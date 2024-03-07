8 Mart Kadınlar Günü Mesajları: Anneye, Eşe, Sevgiliye En Güzel Resimli Kadınlar Günü Mesajları ve Sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1975'ten itibaren Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Bu tarih, kadınların eşit haklar için verdikleri mücadeleyi simgeliyor. 1857'de New York'ta tekstil işçisi kadınlar, düşük maaş ve uzun çalışma saatlerini protesto etti. Protestolar sonucu 129 kadın hayatını kaybetti.

1910'da, bu mücadeleyi anmak için 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak kutlanması önerildi. 1921'de 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kabul edildi ve 1930'larda 'Dünya Kadınlar Günü' oldu. 1975'te BM, 8 Mart'ı 'Dünya Kadın Günü' olarak anmaya başladı ve 1977'de 'Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü' ilan edildi.

Türkiye'de ilk kez 1921'de kutlandı ve 1975'ten itibaren her yıl kutlanmaya devam edildi. Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının savunulması ve eşitlik vurgusu için kutlanıyor.