Bugünle mi Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?
Bugünle mi Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?
Birçok insan, geçmişin büyülü anılarına sıkışıp kalırken, bazıları da bugünün hızına yetişmeye çalışır. Geçmişte yaşayanlar genellikle eski anılarına tutunarak, o güzel günleri yeniden yaşama arzusu içinde olurlar. Eski dostları, eski aşkları, eski başarıları... Bunların hepsi onlara bir tatmin duygusu verir. Ancak unutmayın ki, geçmişte yaşamak, bugünü kaçırmak anlamına gelir.
Bugünle mi, Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?
Haydiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?
4. Bir olaya nasıl yaklaşırısın?
5. Bir arkadaşınla tartıştığında nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yapmayı düşündüğün bir şey hakkında nasıl karar verirsin?
7. Bir hedefe ulaşmak için nasıl bir yaklaşım izlersin?
8. Bugün ne giyeceğine karar verirken hangi faktörü göz önünde bulundurursun?
9. Sosyal medyada ne sıklıkla geçmişteki paylaşımlarını kontrol edersin?
10. Son olarak genellikle bir özlem duygusu hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen bugünle yaşıyorsun!
Sen dünle yaşıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın