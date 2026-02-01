Soğuklar Devam Ederken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Soğuk hava dalgası falan derken çoğumuz eve kapandık. Haliyle elimiz sürekli telefona ve kulaklığa gidiyor. Kışın o gri havasını dağıtacak en iyi şey de malum, yeni şarkılar dinlemek.
Biz de hazır dışarısı buz gibiyken şu Billboard Hot 100 listesine bir göz atalım dedik. Bakalım zirvede işler değişmiş mi yoksa favoriler hala yerini koruyor mu?
Olivia Dean - Man I Need
Ella Langley - Choosin' Texas
Djo - End Of Beginning
Kehlani - Folded
Leon Thomas - MUTT
RAYE - Where Is My Husband!
Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)
Tate McRae - TIT FOR TAT
KATSEYE - Gabriela
Taylor Swift - Opalite
Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
