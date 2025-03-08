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Bugünle mi Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?

Bugünle mi Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.03.2025 - 15:01

Birçok insan, geçmişin büyülü anılarına sıkışıp kalırken, bazıları da bugünün hızına yetişmeye çalışır. Geçmişte yaşayanlar genellikle eski anılarına tutunarak, o güzel günleri yeniden yaşama arzusu içinde olurlar. Eski dostları, eski aşkları, eski başarıları... Bunların hepsi onlara bir tatmin duygusu verir. Ancak unutmayın ki, geçmişte yaşamak, bugünü kaçırmak anlamına gelir.

Bugünle mi, Yoksa Dünle mi Yaşıyorsun?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?

3. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?

4. Bir olaya nasıl yaklaşırısın?

4. Bir olaya nasıl yaklaşırısın?

5. Bir arkadaşınla tartıştığında nasıl davranırsın?

5. Bir arkadaşınla tartıştığında nasıl davranırsın?
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6. Yapmayı düşündüğün bir şey hakkında nasıl karar verirsin?

6. Yapmayı düşündüğün bir şey hakkında nasıl karar verirsin?

7. Bir hedefe ulaşmak için nasıl bir yaklaşım izlersin?

7. Bir hedefe ulaşmak için nasıl bir yaklaşım izlersin?

8. Bugün ne giyeceğine karar verirken hangi faktörü göz önünde bulundurursun?

8. Bugün ne giyeceğine karar verirken hangi faktörü göz önünde bulundurursun?

9. Sosyal medyada ne sıklıkla geçmişteki paylaşımlarını kontrol edersin?

9. Sosyal medyada ne sıklıkla geçmişteki paylaşımlarını kontrol edersin?

10. Son olarak genellikle bir özlem duygusu hissediyor musun?

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Sen bugünle yaşıyorsun!

Sen bugünle yaşıyorsun! Hayatının her anı, şimdiki zamanla şekilleniyor. Geçmişin seni bir yere kadar etkileyebilir, ama geçmişi değiştirmek mümkün değil. O zaman diliminde yaşadıkların, seni sen yapan deneyimler olsalar da, onları bırakmak, geçmişin yükünden kurtulmak sana huzur ve özgürlük getiriyor. Gelecek ise henüz yazılmamış bir hikaye. Ne olacağını kestirmek zor, ve fazla endişelenmek sana sadece kaygı yaratır. Sen, şu anı hissedebiliyor, bu anı tam anlamıyla yaşayabiliyor ve ondan keyif alabiliyorsun. Bu, anın gücünden yararlanmak demek. Düşüncelerini geçmişteki pişmanlıklardan veya gelecekteki belirsizliklerden uzaklaştırarak, sadece bu anın tadını çıkarmak, hayattan zevk almak demek. Bunu yaparken, farkındalık kazanır, her günün değerini anlayarak yaşarsın. Hayatının bu anında, içindeki huzuru ve mutluluğu bulabilirsin. O yüzden, geçmişi geride bırak ve geleceği çok fazla kafanda büyütme. Şimdiye odaklan, bu anın kıymetini bil ve hayatını en iyi şekilde yaşa. Çünkü şu an, sahip olduğun tek gerçek zaman.

Sen dünle yaşıyorsun!

Sen dünle yaşıyorsun! Geçmişe takılı kalmışsın, sanki zaman orada durmuş gibi. O eski anılar, geçmişteki yaşadıkların, senin zihnini sürekli meşgul ediyor. Hatırladıkça, o zamanlardaki mutlulukları, huzuru, belki de kaybettiklerini tekrar yaşamak istiyorsun. Ancak geçmiş, geride kalmış bir zaman dilimi ve ona dönmek mümkün değil. Ne kadar istersen iste, zamanın akışı bir şekilde seni o noktadan uzaklaştırıyor. Aklına sürekli geçmişin geldiğinde, o anlar seni hapseder gibi oluyor. Kendi içinde sürekli bir özlem, bir eksiklik hissiyle boğuluyorsun. O eski günlere, eski duygulara dönmeyi istemek, geçmişin sana sunduğu bir ilüzyona takılı kalmaktır. Ama bu geçmişin seni taşımadığı, sadece seni geride bıraktığı gerçeğini değiştirmez. Sen geçmişte yaşamanın yüküyle, bugünü ve geleceği görmekte zorlanıyorsun. Oysa gerçek şu ki: geçmişin hatıralarına ne kadar bağlı kalırsan, o kadar bugünü ve potansiyelini kaybediyorsun. O eski zamanlar ne kadar değerli olursa olsun, senin için önemli olan şu an. Geçmişi kabullenip ondan öğrenebilir, ama orada takılı kalmak seni durdurur, hayatını geriye çekilir gibi hissettirir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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