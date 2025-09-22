onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyal Medyada Gündem Olan ‘Marketteki Yağ Fiyatı’ Videosuna Ticaret Bakanlığı’ndan Ceza Geliyor

Sosyal Medyada Gündem Olan ‘Marketteki Yağ Fiyatı’ Videosuna Ticaret Bakanlığı’ndan Ceza Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 09:51

150 liralık ayçiçek yağını 450 liraya sattığını iddia eden market sahibine, 17 milyon liraya kadar para cezası gündemde. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki videonun izini sürdü. Market çalışanı “Mizah yaptım, Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum” dedi. Bakanlık, para cezası için harekete geçti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

İşte sosyal medyada gündem olan 'marketteki yağ fiyatı' videosunun sonrasında yaşananlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada yayılan bir video gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada yayılan bir video gündeme bomba gibi düştü.

Videoda, bir market çalışanı markete 150 TL'ye gelen bir yağın halka 450 TL'ye satıldığını kasadan kanıtlarıyla birlikte gösterdi. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu.

İlk açıklama yağın üreticisinden geldi.

İlk açıklama yağın üreticisinden geldi.

Yağ üreticisi açıklama yaparak, 'İlgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını' vurguladı.

Sosyal medyanın karışması sonrası Ticaret Bakanlığı hemen devreye girdi.

Sosyal medyanın karışması sonrası Ticaret Bakanlığı hemen devreye girdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcansosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yapıldığını anlattı: 

20 Eylül 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Bir market çalışanı, 150 TL’ye alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 TL’ye satılarak nasıl %200 kâr elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu” başlığıyla paylaşılan ve kamuoyunda büyük infial uyandıran görüntüler üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, söz konusu iddiaların aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız birimleri dünden bu yana yoğun bir şekilde mesai harcamış, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, videoda adı geçen Ayçiçek yağı üreticisi firmanın yaptığı açıklamada; ilgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştır.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah GÜLSAHİN olduğu; bahse konu marketin ise Sakarya Mahallesi Ömerli Apartmanı’nda faaliyet gösteren “Tek Market” olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Denetimlerde satış fiyatları ve stok durumu ayrıntılı şekilde incelenmiş, firma sahibinin kendi ikrarıyla verdiği beyanında “Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL’dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir.” sözleri tutanakla kayda geçirilmiştir.

Bu kapsamda, adı geçen şahsın kendi itirafı/ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarında yalan ve yanlış bilgi yaymak suretiyle kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs edilmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayı gerçekleştirdiği beyan edilen Abdullah GÜLŞAHİN isimli şahıs aynı gün yakalanmış; Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere işlem yapılmıştır.

Bakanlığın açıklaması sonrasında market sahibi özür diledi!

Bakanlığın açıklaması sonrasında market sahibi özür diledi!

Paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine videonun sahibi olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı açıklama yaptı. 

Görüntülerin tamamen mizah amaçlı hazırlandığını söyleyen kullanıcı, “Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın