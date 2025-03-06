Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Ekonomistler Ne Dedi?
Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Ekonomistler Ne Dedi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Mart ayı politika faizi yüzde 45'ten yüzde 42.5'e düşürüldü. Uzman tahminleri ve piyasa anketleri Mart ayı için enflasyonda düşüş olacağını ifade ediyordu. Haliyle bugün açıklanan veriler sürpriz olarak nitelendirilmedi. Ancak ekonomistlerin elbette Merkez Bankası'nın faiz kararına söyleyecekleri vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararına ekonomistler ne dedi, hep birlikte bakalım!
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Merkez Bankası mart ayı politika faizini 250 baz düşürerek yüzde 42.5 olarak açıkladı.
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Peki ekonmistler faiz kararına ne dedi? Birkaçını sizler için derledik 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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