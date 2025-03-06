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Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Ekonomistler Ne Dedi?

Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Ekonomistler Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 15:32

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Mart ayı politika faizi yüzde 45'ten yüzde 42.5'e düşürüldü. Uzman tahminleri ve piyasa anketleri Mart ayı için enflasyonda düşüş olacağını ifade ediyordu. Haliyle bugün açıklanan veriler sürpriz olarak nitelendirilmedi. Ancak ekonomistlerin elbette Merkez Bankası'nın faiz kararına söyleyecekleri vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararına ekonomistler ne dedi, hep birlikte bakalım!

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Merkez Bankası mart ayı politika faizini 250 baz düşürerek yüzde 42.5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası mart ayı politika faizini 250 baz düşürerek yüzde 42.5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı basın duyurusunda kalıcı düşüş istikrarının süreceği vurgulandı:

''Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. 

Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'

Peki ekonmistler faiz kararına ne dedi? Birkaçını sizler için derledik 👇

Peki ekonmistler faiz kararına ne dedi? Birkaçını sizler için derledik 👇
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'Merkez Bankası sürpriz yapmadı. Sıkıcı para politikası iyidir.'

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''Kurul atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir' cümlesine, 'politika faizi adımları' olarak vurgu yapmış. Yani, özellikle diyor ki her toplantıda faiz indireceğime güvenmeyin.'

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'Piyasa daha büyük bir indirim beklentisine girdiği için şu an oynaklıklar normal.

Ama borsadaki mevcut tabloyu değiştirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.'

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'Faiz için 2 cephe var:

Biri faizi indirmeyin ortam yabancı girişleri ve döviz borçlanan için uygun kalsın, kur oynamasın diyenler.

Öteki %2,5’tan fazla indirin TL krediler rahatlasın, döviz biraz sıçrayıp, ihracatçıları ferahlatsın görüşündekiler.

Ama ikisinde de çalışanın adı yok!'

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'Sürpriz yok. Politika faizi 2,5 puan düşürülerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirildi.'

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'Para politikası duruşuna dair paragrafta gelecek PPK toplantıları için 'kararlar' yerine cümle uzatılarak 'politika faizine ilişkin adımlar' denmiş.

Acaba karar=belirsiz, adımlar=net gibi bir anlam mı var ve her toplantı duraksamadan faiz indirimi mi ima ediliyor sorgulanabilir.'

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'Bence faiz indirimi bu toplantıda da pas geçilmeli sonraki toplantıya potansiyel biriktirilmeli.

Böylece sonra ki toplantıda yüksek bir oran ile faizlerin beli kırılmalı.'

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'Enflasyon tahminini geçen ay yukarı revize edip şimdi üstüne faiz indirdiler. Enflasyon lobisi kazanıyor.'

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'Merkez Bankası, piyasada hemen hemen herkesin beklediği üzere politika faiz oranını 2,5 puan aşağı çekerek yüzde 42,5’e indirdi.

Bekleneni yapması doğru politikayı uyguladığı anlamına gelmiyor...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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