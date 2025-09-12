Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? İzliyoruz...
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cidden ya...
Var böyleleri...
Sonuçta siyahlatmış.
Şöyle bi hafta oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talihsiz bir öngörü...
Keşke altın unutsaydın.
Biraz centilmenlik...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok da acil değilmiş.
Çok doğru!
Açıklayın!
Muhtemelen...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yaranamayanlar...
👇
Yavaştan kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın