Sonbahar Geldi, Hoş Geldi: Sebzelerle Hazırlayabileceğin 10 Kolay ve Doyurucu Öğün

etiket Sonbahar Geldi, Hoş Geldi: Sebzelerle Hazırlayabileceğin 10 Kolay ve Doyurucu Öğün

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 19:03

Sonbaharın kendini gösterdiği bu günlerde, mutfağınızda da yeni tatlar ve lezzetler aramaya başladınız mı? Philips çift hazneli Airfryer ile, sonbahar sebzelerinden mükemmel yemekler hazırlamak şimdi daha da kolay! Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde, dışı çıtır, içi yumuşacık, eşit pişmiş yemekler sizi bekliyor. Bir yanda sağlıklı yemekler, diğer yanda harika tatlar!

1. Brüksel Lahanası Kavurması & Tatlı Patates

1. Brüksel Lahanası Kavurması & Tatlı Patates

Sonbaharın en sevilen sebzelerinden olan Brüksel lahanası ve tatlı patates, hem sağlıklı hem de pratik bir öğün oluşturuyor. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu lezzetleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler (Kavurmalı Brüksel Lahanası):

  • 1 kg Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Malzemeler (Tatlı Patates):

  • 2 büyük tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik veya taze nane (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Brüksel lahanalarını yıkayın ve üst yapraklarını soyduktan sonra ortadan ikiye kesin.

  Brüksel lahanalarını yıkayın ve üst yapraklarını soyduktan sonra ortadan ikiye kesin.

  • Brüksel lahanalarını yıkayın ve üst yapraklarını soyduktan sonra ortadan ikiye kesin.

  • Lahanaların üzerine zeytinyağını, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyip iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirip, 180°C'de 20-25 dakika kadar pişirin. Lahanaların dışı çıtır, içi ise yumuşacık olmalı.

  • Tatlı patatesleri soyup, dilimlere ayırın.

  Tatlı patatesleri soyup, dilimlere ayırın.

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve baharatları serpin, karıştırın.

  • Küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Patatesler dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak.

Bu iki yemeği aynı anda hazırlayarak mükemmel bir sonbahar akşam yemeği elde edebilirsiniz. Hem sağlıklı hem lezzetli!

2. Kızarmış Kabak & Nohut Cipsi

2. Kızarmış Kabak & Nohut Cipsi

Hafif, sağlıklı ve çıtır çıtır! Kabak ve nohut, bir araya geldiğinde hem vitamin açısından zengin hem de lezzetli bir atıştırmalık ortaya çıkarır.

Malzemeler (Kızarmış Kabak):

  • 3 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Malzemeler (Nohut Cipsi):

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1/2 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır:

  • Kabakları yıkayıp, uçlarını kesip dilimlere ayırın.

  •  Dilimlerin üzerine zeytinyağını ve baharatları ekleyip karıştırın.

  • Kabakları büyük hazneye yerleştirip 180°C’de 20 dakika kadar pişirin. Kabakların dışı çıtır, içi yumuşacık olacak.

  • Haşlanmış nohutları bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı ile baharatları ekleyip karıştırın.

  • Nohutları küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Nohutlar çıtırlaşınca cips gibi lezzetli hale gelir.

İşte kabak ve nohut cipsiniz hazır! Hem sağlıklı hem de doyurucu bir atıştırmalık. Aynı anda hazırlayarak mükemmel bir kombin elde edebilirsiniz.

3. Sebzeli Tavuk Kızartması & Patates Çıtırları

3. Sebzeli Tavuk Kızartması & Patates Çıtırları

Ana yemek olarak tavuk, yanına ise çıtır patates! Sağlıklı, lezzetli ve kolay bir tarif arıyorsanız, bu yemek tam size göre!

Malzemeler (Sebzeli Tavuklu Kızartması):

  • 4 adet tavuk butu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı biberiye

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

Malzemeler (Patates Çıtırları):

  • 4 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Nasıl Yapılır:

  • Tavuk butlarını yıkayın, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve biberiye ile iyice ovalayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 200°C’de 30-35 dakika pişirin. Tavukların dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak.

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik serpin. Hangi sebzeleri seviyorsanız bu kısım da onları da ekleyin.

  • Patatesleri soyup, ince dilimler halinde kesin. 

  • Küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 20-25 dakika kadar pişirin. Çıtır patatesler hazır!

Patatesler ve tavukları aynı anda pişirerek hızlı ve lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

4. Havuç & Limonlu Kızarmış Karnabahar

4. Havuç & Limonlu Kızarmış Karnabahar

Sonbaharın vitamin deposu sebzelerinden biri olan karnabahar ve havuçla hazırlayabileceğiniz harika bir öğün!

Malzemeler (Limonlu Kızarmış Karnabahar):

  • 1 küçük karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Malzemeler (Havuç):

  • 4 adet havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı toz zencefil

Nasıl Yapılır:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve limon suyu ekleyip karıştırın.

  • Karnabaharı büyük hazneye yerleştirip 180°C’de 20-25 dakika pişirin. Karnabahar dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak.

  • Havuçları soyup, dilimleyin. 

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve toz zencefil serpin.

  • Havuçları küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Havuçlar yumuşacık, dışı hafif karamelize olacak.

5. Zeytinyağlı Enginar Kalbi & Mantarlar

5. Zeytinyağlı Enginar Kalbi & Mantarlar

Hem hafif hem de sağlıklı bir öğün arıyorsanız, enginar kalbi ve mantar kombinasyonu mükemmel bir seçim! Hem ana yemek hem de yan yemek olarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler (Zeytinyağlı Enginar Kalbi):

  • 6 adet enginar kalbi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Malzemeler (Mantarlar):

  • 10-12 adet mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Enginarları iyice yıkayın ve üst kısımlarını kesin. Ardından zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu, kekik ve sarımsak tozu ile karıştırarak enginar kalplerini iyice ovun.

  • Enginarları büyük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 20 dakika kadar pişirin. Enginarlar dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacaktır.

  • Mantarları temizleyip saplarını çıkarın. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber limon suyu, kekik ve sarımsak tozu ile karıştırarak enginar kalplerini iyice ovun.

  • Mantarları küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Mantarlar piştikçe su salacak ve hafif kızarmaya başlayacak.

Enginar kalbi ve mantarları aynı anda pişirerek sağlıklı ve lezzetli bir öğün elde edebilirsiniz!

6. Kısır & Kırmızı Biber

6. Kısır & Kırmızı Biber

Sebzelerle zenginleştirilmiş nefis bir kısır tarifi ve ona eşlik edecek kırmızı biberler… Hem hafif hem doyurucu bir öğün!

Malzemeler (Kısır):

  • 2 su bardağı ince bulgur

  • 1,5 su bardağı sıcak su

  • 1 adet limon suyu

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı doğranmış taze nane

  • 1/2 su bardağı doğranmış taze maydanoz

  • 1 adet salatalık (doğranmış)

  • 1 adet domates (doğranmış)

  • 1/2 çay bardağı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Malzemeler (Kırmızı Biber):

  • 4 adet kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Nasıl Yapılır:

  •  İnce bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Üstünü kapatıp, bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bulgurlar şişecek.

  • Şişen bulgura zeytinyağı, limon suyunu, tuzu, pul biberi ve nar ekşisini ekleyin. Karıştırın.

  • Son olarak doğranmış salatalık, domates, nane ve maydanozu ekleyip karıştırarak kısırı tamamlayın.

  • Kırmızı biberleri yıkayıp ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

  • Zeytinyağını, tuz, karabiber ve kekikle karıştırıp biberlerin üzerine sürün. 

  • Biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Biberlerin dışı hafif yumuşayacak ve renkleri daha parlak hale gelecek.

Kısırınız hazır, kırmızı biberler de pişti. Sağlıklı, besleyici ve lezzetli bir öğün hazır!

7. Çıtır Susamlı Tofu & Yeşil Kase

7. Çıtır Susamlı Tofu & Yeşil Kase

'Ben vegan besleniyorum.' diyorsanız, bu öğün mükemmel bir seçenek.

Malzemeler (Çıtır Susamlı Tofu):

  • 400g tofu (sert tofu kullanmanız önerilir)

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı susam tohumu

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

Malzemeler (Yeşil Kase):

  • 1/2 su bardağı pişmiş kahverengi pirinç

  • 1 su bardağı yeşil sebzeler (örneğin, pazı, roka veya marul)

  • 1/2 su bardağı doğranmış salatalık

  • 1/4 su bardağı avokado (doğranmış)

  • 1/4 su bardağı doğranmış kırmızı lahana

  • 1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

 Sosu için:

  • 1/2 su bardağı yoğurt (veya bitkisel yoğurt)

  • 1/2 su bardağı taze kişniş

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır:

  • Tofuyu suyu sıkılarak iyice kurulayın ve küp şeklinde doğrayın.

  • Bir kaseye susam yağı, soya sosu, tahin, susam tohumu, tuz ve karabiberi koyup karıştırın. Tofu küplerini bu karışıma batırarak iyice kaplayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini tofu için kullanın. Tofuları yerleştirip 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde tofu dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak. 

  • Yoğurt, kişniş, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz ve karabiberi bir mutfak robotu veya çatal kullanarak karıştırın. Sosunuz pürüzsüz bir kıvama gelmeli.

  • Pişmiş kahverengi pirinci bir kaseye koyun. Üzerine taze yeşillikleri, salatalığı, avokadoyu ve kırmızı lahana dilimlerini ekleyin.

  • Tofu’yu sıcak olarak yeşilliklerin üzerine yerleştirin. 

  • Son olarak, üzerine sosu dökün. İsteğe göre chia tohumu da serpebilirsiniz.

8. Somon & Kuşkonmaz

8. Somon & Kuşkonmaz

Somonun lezzetli ve sağlıklı etini, kuşkonmazla mükemmel bir kombinasyona dönüştürün. Hızlıca hazırlayabileceğiniz bu yemek, mükemmel bir akşam yemeği alternatifi sunar.

Malzemeler (Somon):

  • 4 dilim somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı taze dereotu (isteğe bağlı)

Malzemeler (Kuşkonmaz):

  • 1 demet kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Somon dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile marine edin. 15-20 dakika kadar bekletin.

  • Philips Çift hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 10-15 dakika pişirin. Somonların dışı güzelce kızaracak, içi ise sulu ve lezzetli olacak.

  • Kuşkonmazları yıkayıp uçlarını keserek küçük hazneye yerleştirin.

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

  • Kuşkonmazları 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Dışları hafif çıtır olacak, içleri ise yumuşacık kalacak.

Somon ve kuşkonmazın uyumu, sağlıklı ve doyurucu bir öğün sunuyor.

9. Tavuk Kanatları & Karışık Sebze Graten

9. Tavuk Kanatları & Karışık Sebze Graten

Tavuk kanatları ve sebze graten, hem lezzetli hem pratik bir yemek alternatifi. Tüm aileniz için mükemmel bir seçim!

Malzemeler (Tavuk Kanatları):

  • 1 kg tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı paprika

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Malzemeler (Karışık Sebze Graten):

  • 2 adet kabak

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır:

  • Tavuk kanatlarını zeytinyağı, tuz, karabiber, paprika ve sarımsak tozu ile karıştırın.

  • Kanatları büyük hazneye yerleştirip 180°C’de 25-30 dakika kadar pişirin. Kanatlar dışı çıtır, içi ise sulu olacak.

  • Kabak ve patatesleri ince dilimleyin.

  • Kremayı ve sütü karıştırarak sebzeleri büyük hazneye yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve 180°C’de 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

10. Balkabaklı Muffin

10. Balkabaklı Muffin

Çok az yağ kullanarak öğününüz yanına sağlıklı bir alternatif hazırlayabilirsiniz. 

Malzemeler:

  • 60 ml bitkisel yağ

  • 75 gr yoğurt

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 100 gr altın rengi toz şeker

  • 150 gr  un

  • Çeyrek çay kaşığı karbonat

  • 75 gr balkabağı

  • Çikolata parçaları veya kuru meyve (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’de 2 dakika ısıtın.

  • Büyük bir kasede, bitkisel yağı, yoğurdu, yumurtayı ve sütü iyice karıştırın. 

  • Ardından şekeri, kendiliğinden kabaran unu ve karbonatı ekleyin. Karışım iyice homojen hale gelene kadar karıştırın. 

  • Balkabağını, çikolata parçalarını veya kuru meyveleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Karışımı silikon muffin kalıplarına veya kağıt kalıplarla dolu bir muffin kalıbına dörtte üçü dolacak şekilde dökün.

  • Bu tariften yaklaşık 6-8 muffin çıkacak. Bir kısmını büyük haznede geri kalan kısmını küçük hazne de pişirebilirisiniz. 

  • Muffinleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 12-15 dakika boyunca pişirin. Muffinlerin altın kahverengi olmasını ve ortasına batırdığınız bir şişin temiz çıkmasını bekleyin.

