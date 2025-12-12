onedio
Siz Ne Kadar Mıçmıç Bir Çiftsiniz?

Elif Nur Çamurcu
12.12.2025 - 23:01

İlişkinizin nasıl olduğunu biliyor musun? Kimileri için sevgi sürekli birlikte olmak, iki kişi iken bir hale gelmektir. Kimileri için ise bireysel alanlarda rahatça vakit geçirebilmektir. 

Bize ilişkini anlat, mıçmıç olma seviyenizi söyleyelim!

1. Sorulara geçmeden önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlk soru! Sevgilinle ne kadar sıklıkla mesajlaşıyorsun?

3. Peki, sosyal medyada ilişkini çok paylaşır mısın?

4. Sıcacık bir ortamda film izleme zamanı! Sevgilin ile nasıl durursun?

5. Peki, sevgilin sana tatlı bir hediye aldığında nasıl tepki verirsin?

6. Sevgiline özel bir şekilde hitap eder misin? Balım, kuzum, tatlım...

7. Araya ayrılık girdiğinde ne hissedersin?

8. Son olarak! Birlikte dışarı çıkacaksınız, nasıl giyinirsiniz?

Ultra mıçmıç çift!

Tam olarak romantik filmlerden fırlamış bir çiftsiniz. El ele tutuşmadan yürümezseniz eksik hissediyorsun! Mesajlarda kalpler ve emojiler bol bol oluyor. Bir de 'iyi geceler' demeden uyuyamazsın... Etrafındaki insanlar sizi izlerken gülüyor ve hatta şeker komasına giriyor olabilir. Partnerin ile birlikteyken dış dünya önemsiz bir hale geliyor. Birbirinizin en yakın arkadaşı, dostu ve sırdaşı olmuşsunuz. Bu yakınlık bazen sıkıntılara yol açsa da birbirinizi desteklediğiniz için güçlü kalmaya devam ediyorsunuz!

Dengeyi bulmuş çift!

Sevgini dengeli bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Gösteriş yok... Aynı zamanda duygusal bir mesafe de yok. Partnerinle arada doğal bir bağ var. Birlikte vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Ama aynı zamanda bireysel alanlarınıza da saygı gösteriyorsunuz. Aşık olduğunu çok güzel yansıtıyorsun. Karşı tarafı sıkmadan ilerliyorsun. Bu yüzden ilişkin güven ve huzurla harmanlanıyor! Sosyal medyada paylaşmadığınız nice tatlı anlarınız var. Arkadaşların size bakarken ne kadar tatlı olduğunuzu söylüyor!

Cool bir çift!

Partnerini sevdiğini hissedebiliyoruz ama bunu göstermek sana göre değil. Büyük cümleler kurmadan ilerliyorsun. Sana göre bir bakış her şeyi anlayabilir. Sevgin sade ve derin... İnsanlar uzaktan soğuk sansa bile aranızda sıcak bir bağ var. Birbirinizi tam olarak anlayabiliyorsunuz. Gereksiz sorunlar oluşturmadan aranızdaki sıcak bağı devam ettirebiliyorsunuz. Sadece partnerine odaklanıyorsun. Başkalarını etkilemeye çalışmıyorsun. Sessiz ama güçlü bir çiftsiniz!

Mantık dolu bir çift!

İlişkinde denge, saygı ve bireysellik çok önemli. Aşk senin için sadece duygulardan oluşmuyor. Partnerinle huzurlu bir yaşam kurmak istiyorsun. Bunun için abartılı sözlere başvurmuyorsun. Mıçmıç olmaktansa sağlam bir güven oluşturmak senin için çok daha önemli. Tartışmalarınızda mantıklı oluyor ve konuşmalarınızda hep açık oluyorsunuz. Aşkı stabil tutarak, kalıcı duygulara ulaşıyorsun!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
