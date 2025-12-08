Tarot Kartları Aşka Dair Hangi Mesajları Veriyor?
Tarot baktırmayanların bile ilgisini çeken ve açılım yapan herkese çok ilginç mesajlar veren tarot kartları, aşka dair dikkat çeken şeyler söylüyor. Elbette sorulan soru ve yanında bulunan karta göre cevabı değişiyor ama bu sefer sadece aşka dair neler söylediğini merak ettik!
Aşıklar kartı kalbinin ne istediğini artık bildiğini söylüyor. 💖 Ama bir uyarı da veriyor.
İmparatoriçe, aşkın seninle büyüdüğünü ifade eder.
Karşındaki kişinin ayaklarının yere sağlam basan biri olduğunu İmparator kartıyla anlayabilirsin.
Tarot destesinin en güçlü kartı... Fazla söze gerek yok diye düşünüyoruz. ☀️
Kalbinde saklı kalan şeyler olabilir mi? Ay kartı kulağımıza fısıldadı...
İki kalp aynı ritmi tutuyorsa Kupa İkilisi kartının gelmesi büyük olası.
Kupa Onlusu ilişkinin bir adım ileriye gideceğini söyler.
Şeytan kartı der ki: "Tutkulu musun yoksa bağımlı mı oldun?"
Kule kartı yıkım gibi görünse de gerçeklerin ortaya çıkacağını söyler. Aniden!
Bazen bitti dediğin yerde her şey yeniden başlar. Ölüm kartı tam da bu mesajı verir.
