onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Ruhumuza İşlemiş Fakirlikten Karadeniz Mutfağının Eşsiz Lezzetlerine 24 Saatin Viral Tweetleri

Ruhumuza İşlemiş Fakirlikten Karadeniz Mutfağının Eşsiz Lezzetlerine 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025 - 14:59 Son Güncelleme: 23.11.2025 - 15:00

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Ruha işlemiş fakirlik.

Ruha işlemiş fakirlik.
twitter.com

Ah keşke...

Ah keşke...
twitter.com

Öğretmenin söylediği bir cümlenin yıllarca peşimizi bırakmayacak bir fobiye dönüşmesi.

Öğretmenin söylediği bir cümlenin yıllarca peşimizi bırakmayacak bir fobiye dönüşmesi.
twitter.com

Balık ya da uçak görebilen var mı?

Balık ya da uçak görebilen var mı?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Zamanında dalga geçtiklerinizi şöyle bir düşünün...

Zamanında dalga geçtiklerinizi şöyle bir düşünün...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sene boyunca bu dönemi bekleyince.

Sene boyunca bu dönemi bekleyince.
twitter.com

Gerçek hayatta da mı Ulvi'ymiş.

Gerçek hayatta da mı Ulvi'ymiş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha ne olsun.

Daha ne olsun.
twitter.com

Karadenizlileri kızdırmayalım ama yine pek iç açıcı görünmüyor maalesef.

Karadenizlileri kızdırmayalım ama yine pek iç açıcı görünmüyor maalesef.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın