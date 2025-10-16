onedio
Soğuk Günlerde Evde Airfryer’la Hazırlayabileceğiniz 11 Sıcak ve Hafif Tarif

Ecem Bekar
16.10.2025 - 20:35

Kış geldi, soğuklar bastırdı... Ama evde sıcacık bir şeyler hazırlamak, üstelik sağlıklı bir şekilde hem de hızla pişirmek mümkün! Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı mutfakta bir kahraman gibi kullanarak, yağsız ve pratik bir şekilde nefis tarifler hazırlayabilirsiniz. Hem hafif, hem de iştah kabartan 11 müthiş tarif ile karşınızdayız! 

Bu tarifler sayesinde kışın soğuk günlerinde evde sıcak bir mola vermek çok kolay olacak. Hazır mısınız? O zaman mutfağa girin, çünkü Philisp Çift Hazneli Airfryer'da her şey çok daha hızlı ve sağlıklı!

1. Köfte ve Sebzeler

1. Köfte ve Sebzeler

Bu köfteler, dışı çıtır, içi ise yumuşacık oluyor. Bir yanda nefis köfteler pişerken, diğer yanda sebzeler pişecek. Hem zaman kazandırıcı hem de herkesin seveceği bir tarif!

Malzemeler:

  • 500 gr kıyma 

  • 1 dilim bayat ekmek

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (karışıma eklemek için)

Hazırlık:

  • Bayat ekmeği bir kasede biraz suyla ıslatıp, iyice sıkın. Sonra, kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber ve kekikle karıştırın. Yumurtayı da ekleyip yoğurun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde köfteler yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizin ve üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerleri güzelce kızaracak. 

Sebzeler 

Köftelerin yanına mükemmel gidecek olan şey sebzeler, tam da kış günlerine uygun. Hem lezzetli hem de pratik olan bu sebzeleri, Philisp Çift Hazneli Airfryer'da çok hızlıca pişirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 adet tatlı patates (küp küp doğranmış)

  • 1 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 1 adet havuç (doğranmış)

  • 1/2 su bardağı kırmızı biber (doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:

  • Tüm sebzeleri doğrayın ve bir kaseye alın.

  • Üzerine zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırarak sebzelerin her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Sebzeleri Philisp Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine koyun ve 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak sebzelerin her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.

2. Mac and Cheese

2. Mac and Cheese

Peyniri bol, kreması yoğun, tam kıvamında bir Mac and Cheese için ihtiyacınız olan tarif burada!

Malzemeler:

  • 250 gr makarna (penne veya kısa bir makarna türü tercih edebilirsiniz)

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1/2 su bardağı ekstre rendelenmiş cheddar (üstüne serpmek için)

Hazırlık:

  • Makarnayı tuzlu kaynar suda, paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzün.

  • Bir tavada tereyağını eritin, üzerine süt, krema, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyin. Karışım ısındığında, içine rendelenmiş cheddar ve parmesan peynirini ekleyin. Peynirler eriyene kadar karıştırarak pişirin.

  • Haşladığınız makarnayı, peynirli kremalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı, Philisp Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve üzerine ekstra cheddar peynirini serpin.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Üstü altın rengi olup, peynirler güzelce eridiğinde Mac and Cheese hazır olacak. Çıtır bir üst katman istiyorsanız, 2-3 dakika daha pişirebilirsiniz.

3. Falafel ve Muzlu Ekmek

3. Falafel ve Muzlu Ekmek

Nohut ve baharatlarla yapılan bu nefis köfteler, genellikle kızartılır, ancak Philisp Çift Hazneli Airfryer’da daha sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanabilirsiniz)

  • 1 küçük soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 çay bardağı taze maydanoz (doğranmış)

  • 1/2 çay bardağı taze kişniş (doğranmış, isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı un (daha yoğun kıvam için, gerekirse artırabilirsiniz)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:

  • Haşlanmış nohutları bir mutfak robotuna alın. Üzerine doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz, kişniş, kimyon, tuz, karabiber, pul biber ve un ekleyin. Karışımı iyice çektikten sonra, karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer haznesine biraz zeytinyağı ile yağlayın ve falafelleri yerleştirin. Üzerlerine bir miktar daha zeytinyağı gezdirin.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 15 dakika pişirin. Falafellerin dışı altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.

Muzlu Ekmek

Muzun doğal tatlılığı ve cevizle birleşen bu tarif, mutfakta çok az zaman harcayarak harika bir lezzet elde etmenizi sağlar.

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1/2 su bardağı şeker (isteğe bağlı, muzlar ne kadar olgun olursa, o kadar tatlı olur)

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ceviz (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  • Olgun muzları bir kaba alıp iyice ezin.

  • Ezilmiş muzun üzerine şeker, sıvı yağ, yumurta ve vanilyayı ekleyin. Karıştırın. Ardından, un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ekleyip, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Cevizleri ekleyin (isteğe bağlı).

  • Hamuru bir kek kalıbına veya uygun bir Philisp Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dökün. Airfryer’ı 160°C’de 25-30 dakika pişirin. Muzlu ekmeğiniz piştiğinde, kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.

Bu iki tarif, Philisp Çift Hazneli Airfryer’ın sağladığı pratiklik ve hızla birleşerek hem tatlı hem tuzlu alternatifler sunuyor. Falafel, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel. Muzlu Ekmek ise, tatlı bir atıştırmalık veya kahvaltı için harika bir seçenek.

4. İtalyan Frittole

4. İtalyan Frittole

Biraz tatlı, biraz tuzlu, biraz çıtır! İtalya’nın o güzelim mutfağından çıkan bu Frittole, aslında tam anlamıyla bir “süperstar” yemek.

Malzemeler:

  • 250 gr dana eti (kıyma ya da kuzu eti de kullanabilirsiniz)

  • 1 küçük soğan (çok ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı ekmek kırıntısı

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (üzerine sürmek için)

  • 1/2 su bardağı un (bulamak için)

Hazırlık:

  • Kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, ekmek kırıntıları ve o güzelim parmesan peynirini bir kaba koyun. Üzerine kekik, tuz ve karabiberi de eklemeyi unutmayın. 

  • Şimdi, ellerinizi biraz kirletme vakti! Tüm bu malzemeleri güzelce yoğurun. 

  • Şimdi sıra, o güzelim karışımdan minik köfteler yapmaya geldi. Boyutları çok büyük yapmayın, yoksa Philisp Çift Hazneli Airfryer’da fazla yayılabilirler. 

  • Her köfteyi önce unla bulayın. Un biraz çıtırlık katacak ve köftelerin dışı daha da güzel olacak. Aynı zamanda köfteler birbirine yapışmasın diye bu adımı atlamayın! 

  • Şimdi, Philisp Çift Hazneli Airfryer’a yerleştiriyoruz! Köfteleri, haznenin içine düzgünce dizin. Üzerlerine biraz zeytinyağı sıkarak, çıtır çıtır olmalarını sağlayın.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve köfteleri yaklaşık 15 dakika pişirin. Tamam, burada önemli bir şey var: arada bir köfteleri çevirin, çünkü her tarafının eşit pişmesi lazım. Yani, köfteler hafif altın rengini alıp çıtırlaşana kadar onları unutmayın!

5. Sebzeli Tempura ve Patates Kroket

5. Sebzeli Tempura ve Patates Kroket

Herkesin sevdiği tempura, bir de Airfryer’da çıtır çıtır olursa, kim durdurabilir ki? Ama biz bunu bir adım daha ileri götürdük! Patates kroket de ekleyerek, harika bir ikili oluşturduk. Sebzeli tempura ile bol bol çıtırlık, patates kroketiyle de yumuşacık iç dolgusu… 

Malzemeler:

Sebzeli Tempura için:

  • 1 adet tatlı patates (ince dilimlenmiş)

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1/2 baş brokoli (çiçeklerine ayrılmış)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı mısır nişastası

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 su bardağı soğuk su (yaklaşık)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (üzerine gezdirmek için)

Hazırlık:

Sebzeli Tempura:

  • Sebzeleri (tatlı patates, kabak ve brokoli) ince ince dilimleyin veya çiçeklerine ayırın. Bu sebzeler, tempura harcını çekerek çıtır çıtır olacak.

  • Un, mısır nişastası, tuz ve karabiberi bir kaba alın. Üzerine soğuk suyu ekleyin ve karıştırarak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun sıvı olmaması ama yeterince akışkan olması gerektiğine dikkat edin!

  • Sebzeleri tempura karışımına batırın ve her tarafının iyice kaplandığından emin olun.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine biraz yağlayın ve sebzeleri içine yerleştirin. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı gezdirin. Airfryer’ı 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Sebzelerin dışı altın rengi olana kadar pişirmeye devam edin.

Patates Kroket için:

  • 3 adet orta boy patates (haşlanmış ve ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı un

  • 1 yumurta

  • Tuz ve karabiber

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (üzerine fırçalamak için)

Hazırlık:

  • Haşlanmış patatesleri ezin ve içine rendelenmiş kaşar peyniri, un, yumurta, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırarak homojen bir karışım oluşturun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. Sonra her birini galeta ununa bulayın. Hem çıtır hem de lezzetli olmasını sağlayacak!

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve kroketleri haznenin içine dizin. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürün. 12-15 dakika pişirin.

  • Şimdi, işte o harika sonuç!

6. Mantarlı Tost

6. Mantarlı Tost

Ekmek üstü, kahvaltıların vazgeçilmezi!

Malzemeler:

  • 200 gr mantar (doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 2 dilim ekmek (tam buğday ya da beyaz ekmek tercih edebilirsiniz)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (ekmekleri kızartmak için)

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı, lezzet katacak!)

Hazırlık:

  • Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Bir kaba alın, üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Mantarların her tarafı iyice kaplanmalı!

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin, mantarları içine serpiştirin. 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Mantarlar yumuşayıp suyunu salarak lezzetini yayacak, biraz altın rengi olana kadar pişmesine özen gösterin.

  • Ekmek dilimlerinin her iki tarafına da tereyağı sürün. Airfryer’da 180°C’de yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirin. Ekmekler güzelce kızardığında hazır olacak!

  • Kızaran ekmeklerin üzerine pişen mantarları yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin (isteğe bağlı, ama öneriyoruz!). Peynir eriyene kadar tekrar Airfryer’da 1-2 dakika pişirin.

7. Miso Soslu Patlıcan ve Pilav

7. Miso Soslu Patlıcan ve Pilav

Bir yanda miso soslu patlıcan, diğer yanda pirinç pilav... Mutfakta geçirdiğiniz zamanı hızla 'şef' gibi hissettirecek bu yemek, hem hafif hem de inanılmaz lezzetli. 

Miso Soslu Patlıcan için:

  • 2 adet patlıcan (uzunlamasına kesilmiş)

  • 2 yemek kaşığı miso sosu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı susam yağı (isteğe bağlı, ekstra lezzet katacak)

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı beyaz susam (üzeri için)

Hazırlık:

Miso Soslu Patlıcan:

  • Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesin, ardından her yarısını birkaç dilime bölün. Patlıcanların acı suyunun çıkması için tuzlu suya yaklaşık 10 dakika bırakın. Ardından suyunu süzüp, kağıt havluyla kurulayın.

  • Bir kasede miso sosunu, soya sosunu, balı, zeytinyağını, susam yağını ve karabiberi karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu karışım patlıcanlara harika bir lezzet verecek!

  • Patlıcan dilimlerini bir kaba yerleştirin ve hazırladığınız miso sosuyla güzelce kaplayın. Her tarafının sosla iyice bulandığından emin olun.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve patlıcanları hazneye yerleştirin. Üzerlerine bir miktar zeytinyağı sıkın ve 15-20 dakika pişirin. Patlıcanların dışı çıtır, içi ise yumuşak olduğunda hazır demektir.

  • Pişen patlıcanları bir tabağa alın, üzerine beyaz susam serpin.

Pilav için:

  • 1 su bardağı beyaz pirinç

  • 2 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Hazırlık:

  • Pirinci birkaç kez yıkayın, suyu berraklaşana kadar durulama işlemi yapın. Bu adım, pilavın daha gevrek ve parlak olmasını sağlar.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve sıcak suyu, tuzu ve tereyağını (isteğe bağlı) karıştırarak bir kaba dökün. Zeytinyağını da ekleyin. Karışımı Airfryer haznesine ekleyin.

  • Pirinci karışıma ekleyin ve iyice karıştırarak her tarafının ıslanmasını sağlayın. Pirinçlerin sıvıyla iyice karışması önemli.

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 18-20 dakika pişirin. Pişirme süresi sonunda pilavınızın üzerini kontrol edin. Eğer suyun biraz daha çekilmesi gerekiyorsa, 5 dakika daha pişirmeniz yeterli olabilir.

  • Pişen pilavı karıştırın ve dinlendirin. Pilavınız hazır! Eğer isterseniz üzerine biraz tereyağı ekleyebilir ve daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

8. Patatas Bravas

8. Patatas Bravas

Patatas Bravas, İspanyol mutfağının en sevilen tapaslarından biri! Çıtır patatesler, baharatlı domates sosu ile birleşince ortaya tam bir lezzet bombası çıkıyor.

Malzemeler:

Patatesler İçin:

  • 3-4 adet büyük boy patates (küp küp doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı paprika (toz kırmızı biber)

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlık:

Patatesleri Hazırlayın:

  • Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Bir kaba alın, üzerine zeytinyağını, paprika, tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırarak patateslerin her tarafının baharatlarla iyice kaplanmasını sağlayın.

  • Airfryer’ın büyük haznesine patatesleri yerleştirin ve 180°C’de yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Patateslerin dışı çıtır, içi ise yumuşacık olana kadar pişirmeye devam edin. Arada bir karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

Domates Sosu İçin:

  • 2 adet domates (doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı sirke

Hazırlık:

  • Domatesleri küçük hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı, tuz, şeker, kırmızı pul biber ve sirkeyi ekleyin. Karıştırarak sosu iyice harmanlayın.

  • Airfryer’ın küçük haznesine domates sosunu yerleştirin ve 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Sos koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.

  • Pişen patatesleri bir tabağa alın ve üzerine sıcak domates sosunu dökün.

  • Dilerseniz, üzerine biraz maydanoz veya yoğurt ekleyerek daha lezzetli bir sunum yapabilirsiniz.

