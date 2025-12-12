Siz Ne Kadar Mıçmıç Bir Çiftsiniz?

Tam olarak romantik filmlerden fırlamış bir çiftsiniz. El ele tutuşmadan yürümezseniz eksik hissediyorsun! Mesajlarda kalpler ve emojiler bol bol oluyor. Bir de 'iyi geceler' demeden uyuyamazsın... Etrafındaki insanlar sizi izlerken gülüyor ve hatta şeker komasına giriyor olabilir. Partnerin ile birlikteyken dış dünya önemsiz bir hale geliyor. Birbirinizin en yakın arkadaşı, dostu ve sırdaşı olmuşsunuz. Bu yakınlık bazen sıkıntılara yol açsa da birbirinizi desteklediğiniz için güçlü kalmaya devam ediyorsunuz!