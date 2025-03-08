Sabah Gazetesi Net Rakam Verdi: Emekli Bayram İkramiyesi İçin 500, 750 ve Bin Lira Arasından Seçim Yapıldı
Sabah Gazetesi Net Rakam Verdi: Emekli Bayram İkramiyesi İçin 500, 750 ve Bin Lira Arasından Seçim Yapıldı
Yeni yılda maaş zammından umduğunu bulamayan emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.
Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre emekli bayram ikramiyesi için masada 3 rakam bulunuyor. Masada konuşulan rakamların 500, 750 ve bin lira olduğu ifade edilirken emekliler yine beklediğini bulamayacağa benziyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masadaki rakamlar emekliyi üzecek cinsten: 500, 750 ve bin TL.
Bin liralık artış için uzun uzun tartışıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın