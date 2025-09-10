Sizin İçin Araştırdık! Hangi Ülkede Yere Çöp Atmanın Cezası Kaç TL?
Elindeki çöpü atacak yer bulana kadar çantasında, cebinde taşıyanlar buradasınız biliyoruz... Küçücük bir kağıt parçası, plastikler ya da izmarit doğada yıllarca kalabiliyor ve hem görüntü kirliliğine hem de canlılara zarar verebiliyor. Bazı ülkeler ise bu duruma el atıyor ve yere çöp atma sorununu para cezası ile çözmeye çalışıyor. Üstelik bazı ülkelerde sadece para ödemekle kalmıyor elinize süpürgeyi almak zorunda kalıyorsunuz. Hadi bakalım hangi ülkede kaç TL ediyor bu cezalar birlikte inceleyelim.
Türkiye'nin gururu Bolu!
Singapur dünyanın en temiz ülkesi unvanını oldukça hak ediyor!
İngiltere’de çöp kutusuna gitmeyen yol, mahkemeye çıkıyor.
Kaliforniya'da çöpünü atan sokağını da temizliyor!
Japonya'da çöp kutusu az ama cezalar çok net!
Hollanda'da çöp atmak cüzdanına çöp atmak demek!
Avustralya’da çöpe para atmaya hazır mısınız?
İtalya'da sigara izmaritlerinize dikkat!
