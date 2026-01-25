Sosyal Medya Etkisi: Online Platformlar Finansal Farkındalığımızı Nasıl Etkiliyor?

Bir zamanlar Instagram’da sadece kim ne yemiş, nereyi gezmiş diye bakardık. Şimdi ise hikayeler arasında gezerken bir anda karşımıza 'Bileşik getirinin gücü' ya da 'Bu ay 1000 TL ile ne alınır?' temalı videolar çıkıyor. Kabul edelim; artık ana sayfamız bir ekonomi kanalı kadar ciddi (ve bazen o kadar kafa karıştırıcı)!