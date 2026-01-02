Survivor 2026 Yarışmacısı Lina Hourieh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Eğitimini gazetecilik ile radyo-televizyon programcılığı alanlarında tamamlayan Lina Hourieh, lisans ve yüksek lisans süreçlerini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Medya sektöründe başladığı kariyerini zamanla farklı üretim alanlarına taşıdı. Dövme sanatçısı olarak da öne çıkarken, aynı zamanda dijital platformlarda içerik üretiyor. “Arşiv 404” adlı podcast’i var. Bunun yanı sıra özellikle Airbnb projelerinde iç mekan düzenleme ve stil danışmanlığı yaptı. Sporla da yakından ilgilenen Lina, koşuya yönelerek yarı profesyonel seviyede antrenman yapıyor; yoga ve fitness ile aktif bir yaşam sürdürüyor.