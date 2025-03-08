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Bugün İndirimde Neler Var? Shark Şarjlı Dikey Süpürgeden Calvin Klein Çantalara 8 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Shark Şarjlı Dikey Süpürgeden Calvin Klein Çantalara 8 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 14:55

8 Mart 2025 tarihinde sizler için öne çıkan indirim fırsatlarını derledik. Shark markasının şarjlı dikey süpürgesi, ev temizliğinizi kolaylaştıracak bir ürün. Ayrıca, stilinizi tamamlayacak Calvin Klein çantaları da bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürünler ve daha fazlası için indirimlerimizi kaçırmayın. İndirimlerimizle alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 08.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında __değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L - IW3611EU

1. Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L - IW3611EU

Bu süpürge, otomatik boşaltma özelliğiyle temizliği zahmetsiz hale getiriyor. Güçlü emiş gücü ve akıllı sensörleriyle evinizin her köşesini pırıl pırıl yapacak.

Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge 2L - IW3611EU

2. Calvin Klein SCULPTED SLIM TOTE34 MONO Kadın Çanta, Siyah, Tek Beden

2. Calvin Klein SCULPTED SLIM TOTE34 MONO Kadın Çanta, Siyah, Tek Beden

Şıklığı ve sadeliği bir araya getiren bu Calvin Klein çanta, her kombininize uyum sağlayacak. Kaliteli malzemesi ve kullanışlı tasarımıyla günlük hayatınızın vazgeçilmezi olacak.

Calvin Klein SCULPTED SLIM TOTE34 MONO Kadın Çanta, Siyah, Tek Beden

3. Contigo Metra Autoseal Termos Bardak 470 ml

3. Contigo Metra Autoseal Termos Bardak 470 ml

İçeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutan bu termos bardak, seyahatlerde ve günlük kullanımda ideal. Sızdırmaz özelliği ve kolay kullanımıyla hayatınızı kolaylaştıracak.

Contigo Metra Autoseal Termos Bardak 470 ml

4. Shark SmoothStyle Saç Kurutmalı Şekillendirici+Seyahat Çantası- HT212EUR

4. Shark SmoothStyle Saç Kurutmalı Şekillendirici+Seyahat Çantası- HT212EUR

Bu ürün Saçlarınızı hem kurutup hem de şekillendirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Seyahat çantasıyla birlikte gelmesi, her yere yanınızda götürebilmenize olanak tanır.

Shark SmoothStyle Saç Kurutmalı Şekillendirici+Seyahat Çantası- HT212EUR

5. Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi, Sakal Şekillendirme Eki 1.5-9 mm, Islak Ve Kuru Tıraş Bıçağı, LED Ekran, Hassas Düzeltici F5000

5. Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi, Sakal Şekillendirme Eki 1.5-9 mm, Islak Ve Kuru Tıraş Bıçağı, LED Ekran, Hassas Düzeltici F5000

Islak ve kuru kullanıma uygun bu tıraş makinesi, sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirmenizi sağlar. LED ekranı ve hassas düzeltici başlığıyla mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Remington Elektrikli Elek Başlıklı Tıraş Makinesi, Sakal Şekillendirme Eki 1.5-9 mm, Islak Ve Kuru Tıraş Bıçağı, LED Ekran, Hassas Düzeltici F5000

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6. Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi ve Çantalı Seti 99

6. Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi ve Çantalı Seti 99

Anılarınızı ölümsüzleştirmek için harika bir fırsat! Bu sevimli fotoğraf makinesi ve çantalı setiyle, her anı anında basıp paylaşabilirsiniz. Renkli ve eğlenceli fotoğraflar çekmek artık çok kolay.

Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi ve Çantalı Seti 99

7. The Purest Solutions & Bakım Seti

7. The Purest Solutions & Bakım Seti

Cildinize hak ettiği özeni göstermenin tam zamanı! Bu bakım seti, cildinizi temizleyip nemlendirerek sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm kazandıracak. İçeriğindeki doğal bileşenlerle cildinizdeki farkı hissedeceksiniz.

The Purest Solutions & Bakım Seti

8. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

8. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

Sofralarınıza şıklık katacak bu yemek takımı, modern tasarımı ve zarif rengiyle dikkat çekiyor. 4 kişilik bu set, özel yemeklerinizde veya günlük kullanımda size eşlik edecek.

Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

9. Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

9. Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

Evinizin dekorasyonuna modern bir dokunuş katın. Bu siyah metal çerçeveli boy aynası, hem şık bir görünüm sunuyor hem de odanıza ferahlık katıyor.

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 180X80 cm Ayaklı Boy Aynası

10. adidas Hoops 3.0 Kadın Beyaz Günlük Stil Ayakkabı Gw3036

10. adidas Hoops 3.0 Kadın Beyaz Günlük Stil Ayakkabı Gw3036

Seçili ürünlerde peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

adidas Hoops 3.0 Kadın Beyaz Günlük Stil Ayakkabı Gw3036

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11. Bargello 422 Kadın 50 ml Parfüm Edp Floral

11. Bargello 422 Kadın 50 ml Parfüm Edp Floral

Bargello For Ever Edition 50 ml parfümlerde ikinci üründe 200 TL İndirim!

Bargello 422 Kadın 50 ml Parfüm Edp Floral

12. Happiness İstanbul Kadın Lacivert Oversize Uzun Basic Gömlek 3900

12. Happiness İstanbul Kadın Lacivert Oversize Uzun Basic Gömlek 3900

Sezon sonu indirimleri devam ediyor fırsatı kaçırmayın!

Happiness İstanbul Kadın Lacivert Oversize Uzun Basic Gömlek 3900

13. phytoil Organik Kolajen Onarıcı Güneş Kremi 50ml Kids Sensitive Advanced Photoprotection Spf30

13. phytoil Organik Kolajen Onarıcı Güneş Kremi 50ml Kids Sensitive Advanced Photoprotection Spf30

3 al 2 öde; 2 al 1 öde fırsatı!

phytoil Organik Kolajen Onarıcı Güneş Kremi 50ml Kids Sensitive Advanced Photoprotection Spf30

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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