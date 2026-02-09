onedio
Şubat Ayı 2026: Geri Dönüşü Olmayan Değişim

Filiz Çakal
09.02.2026 - 10:42

Şüphesiz en hareketli aylardan biri olan Şubat; içerdiği mesajlar, gezegen geçişleri, tarihi kavuşumlar ve tutulma etkisiyle yönümüzün hiç düşünmediğimiz bir rotaya doğru olacağını vurguluyor. Dünya genelinde açığa çıkan korkunç deşifreler ve yarattığı kaos nedeniyle insanların medyadan daha çok şey öğreneceğini ifade ediyor. Bu ay global alanda önemli değişimlere işaret ederken, bireysel yaşamımızda bizi somut seçimler yapmaya zorluyor. Gerçeklik ve sırlar arasında kurulan köprüde hangisi galip gelecek derseniz kesinlikle 'gerçeklik' derim. Çünkü sınırları aşmak, kapalı kapılar ardında olan biteni öğrenmek, çarpıcı gelişmelere tanıklık etmek bu ayın temel öğretisi olacak. Tanınan, tanınmayan, bilinen ve bilinmeyen herkesin ve her şeyin maskesi düşüyor. Dünya yeni bir düzene doğru evrilirken, tarih yön değiştiriyor. Karanlığın boyutu, insanların etik olanı ihlali, değerlerin hiçe sayılması ve kişilerin defoları sahne önüne taşınırken, sisin ardındaki gölgeler artık saklanamıyor. Tabii bu saydığım etkilerin hepsini bir çırpıda değil, zamana yayarak öğreneceğiz.

Şubat, bu bahsi geçen olayların fitilini ateşleyen bir ay sadece.

Asıl mevzu burada başlıyor. Zira tarihe tanıklık edeceğimiz bir kavuşumla karşı karşıyayız. Neptün ve Satürn, 20 Şubat itibarıyla Koç burcunda kavuşuyor. İnsanlığın değişimine yön veren bu gök olayı 'Zodyak'ın sıfır noktası' olarak kayıtlara geçebilir. Zamanın enerjisi ve işleyişine atıfta bulunması ve mevcut düzenin değişime uğraması bu kavuşumun en önemli mesajlarından biri. Aynı zamanda kararlarımız, hayatımız, deneyimlerimiz şekil değiştiriyor. Yel değirmenlerine karşı savaşmak yerine hayrımıza olanı sakinlik ve sükunetle kucaklamalıyız. Satürn'ün Balık dönemi 'irin akıtma ve karma' dönemiydi. Şimdi ise yapılanların diyetini ödeme vakti. Elbette kötülüğü seçenler için. İyiliği düstur edinmiş, ilkelerinden milim sapmamış kişiler için ödül dönemi... Satürn-Neptün kavuşumu aynı zamanda bize hiç unutamayacağımız olaylar ve sahneler gösterebilir. Muhakeme yeteneğimizi ve seçimlerimizi gözden geçirsek hiç fena olmaz.

10 Şubat - 6 Mart: Venüs Balık Transiti

İlişkiler için fedakarlık vakti! Transit boyunca daha yapıcı ve sakin bir sevgi dili kullanacağız. Çünkü Venüs, Balık'ta yücelim etkisi içindedir. Sevgi, yalnızca birine duyulan bir ihtiyaç olmaktan çıkar; adanmışlık ve sevginin içinde kaybolmayı göze almaktır. Bazen de 'bir kelebeğin balığa aşık olmasından' farksızdır. Gider en olmaza, en imkansıza meyledebilir. Aşktan gözü öylesine kör olmuştur ki gerçeği görmekte ve idrak etmekte zorlanır. Fazla idealize etmek, fazla özveri, fazla risk ve fazla hayalperestlik bu transitin gölge yönüdür. Aşk şekil değiştirir ve farklı bir form kazanır. Leyla'sını ararken Mevla'ya ulaşmaktır bir yerde de... Aslında anlaşmak, uzlaşmak ve merhametli davranıp adil olmak için ideal. Kendinden olmayana şefkatini sunmak; senin baktığın yerden bakmasa da yargılamak yerine anlamaya çalışmaktır! Yani özüne saygı duymak... 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' sözü Venüs Balık için söylenmiş olsa gerek.

14 Şubat: Satürn Koç Burcunda

Satürn, kısa bir aradan sonra yeniden kısıtlı kaldığı Koç burcuna geçiyor. Satürn; zamanın bilgesi, lordu ve yöneticisidir. Balık'taki formuyla kaskatı, yönsüz, hedefsiz ve acıyla yoğrulmuş bir ruh hali sundu ve sanki 1 dakika 1 yıl gibi hissettirdi. Tabii korkunç bir belirsizlik yaratmadı değil... Psikolojik baskılar, aklımızı bulandıran depresif ruh hali de cabası. Ancak bu kesintisiz geçiş her şeyi değiştiriyor. Zamanın ritmi ve enerjimiz bir anda arzulu, hızlı, güçlü ve savaşma bilincinin yüksek olduğu bir evreye ilerliyor. Koç'un 'başlat' etkisi sabırsızlığı ve öfkeyi de beraberinde getirebilir. Hiçbir engelin karşımızda durmasına müsaade etmeyeceğiz! Hatta bu uğurda tedbirsiz riskler alabiliriz. Sonucu neye mal olursa olsun kazanmak için her yolu deneyebiliriz. Fakat Satürn bu sabırsızlıktan hoşlanmaz ve aşırılıklar karşısında bizi terbiye edebilir. Çünkü asaleten düşük bir burçta ilerliyor. Hissettiğiniz enerjiyi, elinize geçen fırsatı nasıl kullandığınız çok önemli. Tavrınız ve duruşunuz kaderinizi şekillendirebilir.

17 Şubat: Kova Burcunda Güneş Tutulması

Saat 15:01'de dengeleri bütünüyle değiştirecek olan bu tutulma, rotamız açısından kırılma etkisi taşıyor. Adalet bir sistem mi yoksa gerçekliği sorgulanması gereken yüzeysel bir yapı mı, en çıplak haliyle görebiliriz. Tutulma anında Uranüs'ün dik açısı beklenmeyen gelişmelere ev sahipliği yapabilir. Krizin nereden geleceğini kestirmekte zorlanabiliriz. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin süt liman olmayacağı aşikâr. Bizi dürten ve bulunduğumuz alanda silkeleyen bir enerjiden bahsediyorum. Doğum hiç kolay olmayacak ancak aklıselim olanlar bu sarsıntısı eksilmeyen tesirin içinden kolay çıkabilirler. Para piyasalarında dalgalanma, köklü şirketlerin işçi çıkarması, grevler, toplu alanlarda yaşanan isyanlar ve hak arayışı kademe kademe dünya geneline yayılabilir. Sistem, sahip olduğumuz gücü nasıl kullandığımız ile ilgilenecek. Devamlı güç ve iktidar peşinde koşanların uzun vadede mutlak bir kazanç sağlayamayacağını da hatırlatacak. Yani kimsen ve nasıl davranıyorsan muamelen o minvalde olacak. Hepimize safımızı soran bu tutulmanın adaletin kılıcıyla karşılaştırması an meselesi.

18 Şubat: Güneş Balık Burcunda

Gökyüzü yavaş yavaş Balık etkisi altına giriyor. Kova'nın ani çıkışları yerini Balık'ın sabır potasında erimeye bırakacak. Daha yapıcı, esnek ve teslimiyet bilincine uyarlanabiliriz. Balık arketipi içinde sınırlar yoktur! Her şey şeffaf, sınırsız, derin, uhrevi ve inançlı bir noktada durur. Kendimizi merhametin kollarına bırakmak isteyebiliriz. Balık; tek kordon, çift beslenmektir. Aynı kaynaktan herkesi besleyebilir. Madalyonun iki yüzü gibidir: Ya günahkarsındır ya da aziz. Hem iter hem çeker, hem sever hem uzaklaşır, hem inanır hem de saklanır, hem gizemlidir hem de sarıp sarmalar. Asla tek bir tesir göremezsiniz; olan her şeyin bir zıddı da Balık'ta kaimdir. Balık, sonu tamamlayan ve başlangıç için hazırlandığımız bir evredir. Transit süresince tıpkı birbirine ters yüz olarak yapışık ama aralarında derin mesafeler olan sembol gibi, iki uç duygu arasında kalıp seçim yapmak zorunda kalabiliriz. Burada sınırlar silikleşir, ihtimaller ve seçenekler artar. Duygularımız ve hislerimiz bu ikilik tesiri altında paralize olabilir.

20 Şubat: Satürn - Neptün Tarihi Kavuşumu

Şubat ayının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan bu kavuşum, Koç burcunun '0 noktası' olarak yorumlanabilir. Her şeyin şekil değiştirdiği ve daha somut adımların işe yaradığı keskin bir viraj... Kurban edilen duygulardan 'varım' enerjisine bir geçiş. Ne kurtarıcı işe yarar ne ritüeller ne de belirsiz hayaller. 'Niyet' eyleme dönüşmediği sürece verim alamazsınız. Neptün ve Satürn Balık transitinde bazıları bir kurtarıcıya dönüşüp umut tacirliği kisvesi altında insanların inançlarını cukkalayıp karaborsa piyasasında zaaflarını umut diye sattı. Sahte gurular en derin yaralardan girmeye çalıştı ve büyük saadet ağı yarattılar. Bu mürşit-mürit ilişkisinden kendilerine şişkin bir banka hesabı, kurbanlarına da tamiri zor başka acılar kaldı. Koç enerjisi tüm bunların kökünü kazıya kazıya ilerleyecek. Kimseye hayal sattırmayacak! 'Ne kadar gerçeksen o kadar varsın,' diyecek. Dünyada ve hayatımızda sınırlarımız ve çizgimiz yeniden belirlenecek. Elinde sopasıyla piramidin en üstünden altına kadar herkesi değişime ve gerçekliğe tabi tutacak. İdeolojimiz, ideallerimiz ve inançlarımız elden geçecek. Hiçbir şey bir anda olmayacak ama ayak sesini epey gürültülü duyacağız.

