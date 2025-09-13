onedio
Bitmeyen Baba Zorbalığından Uzun Süredir İzlediği Dizi Bitince Boşluğa Düşene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025 - 18:55

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Mevsim geçişi laneti.

twitter.com

Gerçek sitcom bağımlıları iyi bilir.

twitter.com

Tek dert bu olsun.

twitter.com

Burada ne reels izlenir.

twitter.com
En doğru kişiye anlatıyor şu an.

twitter.com

👇

twitter.com

Apartman dairesinde oda veriliyor mu?

twitter.com

Ve sossuz döner...

twitter.com

Sonuna hazırlıksız yakalandım.

twitter.com
Ve gün bitti...

twitter.com

👇

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

