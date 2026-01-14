Sivas'ta Bir Sokak Röportajında Bir Sene Arayla Konuşan Adamın Fikirleri Aylar İçinde Tamamen Değişti

Sokak röportajları, her dönem halkın nabzını tutmanın en iyi yollarından biri. 81 ilde gerçekleştirilen bu röportajlar, özellikle ülkenin önemli gündemlerinde halka ışık tutuyor. Konu da genellikle ekonomi oluyor. Bu röportajlar sayesinde, farklı bakış açılarına sahip insanların düşüncelerini öğrenme imkanı buluyoruz.
Konu Sivas isimli bir kanalın sokak röportajında konuşan bir adam, bir sene sonunda yeniden kameranın karşısına geçti. Fakat bir sene arayla verdiği röportajdaki fark, izleyenleri de şaşırttı.
Fikirleri tamamen değişmiş.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Bunlara mikrofon uzatmaktan vazgeçin, bunlar hayal ürünü
Köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını profile koyup bu yorumu yapmanız hiç doğru olmamış. Muhtemelen güncel Sivas'a dair bild... Devamını Gör
Max akp seçmeni
Dayımız ilk röportajda sıfırları atamamıştı sonra biri anlatmış o da milyar trilyon gitti mi artık yok mu deyip kendini güncelledi sonra saf gerçeklerle yüzl... Devamını Gör