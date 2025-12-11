onedio
Sürücülere Müjde! Google Maps'e Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geldi

Gökçe Cici
11.12.2025 - 16:07

Google Maps, iOS kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği park yeri otomatik kaydetme özelliğini sessiz sedasız devreye aldı. Artık aracı nereye bıraktığınızı manuel olarak işaretlemeniz gerekmiyor. Uygulama, sürüş sonlandığında park konumunu kendiliğinden algılıyor.

Google Maps, park konumunu artık siz hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak kaydediyor

Google Maps Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka’nın doğruladığı özelliğe göre uygulama, araçtan indiğiniz an park konumunu haritaya otomatik olarak sabitliyor. Bunun için iPhone’un aracınıza USB, Bluetooth ya da CarPlay üzerinden bağlı olması yeterli oluyor. Kullanıcının park yeri eklemesi gerekmiyordu ancak bu işlem yıllardır manuel olarak yapılıyordu. Yeni sistemle birlikte Google bu adımı tamamen ortadan kaldırmış durumda.

Konum 48 saate kadar saklanıyor ve kullanıcı tekrar direksiyona geçtiğinde işaret kendiliğinden kayboluyor. Böylece park yerinin unutulması ya da manuel olarak işaretlenmemesi gibi durumlar tamamen ortadan kalkıyor. Kullanıcıların özellikle yoğun şehir trafiğinde sıkça yaşadığı 'aracı nereye park etmiştim?' sorunu iPhone tarafında büyük ölçüde çözülmüş görünüyor.

Google, park konumunun artık kişiye özel araç ikonuyla gösterileceğini de açıkladı

Daha önce yalnızca mavi 'P' simgesi kullanılırken yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların navigasyon için seçtiği araç simgesi park işareti olarak da görünecek. 2020’de sunulan bu kişiselleştirilebilir ikonlara bu yıl sekiz yeni tasarım daha eklendi ve sistem artık park konumu için de devreye alınmış durumda.

Google’ın açıklamalarına göre otomatik park kaydı şu an yalnızca iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Android tarafında uzun süredir bir park hatırlatma sistemi bulunsa da park işaretinin kaybolması için kullanıcının manuel işlem yapması gerekiyor.

Güncelleme yaklaşık bir ay önce kademeli olarak dağıtılmaya başlandı ve birçok iOS kullanıcısına ulaşmış durumda. Kullanıcı geri bildirimleri ise özelliğin hem pratik hem de sorunsuz çalıştığını gösteriyor.

