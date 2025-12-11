Sürücülere Müjde! Google Maps'e Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geldi
Google Maps, park konumunu artık siz hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak kaydediyor
Google, park konumunun artık kişiye özel araç ikonuyla gösterileceğini de açıkladı
