Sosyal Medya Etkisi: Online Platformlar Finansal Farkındalığımızı Nasıl Etkiliyor?
Bir zamanlar Instagram’da sadece kim ne yemiş, nereyi gezmiş diye bakardık. Şimdi ise hikayeler arasında gezerken bir anda karşımıza 'Bileşik getirinin gücü' ya da 'Bu ay 1000 TL ile ne alınır?' temalı videolar çıkıyor. Kabul edelim; artık ana sayfamız bir ekonomi kanalı kadar ciddi (ve bazen o kadar kafa karıştırıcı)!
Bilgiye erişim kolaylaşıyor.
Yeni nesil danışmanlar türüyor.
Fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) arttıyor.
Tüketim baskısı derinleşiyor.
Topluluk odaklı yatırım yaygınlaşıyor.
Bilgi kirliliği ve dezenformasyon çoğalıyor.
Sonuç Olarak; Sosyal medya, finansal farkındalığı artırmak için eşsiz bir kütüphane sunduğu kadar, hatalı kararlar almak için de tehlikeli bir yankı odası olabilir.
