muhteşemsiniz başarılarınızın devamını diliyorum.”

3. Alaçatı Otello Otel

3. Alaçatı Otello Otel

Alaçatı tatiliniz için gözü kapalı tercih edeceğiniz Otello Otel sizi evinizdeymiş gibi ağırlıyor. O kadar seveceksiniz ki tatilinizin hiç bitmemesini isteyeceksiniz. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Yeni mecidiye mah, 3013. Sk. No:7, 35937 Çeşme/İzmir

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Telefon Numarası: 05372103707

Instagram: @otelloalacati

Ziyaretçi Yorumu: 'Otel daha girişinde insana huzur veriyor. Konum olarak çok merkezi ve Alaçatı gibi otopark yönünden sorunlu bir yerde rahatça aracınızı park edebiliyorsunuz. İşletme olarak ise kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir ortam var. Kahvaltısı başka otellerle kıyaslanamayacak kadar güzeldi. İlgi, alaka ve güler yüzüyle dört dörtlük bir işletme. Bundan sonraki Alaçatı tatilimizde yerimiz belli oldu :).'

4. Lucky Angel Otel

4. Lucky Angel Otel

Lucky Angel’i anlatmak için mis gibi kokan çarşaflarını mı, güler yüzlü işletme sahiplerini mi, aşırı güzel kahvaltıları mı anlatayım bilemedim. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor. 

Adres: Alaçatı, 2017. Sokak No:11, 35350 Çeşme/İzmir

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Telefon Numarası: 02327167072

Instagram: @lucky_angel_hotel

Ziyaretçi Yorumu: 'Hotel Alaçatı kalbinde, heryer yürüme mesafesinde. Hotel ve odalar çok temiz ve yeni. Kahvaltı harika, Nurşen hanım kendi yapımı olan reçellere bayılacaksınız. Yıllardır bizim 2. adresimiz gibi oldu, Biz çok severek geliyoruz. Nurşen hanım her yıl gösterdiği misafirperverliği için çok teşekkürler.”

5. Reçel Otel

5. Reçel Otel

Alaçatı’da adı gibi tatlı mı tatlı bu güzel işletme bir otelden ne bekliyorsanız size onu fazlasıyla veriyor. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Tokoglu Mahallesi, 11040. Sokak No:17, 35937 Çeşme/İzmir

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Instagram: @recelotel

Ziyaretçi Yorumu: “Eylül ayının ortasında ailecek konakladık. Her gün oda temizliği vardı ve bu tatil bölgelerinde bence her otelin yapması gereken bir şey. Ne zaman denizden dönsek tertemiz bir oda bizi karşıladı. Her sabah organik ve lezzetli serpme kahvaltının ardından tatlı bir türk kahvesi ile sizi güne başlatıyorlar. Sahipleri çok güler yüzlü ve yardım sever. Yolum bir daha Alaçatı'ya düşerse başka yerde konaklamayı aklımdan bile geçirmiyorum.”

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6. Aişem By Hire Otel

6. Aişem By Hire Otel

“Tek rakibimiz eviniz” diyerek oldukça iddialı ve bu iddialarını her konuda ortaya koyan, iki kardeşin oldukça başarılı işlettiği bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Alaçatı, 11059 sokak no : 1, 35930 Çeşme/İzmir

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Instagram: @aisemotelalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Uzun zamandır bu kadar temiz ve tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş şirin bir yerde kalmadım. Gerçekten kapıda yazan slogan çok ama çok doğru. Otel den çıkış yapıp. Akşama Çeşme yerine burada kalmak için geri döndük. İki kız kardeşin işlettiği ruhlarını, zevklerini kattıkları her ayrıntıda belli. Lokasyon çok güzel. Otopark sorunu yok. Tam bir aile işletmesi. Çok ama çok memnun kaldık. Alaçatı için değil fakat sırf burada kalmak için gelmek isterim.”

7. Sakin Ev Alaçatı

7. Sakin Ev Alaçatı

Köklü bir işletme olan Sakin Ev, adını gelen misafirlerine yaşatıyor. İnce düşünüşmüş odalar ve detaylarla güzel bir tatil yapmak istiyorsanız daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hacımemiş Mah. 12028 Sok. No:7,  Alaçatı, Çeşme, İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @sakinevalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Çok keyifli bir tatil geçirdik sayelerinde. Konum olarak çok merkezi yerde, çarşıya 3-4 dakika yürüme mesafesinde ama hiç Alaçatı kalabalığını duymuyorsunuz. Adı gibi gerçekten sakin bir yer..çok güzel ve özenli şekilde dekore edilmiş, tertemiz bir otel. Kahvaltısını başarılı, ilgi alaka üst düzeyde. Kendinizi gerçekten butik hissediyorsunuz. 5 yıldızlı oteller kalitesinde bir konaklama sunuyorlar. Bundan sonra her İzmir tatilinde mutlaka Sakin Ev’deyiz. Tekrar teşekkürler.”

8. Mai Sema Boutique Alaçatı

8. Mai Sema Boutique Alaçatı

Eski bir Rum evini otel haline getirerek Alaçatı’ya bu güzel işletmeyi kazandırarak biz tatilcilere güzel bir alternatif sunuyorlar. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hacımemiş, 2010. Sk., 35937, 35937 Çeşme/İzmir

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Instagram: @maisemaboutique

Ziyaretçi Yorumu: “Fiyat performans oteli. Alaçatı merkeze yakın. Tarihi bir Rum evi. Temiz, sakin.”

9. Mahzen Alaçatı

9. Mahzen Alaçatı

İşletme sahiplerinin içten yaklaşımı, mekanın Alaçatı’nın tam kalbinde olması ve bunun ibi olumlu birçok detayıyla siz de Mahzeni tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Alaçatı, 13053 sokak no 11, 35937 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @mahzenalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Tertemiz bir butik otel. İşletmecileri çok nazik ve misafirperverler. Alaçatı'ya gelecekseniz yerinizi geç kalmadan ayırtın 🙂.”

10. Alaçatı Otel Rebetiko

10. Alaçatı Otel Rebetiko

Yerli ve yabancı gelen bütün konuklarının çok memnun ayrıldığı bu otel Alaçatı’nın en şirin otellerinden. Sizde burada tatilinizi deneyimlemek istiyorsanız daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Alaçatı, 13068 Sokak 3-1, 35000 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @alacatiotelrebetiko

Ziyaretçi Yorumu: “Bu otelde iki gece için rezervasyon yaptırdık, ancak resepsiyondan o kadar etkilendik ki, kalışımızı bir gece daha uzattık. Otel, küçük ama çok rahat ve iyidir yer.”

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11. Hotel B House Butik Otel

11. Hotel B House Butik Otel

Lokasyonu, dekorasyonu, ilgili işletme sorumluları ve daha nice ince ve hoş detaylarla bezeli bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Alaçatı, 2051. Sk. No:14, 35930 Çeşme/İzmir

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Instagram: @hotelbhousealacati

Ziyaretçi Yorumu: “İş seyahatim için konaklama yaptığım bu otele en yakın zamanda tatil için de geleceğim. Otel, konumu ve bohem tarzıyla  tam bir Alaçatı ruhu yaşatıyor. Ahmet Bey'e ve personellerine ilgi, alakaları, odaların temizliği, otelin şirinliği ve muhteşem kahvaltıları için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere…”

12. Alaçatı Private Hotel

12. Alaçatı Private Hotel

Alaçatı Private o kadar iyi ki hakkında en ufak kötü yorum bulunmuyor e tabi bana da fazla laf düşmüyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Alaçatı, Atatürk Blv. 6/1, 35937 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05345975142

Instagram: @alacatiprivatehotel

Ziyaretçi Yorumu: “Otel genel olarak güzel odalar gayet temiz ve rahat yönetimine bakan genç bi arkadaş var serhat çok ilgilendi güller yüzlü bi insan ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim yolunuz Alaçatı’ya düşerse hiç düşünmeden tercih etmenizi tavsiyeye ederim.”

13. Serin Konak

13. Serin Konak

Ev yapımı kahvaltılıkları, personelin güler yüzü ve hoş sohbeti ile taçlanacak tatiliniz için ‘unutulmaz’ kelimesini kullanacağınıza eminim. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hacımemiş mah, 12001 sok no.48, 35930 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @serin_konak_alacati

Ziyaretçi Yorumu: “Alaçatı’nın göbeğinde şirin, tertemiz bir aile işletmesi. Otelde konaklayan insanlara müşteri olarak değil, evlerine gelmiş bir misafir gibi davranıyorlar. Bir adres soruyorsunuz, kalkıp sizi oranın kapısına kadar götürüyor. Otelden ayrıldığınızda otobüse binebildiniz mi diye arıyor. Bunu da gerçekten içinden geldiği için yapıyor. Gittiğiniz zaman o samimiyeti hissedeceksiniz. Otelin önündeki harika ortamda işletme sahipleri Mehmet ve Yasin abiyle sohbet etmek için bile burada kalınır.”

14. Kesre Alaçatı Butik Otel

14. Kesre Alaçatı Butik Otel

Odaları ve oteli görünce çocukluğunuza geri döneceğiniz bu işletmede tatil yapmak eski ve yeni anılarınızı bir araya keyifle getirecek. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Alaçatı, 13047 Sk. No:12, 35930 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın

Instagram: @kesreotel_alacati

Ziyaretçi Yorumu: “Oldukça temiz, ferah odaları var.Odaya gelince mis gibi bir koku sizleri karşılıyor. Personel de çok ilgili.Her türlü ihtiyacımızda anında yardımcı oldular. Otel Alaçatı merkeze oldukça yakın lokasyonda.Biz memnun ayrıldık.Tekrar teşekkür ederiz.”

15. Maison d’Azur Alaçatı

15. Maison d’Azur Alaçatı

Misafirlerinin kalbini meşhur kahvaltıları ile kazanan Maison Asur diğer özellikleriyle sizi buraya bakımlı hale getirebilir. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Alaçatı 3053 Sok No:15, 35930 Çeşme/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @dazurhotels

Ziyaretçi Yorumu: “Çok temiz, mis gibi sabun kokan odaları var. Çarşıya yakın, konumu iyi. İşletme sahibi ve çalışanları ilgili, nazik, güler yüzlü. Arkadaşımla 2 gece kaldık. Bi tek odada balkon yoktu, olsa süper olurdu. Fiyat Alaçatı'da bu kadar temiz ve iyi hizmet veren bir mekan için çok uygundu. Genel olarak çok beğendik, memnun kaldık.”

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16. Otel Odabaşı

16. Otel Odabaşı

Evinizde gibi hissedeceğiniz bu tatlı otelde esas olan müşteri memnuniyeti ve mutluluğu. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Alaçatı Mh, 14039. Sk No:68, 35930 Çeşme/İzmir

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Instagram: @odabasisualacati

Ziyaretçi Yorumu: “Her şey çok güzeldi ilk kez böyle para odaklı olmayan bi otel gördüm Alaçatı’ya 4. Gelişimiz para odaklı değil nezaket odaklı bir otel herkes ilgili ve güler yüzlü hiç eve dönmek istemiyorsunuz 🥲 herkese tavsiye ederim seneye yine oradayız 🌸🌸🌸.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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