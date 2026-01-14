Sivas'ta Bir Sokak Röportajında Bir Sene Arayla Konuşan Adamın Fikirleri Aylar İçinde Tamamen Değişti

Sokak röportajları, her dönem halkın nabzını tutmanın en iyi yollarından biri. 81 ilde gerçekleştirilen bu röportajlar, özellikle ülkenin önemli gündemlerinde halka ışık tutuyor. Konu da genellikle ekonomi oluyor. Bu röportajlar sayesinde, farklı bakış açılarına sahip insanların düşüncelerini öğrenme imkanı buluyoruz.

Konu Sivas isimli bir kanalın sokak röportajında konuşan bir adam, bir sene sonunda yeniden kameranın karşısına geçti. Fakat bir sene arayla verdiği röportajdaki fark, izleyenleri de şaşırttı.