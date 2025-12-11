Sürücülere Müjde! Google Maps'e Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geldi

Google Maps Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka’nın doğruladığı özelliğe göre uygulama, araçtan indiğiniz an park konumunu haritaya otomatik olarak sabitliyor. Bunun için iPhone’un aracınıza USB, Bluetooth ya da CarPlay üzerinden bağlı olması yeterli oluyor. Kullanıcının park yeri eklemesi gerekmiyordu ancak bu işlem yıllardır manuel olarak yapılıyordu. Yeni sistemle birlikte Google bu adımı tamamen ortadan kaldırmış durumda.

Konum 48 saate kadar saklanıyor ve kullanıcı tekrar direksiyona geçtiğinde işaret kendiliğinden kayboluyor. Böylece park yerinin unutulması ya da manuel olarak işaretlenmemesi gibi durumlar tamamen ortadan kalkıyor. Kullanıcıların özellikle yoğun şehir trafiğinde sıkça yaşadığı 'aracı nereye park etmiştim?' sorunu iPhone tarafında büyük ölçüde çözülmüş görünüyor.