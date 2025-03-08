Mutfağınızı Profesyonel Bir Şef Mutfağına Dönüştürecek 15 Harika Ürün!
Mutfağınızı Profesyonel Bir Şef Mutfağına Dönüştürecek 15 Harika Ürün!
Mutfağınızda şef gibi hissetmek ister misiniz? İster lezzetli yemekler pişirin, ister barista gibi kahve hazırlayın, bu mutfak gereçleri size ilham verecek! İşte her seviyeden mutfak tutkununa hitap eden 15 harika ürün! 👩🍳🍽️
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Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Tefal HB235D Powelix Activflow Expert Blender - 1500 W, Cam Hazneli
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2. Nespresso C30 Essenza Mini - Kapsüllü Kahve Makinesi (Beyaz)
3. Delonghi Dedica - Manuel Espresso Makinesi EC 685.R
4. KitchenAid Artisan - 4.8 L Stand Mikser (Empire Red)
5. Electrolux E4TB1-6ST - Sürahili Blender (800 W, 1.5 Litre)
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6. Fakir Kaave - Türk Kahvesi Makinesi (Rosie)
7. SMEG 50'S Style KLF05CREU - Retro Mini Kettle (Krem)
8. Philips Essential Viva Collection - 800 W Promix Blender Seti (Siyah)
9. Arzum OK004 Okka Minio - Türk Kahvesi Makinesi (Bakır)
10. Joseph Joseph Chop2Pot™ - Küçük Katlanır Kesme Tahtası
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11. Tefal L15095 Ingenio - Titanyum XL Tencere Seti (5 Parça)
12. Beko BKK-2510 Ekmaker - Ekmek Yapma Makinesi
13. Sage SES500 BSS - The Bambino™ Plus Espresso Makinesi
14. Melitta Caffeo Solo - Tam Otomatik Kahve Makinesi (Siyah)
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