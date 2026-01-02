Survivor 2026 Yarışmacısı Lina Hourieh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2026 tüm heyecanıyla başladı. Bu sene yarışmanın konsepti Ünlüler ve Gönüllüler olarak belirlendi. Acun Ilıcalı Survivor’da performans sergilemeye hak kazanan yarışmacıları geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 1 Ocak Perşembe akşamı da ilk bölüm izleyiciyle buluştu. Gönüllüler kadrosunda yer alan Lina Hourieh merak edildi. Lina Hourieh kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lina Hourieh Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lina Hourieh Kariyer Başlangıcı
Lina Hourieh Instagram Hesabı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın