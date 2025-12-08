onedio
Tarot Kartları Aşka Dair Hangi Mesajları Veriyor?

etiket Tarot Kartları Aşka Dair Hangi Mesajları Veriyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 23:01

Tarot baktırmayanların bile ilgisini çeken ve açılım yapan herkese çok ilginç mesajlar veren tarot kartları, aşka dair dikkat çeken şeyler söylüyor. Elbette sorulan soru ve yanında bulunan karta göre cevabı değişiyor ama bu sefer sadece aşka dair neler söylediğini merak ettik!

Aşıklar kartı kalbinin ne istediğini artık bildiğini söylüyor. 💖 Ama bir uyarı da veriyor.

Bu kart sadece aşık olma halini değil, aynı zamanda o aşkın senin için ne ifade ettiğini sorgulatan bir kart. Gerçek bir bağ, ruhsal uyum ve dürüstlük vurgusunu taşır. Kalbinde birinin olup olmaması fark etmez; bu kart geldiğinde duyguların netleşmiş demektir. Aşk iki kişi arasında güçlü bir çekim yaratır ama bazen bir tercih yapman gerekir. Kalbini dinlemek cesaret ister ama bazen akıl da sessiz kalmamalıdır.

Aşıklar kartı, hayatındaki kişinin ya da senin aklını üçüncü bir kişinin karıştırabileceğini de söyler. Bu konuda seni hem biz hem de kart uyarıyor.

İmparatoriçe, aşkın seninle büyüdüğünü ifade eder.

Bu kart sevgi, bakım ve üretkenlikle ilgili olan bir kart. Aşkta karşılıklı şefkat, ilgi ve güveni sembolize eder. Romantik bir döneme giriyor olabilirsin ya da ilişkin çok daha derin bir bağ kazanabilir. Ama bazen fazla verici olmak kendini unutturmana neden olabilir. Sevgi büyürken senin de kendine yer bırakman önemli.

Karşındaki kişinin ayaklarının yere sağlam basan biri olduğunu İmparator kartıyla anlayabilirsin.

İmparator kartı, güçlü bir partneri ya da sağlam bir ilişki yapısını temsil eder. Karşındaki kişi güven veren, mantıklı ama duygularını göstermekte zorlanabilir. Bu kart ilişkide istikrarın mümkün olduğunu söyler ama fazlasıyla kontrolcü bir enerji de taşıyabilir. Dengeyi kurabildiğinde kalp ile disiplin güzel bir uyum yakalar.

Tarot destesinin en güçlü kartı... Fazla söze gerek yok diye düşünüyoruz. ☀️

Bu kart ilişkilerde saf mutluluğu ve gerçek sevgiyi anlatır. Her şey olduğu gibi görünür ve hiç gizli hesaplar yoktur. Aşk hayatındaki kişiyle birlikte geçirdiğin zamanlar keyifli, açık ve sıcak bir atmosfer taşır. Ancak aşırı iyimser olmak bazı sorunları görmezden gelmene yol açabilir. Gerçek mutluluk açık kalple ama gözleri açık bir şekilde yaşandığında kalıcı olur.

Kalbinde saklı kalan şeyler olabilir mi? Ay kartı kulağımıza fısıldadı...

Ay kartı geldiğinde duygular karışık olabilir mesajı alırsın. Birine karşı güçlü hislerin var ama emin olamıyor olabilirsin. Belki de karşındaki kişi duygularını net göstermiyor. Bu kart sezgilerini dinlemen gerektiğini söyler ama aynı zamanda fazla kuruntuya da kapılma der. Her şey tam net değilken karar vermek riskli olabilir. Aşk bazen kocaman bir sisin içinden geçer. Sabırla bekle çünkü netlik kendiliğinden gelir.

İki kalp aynı ritmi tutuyorsa Kupa İkilisi kartının gelmesi büyük olası.

Bu kart karşılıklı anlayış, sevgi ve duygusal uyumun simgesidir. İlişkin sağlam bir temel üzerine kurulabilir. Yeni bir tanışmada “Bu kişi beni gerçekten anlıyor.” hissini verir. Ancak bu uyumun sürmesi için iki tarafın da aynı özeni göstermesi gerekir. Biri geri çekilirse denge kolayca bozulabilir.

Kupa Onlusu ilişkinin bir adım ileriye gideceğini söyler.

Kupa Onlusu duygusal tatmini, huzuru ve bağlılığı anlatır. Bu kart çıktığında kalbinde aradığın o tamamlanmışlık duygusuna yaklaşıyorsun demektir. Eğer bir aşk yaşamak istiyorsan karşına biri çıkacak mesajını verir. Uzun süredir devam eden bir ilişki, evlilik ya da ortak bir yaşam kararıyla daha da güçlenebilir. Ancak bu mutluluğu sürdürmek için beklentileri gerçekçi tutmak önemli. Gerçek aşk mükemmel değil, samimi olan ilişkide yaşanır.

Şeytan kartı der ki: "Tutkulu musun yoksa bağımlı mı oldun?"

Bu kart geldiğinde aşkın içindeki yoğun çekim bazen özgürlüğü kısıtlayabilir. İlişkin güçlü bir tutkuyla dolu olabilir ama bu enerji aynı zamanda seni bir döngüye de hapsedebilir. Kıskançlık, takıntı ya da geçmiş alışkanlıklar ilişkiyi zorlayabilir. Şeytan kartı dur ve bak der. Bu his gerçekten sevgi mi yoksa sadece alışkanlık mı? Ya da takıntılı mısın?

Kule kartı yıkım gibi görünse de gerçeklerin ortaya çıkacağını söyler. Aniden!

Kule kartı ani farkındalıkları ve sert yüzleşmeleri temsil eder. Bir ilişkinin temelleri sarsılabilir ya da bir konuda gerçeklerle yüzleşebilirsin. İlk anda can acıtır ama uzun vadede seni sahici olana yaklaştırır. Bazen her şeyin yıkılması gerçekte seni yoran duvarların ortadan kalkması anlamına gelir. Bu kart yeniden başlamak için bir uyarı gibidir. Uyarı diyoruz çünkü bazı şeylerin bitmesi gerekebilir...

Bazen bitti dediğin yerde her şey yeniden başlar. Ölüm kartı tam da bu mesajı verir.

Bu kart genelde korkutucu görünür ama aslında bir dönüşüm kartıdır. Aşk hayatında eski bir döngü bitmek üzere olabilir. Artık seni büyütmeyen bir ilişkiyi bırakman ya da yeni bir ilişki tarzına geçmen gerekebilir. Kapanan her kapı başka bir başlangıca yer açar. “Bitti” sandığın yerde aslında yeni bir sen doğuyor olabilir.

