Survivor Gözde Bozkurt Kimdir? Gözde Bozkurt Kaç Yaşında, Nereli?

Spor ve fitness dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Gözde Bozkurt, hem aktif sporcu kimliği hem de içerik üreticiliğiyle dikkat çekiyor. Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında tamamlayan Bozkurt, uluslararası vücut geliştirme ve fitness organizasyonlarında elde ettiği derecelerle kariyerini güçlendirdi.

Türkiye’de düzenlenen Bikini Fitness yarışmalarında sergilediği başarılı performans, onun disiplinli ve kararlı yapısını ortaya koydu. Antrenman rutinlerini, beslenme alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşam önerilerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Bozkurt, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.