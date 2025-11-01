Soğuk Havalar Eserken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listemizi güncelledik! Kasım ayında Billboard Hot 100 listesinde kimler var?
Hangi isimler yükselişe geçti, hangi şarkılar ön planda oldu? Bu ay biraz sürprizli bir inceleme olacak!
1. Listede bol bol Taylor Swift göreceğiz çünkü Billboard'ı son albümüyle sarmış durumda.
2. Albümün bir diğer şarkısı olan "Opalite" listenin ikinci sırasında.
3. Üçüncü sırada Swift'in gerçek ismi sandığımız ama aslında öyle olmayan "Elizabeth Taylor" şarkısı yer alıyor.
4. "Father Figure" ile dördüncü sırada yer alan Swift, listeleri ele geçirmiş durumda. Bunu söylerken şaka yapmıyorduk!
5. Bir diğer sırada "Wood" şarkısı var karşımızda.
6. "Wi$h Li$t" şarkısı da altıncı sırada bize selam verdi.
7. "Actually Romantic" şarkısı ise yedinci sırada ve bu şarkı ile ilgili inanılmaz dedikodular dönüyor.
8. Listede hep Taylor Swift var ama albümüyle aynı adı taşıyan şarkısında Sabrina Carpenter'a da yer vermiş.
9. Dokuzuncu sırada "Eldest Daughter" şarkısı yer alıyor.
10. Büyük tepki toplayan bir diğer şarkısı ise "CANCELLED!" olarak eleştirmenlerden negatif yorum almıştı.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
