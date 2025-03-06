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Merkez Bankası Üç Ayı Pas Geçecek: Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Merkez Bankası Üç Ayı Pas Geçecek: Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 14:41

Merkez Bankası, Mart 2025 politika faizini 6 Mart 2025 Perşembe günü açıkladı. Politika faizi Mart ayında 250 baz düşürüldü. Faiz yüzde 42.5 olurken bir sonraki politika faizinin ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı ve Raporları Takvimine göre ise TCMB 2025’te üç faiz kararını pas geçecek.

Peki, Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

İşte Merkez Bankası takvimi…

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Merkez Bankası Para Politikalar Kurulu (PPK) , Mart ayı politika faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikalar Kurulu (PPK) , Mart ayı politika faiz kararını açıkladı.

Mart ayı politika faizi yüzde 45'ten yüzde 42.5'e indirildi.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde (tcmb.gov.tr) Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi yer alıyor. Peki, Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak, Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak, Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Raporları Takvimi’ne göre bir sonraki faiz raporu 17 Nisa 2025 tarihinde açıklanacak. Mart ayı faiz kararı 6 Mart 2025’te açıklandı. 

Nisan faiz kararının 17 Nisan’da açıklanması bekleniyor. 

Faiz toplantısının özeti ise genellikle politika faizinin açıklandığı tarihten yaklaşık 1 hafta sonra açıklanıyor. 

6 Mart 2025 faiz toplantısının özeti 13 Mart’ta paylaşılacak.

17 Nisan’da açıklanacak faiz kararının toplantı özeti ise 25 Nisan’da duyurulacak.

Merkez Bankası, politika faizinde üç ayı pas geçecek.

Merkez Bankası, politika faizinde üç ayı pas geçecek.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararları Takvimi: 

  • 23 Ocak 2025

  • 6 Mart 2025

  • 17 Nisan 2025

  • 19 Haziran 2025

  • 24 Temmuz 2025

  • 11 Eylül 2025

  • 23 Ekim 2025

  • 11 Aralık 2025

  • 22 Ocak 2026

  • 12 Mart 2026

Mayıs, Ağustos, Kasım ayları pas geçilecek, politika faizi açıklanmayacak. Merkez Bankası, şubat ayını pas geçmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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