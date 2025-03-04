Hangi Zamanın Savaşçısısın?
Hangi Zamanın Savaşçısısın?
Belki de bir Viking olmak isterdin, soğuk denizlerde dolaşırken, mitolojik tanrıların hikayelerini anlatan efsanevi destanları dinlerdin. Ya da belki de bir samuray olmak isterdin, Japonya'nın feodal döneminde, onur ve sadakat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir hayat yaşardın. Belki de bir Orta Çağ şövalyesi olmayı hayal ederdin, zırhını giyer, kılıcını kuşanır ve adalet için savaşırdın. Ya da belki de Amerikan İç Savaşı'nda bir asker olmak isterdin, ülkenin birliği ve özgürlük için mücadele ederdin.
Hangi Zamanın Savaşçısısın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir mücadeleye başladığında nasıl hissediyorsun?
4. Hangi türde bir strateji seni en çok cezbediyor?
5. Bir grup içinde lider olduğunda hangi yaklaşımı benimsersin?
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6. Düşmanlarla başa çıkarken hangi yöntemi kullanırsın?
7. Bir savaşa girmeden önce en çok neyi düşünürsün?
8. Her zaman planlı mı hareket edersin?
9. Zaman senin için ne ifade eder?
10. Son olarak kararlı biri misin?
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Sen Orta Çağ Savaşçısısın!
Antik Dönem Komutanısın!
Modern Zamanların Askerisin!
Roma İmparatorluğunun Gladyatörü
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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