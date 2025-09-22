Sosyal Medyada Gündem Olan ‘Marketteki Yağ Fiyatı’ Videosuna Ticaret Bakanlığı’ndan Ceza Geliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yapıldığını anlattı:

20 Eylül 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Bir market çalışanı, 150 TL’ye alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 TL’ye satılarak nasıl %200 kâr elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu” başlığıyla paylaşılan ve kamuoyunda büyük infial uyandıran görüntüler üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, söz konusu iddiaların aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız birimleri dünden bu yana yoğun bir şekilde mesai harcamış, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, videoda adı geçen Ayçiçek yağı üreticisi firmanın yaptığı açıklamada; ilgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştır.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah GÜLSAHİN olduğu; bahse konu marketin ise Sakarya Mahallesi Ömerli Apartmanı’nda faaliyet gösteren “Tek Market” olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Denetimlerde satış fiyatları ve stok durumu ayrıntılı şekilde incelenmiş, firma sahibinin kendi ikrarıyla verdiği beyanında “Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL’dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir.” sözleri tutanakla kayda geçirilmiştir.

Bu kapsamda, adı geçen şahsın kendi itirafı/ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarında yalan ve yanlış bilgi yaymak suretiyle kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs edilmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayı gerçekleştirdiği beyan edilen Abdullah GÜLŞAHİN isimli şahıs aynı gün yakalanmış; Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere işlem yapılmıştır.