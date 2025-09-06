onedio
Hayalindeki Arabaya Bir Hayli Uzak Olandan Müze Gezerken Kafa Karışıklığı Yaşayana 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
06.09.2025 - 19:20

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Sen yine de o ilk heyecanını ve umudunu kaybetme.

twitter.com

👇

twitter.com

Bunu yaşamayan var mı?

twitter.com

Çok benzetme de yine de.

twitter.com
Kız amaç o ya.

twitter.com

Bir neslin hayali.

twitter.com

👇

twitter.com

Uyumsuzluğun uyumu işte.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

