Alaçatı Bayram Otelleri Fiyatları! Alaçatı’da Unutulmayacak Bir Tatil İçin Uygun Fiyatlı Oteller

“Tek rakibimiz eviniz” diyerek oldukça iddialı ve bu iddialarını her konuda ortaya koyan, iki kardeşin oldukça başarılı işlettiği bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Alaçatı, 11059 sokak no : 1, 35930 Çeşme/İzmir

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Instagram: @aisemotelalacati

Ziyaretçi Yorumu: “Uzun zamandır bu kadar temiz ve tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş şirin bir yerde kalmadım. Gerçekten kapıda yazan slogan çok ama çok doğru. Otel den çıkış yapıp. Akşama Çeşme yerine burada kalmak için geri döndük. İki kız kardeşin işlettiği ruhlarını, zevklerini kattıkları her ayrıntıda belli. Lokasyon çok güzel. Otopark sorunu yok. Tam bir aile işletmesi. Çok ama çok memnun kaldık. Alaçatı için değil fakat sırf burada kalmak için gelmek isterim.”