Sizin İçin Araştırdık! Hangi Ülkede Yere Çöp Atmanın Cezası Kaç TL?

Japonya’da yere çöp atmak hiç de hafife alınacak bir şey değil. Merkezi caddeler, parklar ve toplu taşıma durakları gibi yerlerde “çöp ve izmarit atmanın cezası 2000 Yenden başlar” şeklinde uyarı levhalarını sık sık görebilirsiniz. 2000 Yen ise yaklaşık 556 TL ediyor. Üstelik bazı bölgelerde cezalar 30.000 Yene kadar çıkabiliyor, bu da yaklaşık 8.350 TL ediyor. Japonya’da insanlar genellikle çöp kutusu bulana kadar çöplerini yanlarında taşır, çünkü kültürel olarak da “çöpünü sahiplenmek” önemli bir alışkanlıktır ayrıca şehir içinde çöp kutusu sayısı da oldukça azdır. Kısacası, Tokyo sokaklarında yürürken elinizde çöp taşımak biraz zahmetli olabilir ama hem doğayı hem de cüzdanınızı korumak için en akıllıca seçenek bu.