Sosyal Medyada Gündem Olan ‘Marketteki Yağ Fiyatı’ Videosuna Ticaret Bakanlığı’ndan Ceza Geliyor
150 liralık ayçiçek yağını 450 liraya sattığını iddia eden market sahibine, 17 milyon liraya kadar para cezası gündemde. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki videonun izini sürdü. Market çalışanı “Mizah yaptım, Amacım kimseyi yanıltmak değildi. Tüm halkımızdan ve büyüklerimden özür diliyorum” dedi. Bakanlık, para cezası için harekete geçti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.
İşte sosyal medyada gündem olan 'marketteki yağ fiyatı' videosunun sonrasında yaşananlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yayılan bir video gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk açıklama yağın üreticisinden geldi.
Sosyal medyanın karışması sonrası Ticaret Bakanlığı hemen devreye girdi.
Bakanlığın açıklaması sonrasında market sahibi özür diledi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın