Pratik Mutfak Bilgilerinden Adele Sibel Can Benzerliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Aynısı!
Cidden ya...
Bi' düşünün derim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Aşk-ı Memnu'ya yine başlanmış.
İlginç bir tasarım...
🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hislere tercüman olmuş.
Yarın tekrar görüşmek üzere ✌️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
tavuğun girişi micro usb'ye benziyor bu arada type-c uymayabilir.
Tencere taşmama ipucu: sıvıyağ damlattığın peçeteyle tencere üst çevresini sil, sonra bana teşekkür et.
o tavuğu görünce bi kötü hissettim neden bilmiyorum(tripofobiden olabilir)
o ney kirven