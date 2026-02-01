onedio
Soğuklar Devam Ederken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.02.2026 - 18:14

Soğuk hava dalgası falan derken çoğumuz eve kapandık. Haliyle elimiz sürekli telefona ve kulaklığa gidiyor. Kışın o gri havasını dağıtacak en iyi şey de malum, yeni şarkılar dinlemek.

Biz de hazır dışarısı buz gibiyken şu Billboard Hot 100 listesine bir göz atalım dedik. Bakalım zirvede işler değişmiş mi yoksa favoriler hala yerini koruyor mu?

Olivia Dean - Man I Need

Ella Langley - Choosin' Texas

Djo - End Of Beginning

Kehlani - Folded

Leon Thomas - MUTT

RAYE - Where Is My Husband!

Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)

Tate McRae - TIT FOR TAT

KATSEYE - Gabriela

Taylor Swift - Opalite

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
