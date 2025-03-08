Bugünle mi, Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?

Sen dünle yaşıyorsun! Geçmişe takılı kalmışsın, sanki zaman orada durmuş gibi. O eski anılar, geçmişteki yaşadıkların, senin zihnini sürekli meşgul ediyor. Hatırladıkça, o zamanlardaki mutlulukları, huzuru, belki de kaybettiklerini tekrar yaşamak istiyorsun. Ancak geçmiş, geride kalmış bir zaman dilimi ve ona dönmek mümkün değil. Ne kadar istersen iste, zamanın akışı bir şekilde seni o noktadan uzaklaştırıyor. Aklına sürekli geçmişin geldiğinde, o anlar seni hapseder gibi oluyor. Kendi içinde sürekli bir özlem, bir eksiklik hissiyle boğuluyorsun. O eski günlere, eski duygulara dönmeyi istemek, geçmişin sana sunduğu bir ilüzyona takılı kalmaktır. Ama bu geçmişin seni taşımadığı, sadece seni geride bıraktığı gerçeğini değiştirmez. Sen geçmişte yaşamanın yüküyle, bugünü ve geleceği görmekte zorlanıyorsun. Oysa gerçek şu ki: geçmişin hatıralarına ne kadar bağlı kalırsan, o kadar bugünü ve potansiyelini kaybediyorsun. O eski zamanlar ne kadar değerli olursa olsun, senin için önemli olan şu an. Geçmişi kabullenip ondan öğrenebilir, ama orada takılı kalmak seni durdurur, hayatını geriye çekilir gibi hissettirir.