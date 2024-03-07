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8 Mart Kadınlar Günü Mesajları: Anneye, Eşe, Sevgiliye En Güzel Resimli Kadınlar Günü Mesajları ve Sözleri

8 Mart Kadınlar Günü Mesajları: Anneye, Eşe, Sevgiliye En Güzel Resimli Kadınlar Günü Mesajları ve Sözleri

Kadınlar Günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.03.2024 - 22:49

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya genelindeki kadınlar için büyük bir öneme sahip. Bu özel günde pek çok kişi, duygusal ve resimli Kadınlar Günü mesajlarını araştırmaya başladı. Kadınlar, bugünü sosyal medya hesapları üzerinden birbirinden değerli Kadınlar Günü ifadelerini paylaşarak, toplumda farkındalık oluşturmayı ve seslerini geniş kitlelere duyurmayı hedefliyorlar. Biz de sizin için, tüm kadınların bu özel günlerini kutlarken kullanabileceğiniz en özel, anlamlı ve görsel açıdan zengin resimli Kadınlar Günü mesajlarını bir araya getirdik. 

İşte, 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

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Kadınlar Gününün Anlam ve Önemi: 8 Mart Kadınlar Günü Neden Kutlanıyor?

Kadınlar Gününün Anlam ve Önemi: 8 Mart Kadınlar Günü Neden Kutlanıyor?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1975'ten itibaren Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Bu tarih, kadınların eşit haklar için verdikleri mücadeleyi simgeliyor. 1857'de New York'ta tekstil işçisi kadınlar, düşük maaş ve uzun çalışma saatlerini protesto etti. Protestolar sonucu 129 kadın hayatını kaybetti. 

1910'da, bu mücadeleyi anmak için 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak kutlanması önerildi. 1921'de 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kabul edildi ve 1930'larda 'Dünya Kadınlar Günü' oldu. 1975'te BM, 8 Mart'ı 'Dünya Kadın Günü' olarak anmaya başladı ve 1977'de 'Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü' ilan edildi. 

Türkiye'de ilk kez 1921'de kutlandı ve 1975'ten itibaren her yıl kutlanmaya devam edildi. Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının savunulması ve eşitlik vurgusu için kutlanıyor.

Anlamlı Kadınlar Günü Mesajları

Anlamlı Kadınlar Günü Mesajları

  • 'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

  • Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim…

  • Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

En Güzel Kadınlar Günü Mesajları

En Güzel Kadınlar Günü Mesajları

  • 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

  • Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

  • Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

Kısa ve Özel Kadınlar Günü Mesajları

Kısa ve Özel Kadınlar Günü Mesajları

  • Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

  • Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.

  • Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

  • Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Duygusal Kadınlar Günü Sözleri

Duygusal Kadınlar Günü Sözleri

  • Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları Kadınların Günü kutlu olsun.

  • Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.

  • Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajları

  • Keşke kadınlarımızın değerini bir gün değil de her gün bilsek. Kutlu olan budur.

  • Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  • Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Kadınlar Günü Kutlama Sözleri

Kadınlar Günü Kutlama Sözleri

  • Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle.. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

  • Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

  • “Dünyada her şey kadının eseridir.” – Mustafa Kemal Atatürk

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

Resimli Kadınlar Günü Sözleri

Resimli Kadınlar Günü Sözleri

  • 'Kim olduğuna bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara... Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!'

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

  • Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canim.. Kadınlar günün kutlu olsun.

  • Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Sevgiliye, Eşe ve Arkadaşa Kadınlar Günü Mesajları

Sevgiliye, Eşe ve Arkadaşa Kadınlar Günü Mesajları

  • Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

  • Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin...

  • Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Resimli Kadınlar Günü Mesajları

Resimli Kadınlar Günü Mesajları

Sizin için sosyal medyada paylaşabileceğiniz en özel, anlamlı ve güzel resimli Kadınlar Günü mesajlarını da derledik. 👇

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8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun
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