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Sabah Gazetesi Net Rakam Verdi: Emekli Bayram İkramiyesi İçin 500, 750 ve Bin Lira Arasından Seçim Yapıldı

Sabah Gazetesi Net Rakam Verdi: Emekli Bayram İkramiyesi İçin 500, 750 ve Bin Lira Arasından Seçim Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.03.2025 - 12:33

Yeni yılda maaş zammından umduğunu bulamayan emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. 

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre emekli bayram ikramiyesi için masada 3 rakam bulunuyor. Masada konuşulan rakamların 500, 750 ve bin lira olduğu ifade edilirken emekliler yine beklediğini bulamayacağa benziyor. 

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bu sorunun yanıtı için emekliler resmi bir açıklama bekliyor. 2025 maaş zamlarının hayal kırıklığı yarattığı emekliler yılda iki kez alacakları bayram ikramiyesi için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Maaş zamlarından yüzü gülmeyen emekliler en azından ikramiyelerin kısa süreli de olsa zorluklarını giderecek cinsten olmasını istiyor. 

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. Geçen sene bu miktar 3 bin TL’ydi. Yani emekliler iki bayramda toplamda  6 bin lira emekli aldı. 

Şimdi ise Ramazan Bayramı yaklaşırken “Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tahminler art arda gelirken Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram ikramiyesi için talimat verdiğini yazdı.

Masadaki rakamlar emekliyi üzecek cinsten: 500, 750 ve bin TL.

Masadaki rakamlar emekliyi üzecek cinsten: 500, 750 ve bin TL.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifi 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları bir araya geldi. Yapılan toplantıda geçen sene 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinin artırılması için 3 rakam üzerinde duruldu. 

Bu rakamların 500 lira, 750 lira ve bin lira olduğu iddia edildi. Rakamlar analiz edildi. Sabah’ın haberine göre emekli bayram ikramiyesinin bin lira artırılmasına karar verildi. İkramiyenin 4 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Eğer ikramiye 4 bin TL olursa emekliler iki bayramda toplamda 8 bin lira ikramiye alacak.

Bin liralık artış için uzun uzun tartışıldı.

Bin liralık artış için uzun uzun tartışıldı.

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise toplantıda bin liralık artış için uzun tartışıldığı oldu. Toplantıda yapılan tartışmalarda emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiği belirtildi. Alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Rakama son kararı Erdoğan verecek. 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifinde ikramiye yer alacak. Önümüzdeki hafta ise torba yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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