Şubat Ayı 2026: Geri Dönüşü Olmayan Değişim

Gökyüzü yavaş yavaş Balık etkisi altına giriyor. Kova'nın ani çıkışları yerini Balık'ın sabır potasında erimeye bırakacak. Daha yapıcı, esnek ve teslimiyet bilincine uyarlanabiliriz. Balık arketipi içinde sınırlar yoktur! Her şey şeffaf, sınırsız, derin, uhrevi ve inançlı bir noktada durur. Kendimizi merhametin kollarına bırakmak isteyebiliriz. Balık; tek kordon, çift beslenmektir. Aynı kaynaktan herkesi besleyebilir. Madalyonun iki yüzü gibidir: Ya günahkarsındır ya da aziz. Hem iter hem çeker, hem sever hem uzaklaşır, hem inanır hem de saklanır, hem gizemlidir hem de sarıp sarmalar. Asla tek bir tesir göremezsiniz; olan her şeyin bir zıddı da Balık'ta kaimdir. Balık, sonu tamamlayan ve başlangıç için hazırlandığımız bir evredir. Transit süresince tıpkı birbirine ters yüz olarak yapışık ama aralarında derin mesafeler olan sembol gibi, iki uç duygu arasında kalıp seçim yapmak zorunda kalabiliriz. Burada sınırlar silikleşir, ihtimaller ve seçenekler artar. Duygularımız ve hislerimiz bu ikilik tesiri altında paralize olabilir.