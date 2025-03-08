Sabah Gazetesi Net Rakam Verdi: Emekli Bayram İkramiyesi İçin 500, 750 ve Bin Lira Arasından Seçim Yapıldı

Yeni yılda maaş zammından umduğunu bulamayan emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre emekli bayram ikramiyesi için masada 3 rakam bulunuyor. Masada konuşulan rakamların 500, 750 ve bin lira olduğu ifade edilirken emekliler yine beklediğini bulamayacağa benziyor.

Kaynak