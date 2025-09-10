onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sizin İçin Araştırdık! Hangi Ülkede Yere Çöp Atmanın Cezası Kaç TL?

etiket Sizin İçin Araştırdık! Hangi Ülkede Yere Çöp Atmanın Cezası Kaç TL?

Nida Ataman
Nida Ataman
10.09.2025 - 10:32

Elindeki çöpü atacak yer bulana kadar çantasında, cebinde taşıyanlar buradasınız biliyoruz... Küçücük bir kağıt parçası, plastikler ya da izmarit doğada yıllarca kalabiliyor ve hem görüntü kirliliğine hem de canlılara zarar verebiliyor. Bazı ülkeler ise bu duruma el atıyor ve yere çöp atma sorununu para cezası ile çözmeye çalışıyor. Üstelik bazı ülkelerde sadece para ödemekle kalmıyor elinize süpürgeyi almak zorunda kalıyorsunuz. Hadi bakalım hangi ülkede kaç TL ediyor bu cezalar birlikte inceleyelim.

Türkiye'nin gururu Bolu!

Türkiye'nin gururu Bolu!

Türkiye'de her ilde olmasa da birkaç ilimizde yere çöp atmanın ciddi cezaları var. Bunun en iyi örneği ise Bolu! Bolu'da uygulanan yere çöp atma cezasının etkisi oldukça büyük diyebiliriz. Sigara izmariti, çekirdek kabuğu ya da herhangi bir çöp atanlara 14.407 TL’ye kadar ceza uygulanıyor. Denetimler yalnızca sokakta değil, güvenlik kameralarıyla da yapılıyor. Ceza uygulamasıyla birlikte Bolu tüm Türkiye'ye çöp atma konusunda örnek bir star diyebiliriz!

Singapur dünyanın en temiz ülkesi unvanını oldukça hak ediyor!

Singapur dünyanın en temiz ülkesi unvanını oldukça hak ediyor!

Singapur'da yere çöp atmak neredeyse lüks! Singapur’da yere çöp atmanın cezası ilk seferde 2.000 Singapur Doları yani yaklaşık 63.860 TL. Tekrar eden durumlarda bu ceza 4.000 Singapur Doları yaklaşık 127.720 TL ve sonrasında 10.000 Singapur Doları yaklaşık 319.318 TL seviyesine kadar çıkıyor. Üstelik sadece para ödemekle de kurtulamıyorsunuz, devam eden ihlallerde size sokaklarda 12 saate kadar temizlik yapma cezası da veriliyor. Yani yere attığınız küçücük bir ihmal yüzünden hem cüzdanınız hem de bileğiniz terleyebiliyor.

İngiltere’de çöp kutusuna gitmeyen yol, mahkemeye çıkıyor.

İngiltere’de yere sigara izmariti, sakız ya da herhangi bir çöp atarsanız ilk ceza 65 Sterlin, yani yaklaşık 3.602 TL. Eğer bu cezayı 15 gün içinde ödemezseniz dava açılıyor ve miktar 2.500 Sterline kadar çıkabiliyor, bu da yaklaşık 138.556 TL ediyor. İngiltere bu caydırıcı yöntemiyle insanlara “çöpünü yere atma, geleceğini kirletme” mesajını güçlü bir şekilde veriyor.

Kaliforniya'da çöpünü atan sokağını da temizliyor!

Kaliforniya’da yere çöp atanlara verilen ceza sadece parayla sınırlı değil. İlk ihlalde 250 Amerikan Doları yani yaklaşık 10.261 TL ceza kesiliyor ve buna ek olarak 8 saat sokak temizliği zorunluluğu getiriliyor. İhlalin tekrarlanması durumunda ceza 3.000 dolara yani yaklaşık 123.143 TL’ye kadar çıkıyor ve bu kez 24 saatlik temizlik görevi uygulanıyor. Bu yöntemle insanlar yalnızca para ödemiyor, çevreye verdikleri zararı bizzat görüp düzeltme şansı buluyor.

Japonya'da çöp kutusu az ama cezalar çok net!

Japonya’da yere çöp atmak hiç de hafife alınacak bir şey değil. Merkezi caddeler, parklar ve toplu taşıma durakları gibi yerlerde “çöp ve izmarit atmanın cezası 2000 Yenden başlar” şeklinde uyarı levhalarını sık sık görebilirsiniz. 2000 Yen ise yaklaşık 556 TL ediyor. Üstelik bazı bölgelerde cezalar 30.000 Yene kadar çıkabiliyor, bu da yaklaşık 8.350 TL ediyor. Japonya’da insanlar genellikle çöp kutusu bulana kadar çöplerini yanlarında taşır, çünkü kültürel olarak da “çöpünü sahiplenmek” önemli bir alışkanlıktır ayrıca şehir içinde çöp kutusu sayısı da oldukça azdır. Kısacası, Tokyo sokaklarında yürürken elinizde çöp taşımak biraz zahmetli olabilir ama hem doğayı hem de cüzdanınızı korumak için en akıllıca seçenek bu.

Hollanda'da çöp atmak cüzdanına çöp atmak demek!

Hollanda'da çöp atmak cüzdanına çöp atmak demek!

Hollanda’da yere çöp atmanın cezası belediyelere göre değişiyor. Genel uygulamada 160 € ceza kesiliyor ki bu da yaklaşık 7.760 TL yapıyor. Ama işin daha da ağır kısmı var. Bazı belediyelerde bu miktarın 1.000 € (yaklaşık 48.496 TL) olması gündeme geldi. Yani yere attığınız küçücük bir peçete, tatilde sıfır telefon parası kadar ceza anlamına gelebilir!

Avustralya’da çöpe para atmaya hazır mısınız?

Avustralya’da çöpe para atmaya hazır mısınız?

Avustralya’da yere çöp atmak şakaya gelmez. Batı Avustralya’nın 1979 tarihli Çöp Yasası sayesinde polis, belediyeler ve hatta “Avustralya’yı Güzel Tut Konseyi (KABC)” bile sizi cezalandırabilir. Yani çöpünüzü yere atarsanız, bir anda kendinizi kanunlarla burun buruna bulabilirsiniz. Ufak bir kağıt parçası için 200 AUD ceza ödeyebilirsiniz. Bu da güncel kurla yaklaşık 5.436 TL demek. Tekrar eden ya da ciddi ihlallerde rakam öyle bir artıyor ki… Ceza miktarı tam 10.000 AUD’ya kadar çıkabiliyor! Yani bu da yaklaşık 271.766 TL.

İtalya'da sigara izmaritlerinize dikkat!

İtalya'da sigara izmaritlerinize dikkat!

İtalya’da artık yere sigara izmariti, sakız ya da kağıt parçası atmak hiç de masum bir hareket sayılmıyor. Parlamentoda kabul edilen yeni yasaya göre, yere izmarit atanlar 300 €’ya kadar ceza ödemek zorunda kalıyor ki bu da güncel kurla yaklaşık 14.555 TL demek. Daha küçük gibi görünen sakız ya da kağıt parçaları için bile ceza 30 ile 150 € arasında değişiyor, yani 1.455 TL’den 7.277 TL’ye kadar bir fatura çıkabiliyor. Kısacası Roma sokaklarında yere attığınız küçücük bir sakız bile size İtalya’da şık bir akşam yemeği parasına mal olabilir.

