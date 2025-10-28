onedio
Tarihi Bilgilerden Kutlama Rotalarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Merak Edilenler

28.10.2025 - 15:27

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti ve bizlere bu toprakları emanet etti. Bu onurlu günde merak edilenleri ve kutlama rotalarını yapay zeka destekli Yazeka'nın gücünü kullanarak Yandex Search ile listeledik. Güzel Cumhuriyetimizi kutlamak için herkesi bu rotalara bekliyoruz!

Atatürk Cumhuriyet'i tam olarak nasıl ilan etti?

  • 27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırladı.

  • 29 Ekim 1923'te TBMM'de yapılan oturumda, Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

Yapay zeka destekli Yazeka ile detayları öğrenin!

 Cumhuriyet’in ilanı haberini halk ilk olarak nasıl öğrendi?

Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Meclis Muhafız Bölüğü'nden bir manga asker, meclisin yanındaki bahçede havaya ateş açarak ilanı duyurmuş ve coşkulu bir kutlama yaşanmıştı. Aynı zamanda Ankara'dan tüm illere yıldırım telgraflar gönderilerek Cumhuriyet'in ilanı resmen bildirildi.

Yapay zeka destekli Yazeka ile detayları öğrenin!

Cumhuriyet’in ilanı sırasında gazeteler manşetlerini nasıl attı?

  • Hakimiyet-i Milliye Gazetesi: 'Büyük Millet Meclisi dün gece sekiz buçukta Türkiye Devleti'nin şeklini müttefikan 'Cumhuriyet' olarak tespit ve dokuza çeyrek kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini müttefikan 'Reisicumhur' intihab eyledi'.

Yapay zeka destekli Yazeka ile detayları öğrenin!

Atatürk, Cumhuriyet’i ilan etmeden önce bu kararı kimlerle paylaştı?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i ilan etmeden önce bu kararını yakın çevresiyle paylaştı.

1919 yılında, Erzurum Kongresi’nden üç gün önce, 20 Temmuz’da, yanında bulunan Mazhar Müfit’e (Kansu), “Milli mücadelenin muvaffakiyete ulaştığı takdirde hükümet şekli olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Şekl-i hükümet zamanı geldiğinde Cumhuriyet olacaktır” yanıtını vermişti.

Yapay zeka destekli Yazeka ile detayları öğrenin!

İstanbul için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama rotalarının nerelerde olduğuna bakalım.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için sebep çok! Neden mi? Çünkü İstanbul kutlamaların en coşkulu yapıldığı şehirlerden biri. 

Peki kutlama yerleri nereler? Bu sorunun cevabını Yandex Maps veriyor!

İstanbul'un her yanında tarihi yerler bulunurken onları değerlendirmeden olmaz! 

Yandex Maps'in listelediği, 29 Ekim coşkusunu yaşayabileceğiniz tarihi rotalara buradan bakabilirsiniz!

29 Ekim'i tarihimizi öğrenerek geçirmek için tercihiniz müzeler olmalı. O gün İstanbul'da gidebileceğiniz müzeler nereler?

Yandex Maps aracılığıyla 29 Ekim'de İstanbul'da gidebileceğiniz müzeleri öğrenebilirsiniz!

Ankara'daki 29 Ekim kutlama rotalarından da bahsedelim...

29 Ekim coşkusunu tek başına yaşamak olmaz! Katılabileceğiniz kutlamaları Yandex'in yapay zeka aracı Yazeka ile listeledik!

Kutlama Noktalarının nerede olduğunu Yandex Maps’te görüntüleyin!

Tarihi yerler de 29 Ekim kutlamaları için en doğru seçimlerden. Peki Ankara'da hangi tarihi yerlere gidilmeli? Bunun cevabı da Yazeka'da. 

29 Ekim'de Ankara'da gidebileceğiniz tarihi rotalara Yazeka'dan bakabilirsiniz!

29 Ekim'de Ankara'da ziyaret edebileceğiniz müzelerin hangileri olduğunu merak mı ediyorsunuz? 

29 Ekim’de gidebileceğiniz müzeleri Yandex Maps’te keşfedin!

İzmir'de yapılacak olan 29 Ekim kutlamalarının nerede olacağına bakalım.

Son olarak güzel İzmir'den bahsedelim... 29 Ekim coşkusunu her haliyle hissedebileceğiniz İzmir'de kutlamalar için çok da uzağa gitmeye gerek yok çünkü her yer kutlama yerine dönüşüyor! 

Ama yine de biz sizin için Yandex Maps'in listelediği yerleri gösterelim!

Kimisi de kutlamaları daha çok tarihi yerleri gezerek, o atmosferi bir daha yaşayarak gerçekleştirmek ister. Bunun için de önerilerimiz var tabii:

Yandex Maps'in hazırladığı İzmir'deki 29 Ekim coşkusuna uygun tarihi yerlere göz atabilirsiniz!

Son önerimiz ise müzeler özelinde. 29 Ekim için Yazeka'nın önerdiği ve ücretsiz gezebileceğiniz dört müze bulunuyor. 

29 Ekim coşkusunu yaşayabileceğiniz müzelerin listesi de burada!

