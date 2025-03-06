Merkez Bankası Üç Ayı Pas Geçecek: Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

Merkez Bankası, Mart 2025 politika faizini 6 Mart 2025 Perşembe günü açıkladı. Politika faizi Mart ayında 250 baz düşürüldü. Faiz yüzde 42.5 olurken bir sonraki politika faizinin ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı ve Raporları Takvimine göre ise TCMB 2025’te üç faiz kararını pas geçecek.

Peki, Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Nisan Faizi Hangi Tarihte?

İşte Merkez Bankası takvimi…