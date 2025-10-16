Soğuk Günlerde Evde Airfryer’la Hazırlayabileceğiniz 11 Sıcak ve Hafif Tarif
Kış geldi, soğuklar bastırdı... Ama evde sıcacık bir şeyler hazırlamak, üstelik sağlıklı bir şekilde hem de hızla pişirmek mümkün! Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı mutfakta bir kahraman gibi kullanarak, yağsız ve pratik bir şekilde nefis tarifler hazırlayabilirsiniz. Hem hafif, hem de iştah kabartan 11 müthiş tarif ile karşınızdayız!
Bu tarifler sayesinde kışın soğuk günlerinde evde sıcak bir mola vermek çok kolay olacak. Hazır mısınız? O zaman mutfağa girin, çünkü Philisp Çift Hazneli Airfryer'da her şey çok daha hızlı ve sağlıklı!
1. Köfte ve Sebzeler
2. Mac and Cheese
3. Falafel ve Muzlu Ekmek
4. İtalyan Frittole
5. Sebzeli Tempura ve Patates Kroket
6. Mantarlı Tost
7. Miso Soslu Patlıcan ve Pilav
8. Patatas Bravas
