Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.09.2025 - 13:45

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? İzliyoruz...

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

Cidden ya...

Var böyleleri...

Sonuçta siyahlatmış.

Şöyle bi hafta oldu...

Talihsiz bir öngörü...

Keşke altın unutsaydın.

Biraz centilmenlik...

👇

👇

Çok da acil değilmiş.

Çok doğru!

Açıklayın!

Muhtemelen...

👇

Yaranamayanlar...

👇

Yavaştan kapatalım 👋

