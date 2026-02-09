Şubat Ayı 2026: Geri Dönüşü Olmayan Değişim
Şüphesiz en hareketli aylardan biri olan Şubat; içerdiği mesajlar, gezegen geçişleri, tarihi kavuşumlar ve tutulma etkisiyle yönümüzün hiç düşünmediğimiz bir rotaya doğru olacağını vurguluyor. Dünya genelinde açığa çıkan korkunç deşifreler ve yarattığı kaos nedeniyle insanların medyadan daha çok şey öğreneceğini ifade ediyor. Bu ay global alanda önemli değişimlere işaret ederken, bireysel yaşamımızda bizi somut seçimler yapmaya zorluyor. Gerçeklik ve sırlar arasında kurulan köprüde hangisi galip gelecek derseniz kesinlikle 'gerçeklik' derim. Çünkü sınırları aşmak, kapalı kapılar ardında olan biteni öğrenmek, çarpıcı gelişmelere tanıklık etmek bu ayın temel öğretisi olacak. Tanınan, tanınmayan, bilinen ve bilinmeyen herkesin ve her şeyin maskesi düşüyor. Dünya yeni bir düzene doğru evrilirken, tarih yön değiştiriyor. Karanlığın boyutu, insanların etik olanı ihlali, değerlerin hiçe sayılması ve kişilerin defoları sahne önüne taşınırken, sisin ardındaki gölgeler artık saklanamıyor. Tabii bu saydığım etkilerin hepsini bir çırpıda değil, zamana yayarak öğreneceğiz.
Şubat, bu bahsi geçen olayların fitilini ateşleyen bir ay sadece.
10 Şubat - 6 Mart: Venüs Balık Transiti
14 Şubat: Satürn Koç Burcunda
17 Şubat: Kova Burcunda Güneş Tutulması
18 Şubat: Güneş Balık Burcunda
20 Şubat: Satürn - Neptün Tarihi Kavuşumu
