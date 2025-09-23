Sonbahar Geldi, Hoş Geldi: Sebzelerle Hazırlayabileceğin 10 Kolay ve Doyurucu Öğün
Sonbaharın kendini gösterdiği bu günlerde, mutfağınızda da yeni tatlar ve lezzetler aramaya başladınız mı? Philips çift hazneli Airfryer ile, sonbahar sebzelerinden mükemmel yemekler hazırlamak şimdi daha da kolay! Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde, dışı çıtır, içi yumuşacık, eşit pişmiş yemekler sizi bekliyor. Bir yanda sağlıklı yemekler, diğer yanda harika tatlar!
1. Brüksel Lahanası Kavurması & Tatlı Patates
2. Kızarmış Kabak & Nohut Cipsi
3. Sebzeli Tavuk Kızartması & Patates Çıtırları
4. Havuç & Limonlu Kızarmış Karnabahar
5. Zeytinyağlı Enginar Kalbi & Mantarlar
6. Kısır & Kırmızı Biber
7. Çıtır Susamlı Tofu & Yeşil Kase
8. Somon & Kuşkonmaz
9. Tavuk Kanatları & Karışık Sebze Graten
10. Balkabaklı Muffin
