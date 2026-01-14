onedio
Sivas'ta Bir Sokak Röportajında Bir Sene Arayla Konuşan Adamın Fikirleri Aylar İçinde Tamamen Değişti

Sivas'ta Bir Sokak Röportajında Bir Sene Arayla Konuşan Adamın Fikirleri Aylar İçinde Tamamen Değişti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.01.2026 - 15:43

Sokak röportajları, her dönem halkın nabzını tutmanın en iyi yollarından biri. 81 ilde gerçekleştirilen bu röportajlar, özellikle ülkenin önemli gündemlerinde halka ışık tutuyor. Konu da genellikle ekonomi oluyor. Bu röportajlar sayesinde, farklı bakış açılarına sahip insanların düşüncelerini öğrenme imkanı buluyoruz. 

Konu Sivas isimli bir kanalın sokak röportajında konuşan bir adam, bir sene sonunda yeniden kameranın karşısına geçti. Fakat bir sene arayla verdiği röportajdaki fark, izleyenleri de şaşırttı.

Fikirleri tamamen değişmiş.

Fikirleri tamamen değişmiş.

İlk sokak röportajında herkesin çok parası olduğunu, Herkeste araba olduğunu ve tıkır tıkır para aldıklarını söyleyen vatandaş, yanındaki adamdan cep telefonunu çıkarmasını istemiş, ,insanlara da hallerine şükretmelerini tavsiye etmişti.

Bir senenin sonunda ise insanların perişan bir durumda olduğunu söyleyen vatandaş, sebze fiyatlarından dert yandı.

ikigai

Bunlara mikrofon uzatmaktan vazgeçin, bunlar hayal ürünü

DiyorumBen

Köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını profile koyup bu yorumu yapmanız hiç doğru olmamış. Muhtemelen güncel Sivas'a dair bild... Devamını Gör

Aramus

Max akp seçmeni

DiyorumBen

Dayımız ilk röportajda sıfırları atamamıştı sonra biri anlatmış o da milyar trilyon gitti mi artık yok mu deyip kendini güncelledi sonra saf gerçeklerle yüzl... Devamını Gör