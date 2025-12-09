Tam Bahis Soruşturmasına Konu Olabilecek Bir Maç!
Bir kulübün yönetiminde istikrar yoksa ve kötü yönetiliyorsa, takımından da hayır bekleme! Kulüp yönetimindeki her türlü çalkalanma mutlaka sahadaki takıma da yansır.
Beşiktaş takımı kötü gidişata bir türlü dur diyemedi; çok kolay kaybedilen puanlar takımın ve teknik direktörün psikolojisini bozdu.
İlk yarının sonuna doğru, ceza sahası içinde Jota Silva’ya yapılan hareket sanırım teakwondo, judo, karate gibi sporlarda da faul olarak değerlendirilir.
Ben Beşiktaş’a yapılan bu haksızlıkların sadece Beşiktaş düşmanlığı ile açıklanabileceğini düşünmüyorum.
