onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Survivor Gözde Bozkurt Kimdir? Gözde Bozkurt Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Gözde Bozkurt Kimdir? Gözde Bozkurt Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 17:05

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, yarışmada yer alacak isimleri geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Yarışmacıların hayatlarına dair detaylar merak ediliyordu. Sizler için Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda olan Gözde Bozkurt hakkında merak edilenleri derledik. Gözde Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Gözde Bozkurt Kimdir? Gözde Bozkurt Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Gözde Bozkurt Kimdir? Gözde Bozkurt Kaç Yaşında, Nereli?

Sporcu kimliğiyle öne çıkan Gözde Bozkurt’un kaç yaşında olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Yarışmada açıklandığında aktarıyor olacağız. Aynı şekilde nereli olduğu da kaynaklarda yer almıyor.

Gözde Bozkurt Kariyeri

Gözde Bozkurt Kariyeri

Spor ve fitness dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Gözde Bozkurt, hem aktif sporcu kimliği hem de içerik üreticiliğiyle dikkat çekiyor. Eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında tamamlayan Bozkurt, uluslararası vücut geliştirme ve fitness organizasyonlarında elde ettiği derecelerle kariyerini güçlendirdi.

Türkiye’de düzenlenen Bikini Fitness yarışmalarında sergilediği başarılı performans, onun disiplinli ve kararlı yapısını ortaya koydu. Antrenman rutinlerini, beslenme alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşam önerilerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Bozkurt, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Gözde Bozkurt Instagram Hesabı

Gözde Bozkurt Instagram Hesabı

Gözde Bozkurt’un Instagram hesabı 👉 @gozdee10

Güncel takipçi sayısı ise 31 Aralık itibarıyla 12 bin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın