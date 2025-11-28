onedio
Verilen Ani Tepkilerden Aynı Sorulardan Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Verilen Ani Tepkilerden Aynı Sorulardan Bıkanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2025 - 16:17

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 28 Kasım Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?

Başlayalım!

twitter.com

Haklı bir isyan!

twitter.com

Irsi olabilir.

twitter.com

Eski dizi tayfa her hafta yorum şov yapıyor.

twitter.com

B12 şart!

twitter.com
Renkler vardı...

twitter.com

Jest yapmak istemiş...

twitter.com

Staj yapsın bari

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
