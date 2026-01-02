onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Lina Hourieh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 11:34

Survivor 2026 tüm heyecanıyla başladı. Bu sene yarışmanın konsepti Ünlüler ve Gönüllüler olarak belirlendi. Acun Ilıcalı Survivor’da performans sergilemeye hak kazanan yarışmacıları geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 1 Ocak Perşembe akşamı da ilk bölüm izleyiciyle buluştu. Gönüllüler kadrosunda yer alan Lina Hourieh merak edildi. Lina Hourieh kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Lina Hourieh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Lina Hourieh, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Hayatını İstanbul’da sürdüren Lina, farklı kültürlerin bir araya geldiği bir aileden geliyor. Babası Arap kökenliyken, annesi Makedonya’dan göç etmiş bir aileye mensup.

Lina Hourieh Kariyer Başlangıcı

Eğitimini gazetecilik ile radyo-televizyon programcılığı alanlarında tamamlayan Lina Hourieh, lisans ve yüksek lisans süreçlerini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Medya sektöründe başladığı kariyerini zamanla farklı üretim alanlarına taşıdı. Dövme sanatçısı olarak da öne çıkarken, aynı zamanda dijital platformlarda içerik üretiyor. “Arşiv 404” adlı podcast’i var. Bunun yanı sıra özellikle Airbnb projelerinde iç mekan düzenleme ve stil danışmanlığı yaptı. Sporla da yakından ilgilenen Lina, koşuya yönelerek yarı profesyonel seviyede antrenman yapıyor; yoga ve fitness ile aktif bir yaşam sürdürüyor.

Lina Hourieh Instagram Hesabı

Yarışmacının Instagram hesabı 👉 @linaahourieh

Güncel takipçi sayısı 2 Ocak 2026 itibarıyla 26 bin.

