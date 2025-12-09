Tam Bahis Soruşturmasına Konu Olabilecek Bir Maç!

Özellikle iç sahada oynanan maçlarda takımın ayakları birbirine dolanıyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor, ayaklarına gelen topa, derhal benden çıksın diye rastgele vuruyorlar.

Teknik direktör Sergen takımın başına geldiğinde umutlanmıştık. Ancak o, her puan kaybından sonra mevcut kadronun yetersizliğini bahane olarak kullandı. Mevcut kadronun şampiyonluk için yetersiz olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu kadro, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Alanya, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep’ten kötü değil!

Bu takımlarla oynanan maçlarda tam 15 puan kaybettik. GS ve FB’ye kaybettiğimiz puanları dikkate almazsak, bu puan kayıpları kabul edilebilir kayıplar değil. Bu puan kayıplarının yarısı olmasa şimdi ilk üçte şampiyonluğa oynuyor olurduk. Olaya bu açıdan bakınca Sergen’e hak vermek mümkün değil.

Beşiktaş kötü yönetildikçe, kulübün içi karıştıkça ve takım kötü oynadıkça, hakemler sahada takımı çok daha rahat doğruyorlar.