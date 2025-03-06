Merkez Bankası Üç Ayı Pas Geçecek: Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?
Merkez Bankası Üç Ayı Pas Geçecek: Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?
Merkez Bankası, Mart 2025 politika faizini 6 Mart 2025 Perşembe günü açıkladı. Politika faizi Mart ayında 250 baz düşürüldü. Faiz yüzde 42.5 olurken bir sonraki politika faizinin ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı ve Raporları Takvimine göre ise TCMB 2025’te üç faiz kararını pas geçecek.
Peki, Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?
İşte Merkez Bankası takvimi…
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Merkez Bankası Para Politikalar Kurulu (PPK) , Mart ayı politika faiz kararını açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor.
Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak, Nisan Faizi Hangi Tarihte?
Merkez Bankası, politika faizinde üç ayı pas geçecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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