Siz Ne Kadar Mıçmıç Bir Çiftsiniz?
İlişkinizin nasıl olduğunu biliyor musun? Kimileri için sevgi sürekli birlikte olmak, iki kişi iken bir hale gelmektir. Kimileri için ise bireysel alanlarda rahatça vakit geçirebilmektir.
Bize ilişkini anlat, mıçmıç olma seviyenizi söyleyelim!
1. Sorulara geçmeden önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. İlk soru! Sevgilinle ne kadar sıklıkla mesajlaşıyorsun?
3. Peki, sosyal medyada ilişkini çok paylaşır mısın?
4. Sıcacık bir ortamda film izleme zamanı! Sevgilin ile nasıl durursun?
5. Peki, sevgilin sana tatlı bir hediye aldığında nasıl tepki verirsin?
6. Sevgiline özel bir şekilde hitap eder misin? Balım, kuzum, tatlım...
7. Araya ayrılık girdiğinde ne hissedersin?
8. Son olarak! Birlikte dışarı çıkacaksınız, nasıl giyinirsiniz?
Ultra mıçmıç çift!
Dengeyi bulmuş çift!
Cool bir çift!
Mantık dolu bir çift!
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
