Sırf Bu Tat İçin Kilometrelerce Yol Giderim Dedirten 14 Lezzet

Ecem Bekar
07.10.2025 - 13:04

Evet, doğru duydunuz! Bazen sadece bir tabak yemek, kilometrelerce yol gitmeye değer bir macera haline gelir. Çünkü bazen, yediğiniz bir yemek öyle bir şeydir ki, ona ulaşmak için sadece yemek değil, bir keşif yolculuğuna çıkar gibi hissedersiniz. Sıra dışı lezzetler, yerel tatlar, geleneksel tarifler… Hepsi bir araya geldiğinde, biraz da aç karna yola çıkmaya meyilliyseniz, 'Bu tat için kilometrelerce yol giderim' demek zor olmuyor.

Öyleyse, yola çıkmaya değer 14 leziz durak var burada!

1. Meksika’da Taco

Meksika sokaklarında gezerken, bir taco arabasının önünden geçerken kokusuyla sizi büyüleyecek. Meksika’da taco, sadece bir sokak yemeği değil, tam anlamıyla bir tat yolculuğu. Her lokmada farklı malzemeler ve baharatlar ile damakta bir patlama yaşatıyor. Doyurucu ama hafif, enerjik ve leziz. Sırf o taco'yu tatmak için Meksika’ya gitmeye değer.

2. Adapazarı'nda Islama Köfte

Islama Köfte, Adapazarı’na özgü bir lezzet ve ayırt edici özelliği, köfteyle birlikte sunulan ıslatılmış soslu ekmek. Ekmek, öncelikle dana kemik suyunda, kırmızı toz biber, sıvı yağ ve bayat ekmekle (genellikle mayalı kara fırın ekmeği) yapılan özel bir sosla ıslatılıyor. Ekmekler, bu sosla doyurulup kızartılıyor ve çıtır çıtır bir doku kazanıyor. Kızaran ekmek dilimlerinin üzerine ise ızgarada pişirilen köfteler yerleştiriliyor. Her lokma, köftenin o nefis lezzeti ve ekmeğin sosla buluşmuş zengin tadı ile adeta bir damak şenliğine dönüşüyor.

3. İtalya’da Risotto alla Milanese

Milano'ya gitmişken, risotto alla milanese yememek olur mu? Saf safranla yapılan bu kremamsı risotto, her lokmasında sizi İtalya'nın kalbinde hissettiriyor.

4. Adıyaman'da Dolmalı Köfte

Adıyaman’ın mutfak hazinelerinden biri olan Dolmalı Köfte, epeydir unutulmaya yüz tutmuş ve yapanını bulmak kolay olmayan bir içli köfte çeşidi. Bu lezzetli köftenin harcı, haşhaş tohumu, bulgur, yağlı et, soğan, karabiber ve tereyağının mükemmel birleşiminden oluşuyor.

5. Çin'de Pekin Ördeği

Çin’in başkenti Pekin’de, sadece birkaç dakikalık bir ziyafetin ardından, gülümsemeniz değişiyor. İncecik dilimlenmiş ördek etleri ve özel soslarla yapılan Pekin ördeği, kilometrelerce yol gitmeye değer!

6. Bursa’da İskender

Bursa'da iskender yemediyseniz, aslında Bursa’yı keşfetmemişsiniz demektir. O dönerin yumuşaklığı, yoğurdun serinliği, tereyağının sıcaklığı birleştikçe, damağınızda gerçek bir lezzet şenliği başlar. “Bir tabak daha, bir tabak daha…”

7. Tokat'da Tokat Kebabı

Tokat Kebabı, hem mütevazı bir aile yemeği hem de görkemli bir ziyafetin başrol oyuncusu olabilecek kadar özel bir lezzet. Bu kebabın en önemli sırrı ise kesinlikle karayaka kuzusu etiyle hazırlanıyor olması. Tokat’ın topraklarında yetişen bu özel kuzu, kebaba kendine has yumuşaklığı ve lezzeti katıyor. Yanında ise Tokat biberi olmazsa olmaz.

8. Balıkesir'de Midye Tava

Buradaki midyeler, özel olarak yetiştirilen değil, doğal ortamda, akıntılı denizlerde büyüyen kaya midyeleri. Metal ve tuz oranları düşük olan bu midyeler, çok daha lezzetli ve sağlıklı. Marmara Adası’na gittiğinizde, bu midyeleri taze taze yemeniz gerekiyor, çünkü çıkarıldığı gün tüketilmezse, o eşsiz lezzet kayboluyor.

9. Fransa’da Croissant

Paris’te sabahları bir kafenin önünde oturup, sıcak bir croissant yemek, şehrin tadına varmanın en keyifli yollarından biri. O çıtır dış, ipeksi iç, sizi kendisine çeker. Yanına bir kahve ekleyin, sabahın huzuruyla o croissant’ı yavaşça yiyin. Fransızlar nasıl sabahlarını bu kadar muazzam geçiriyor, şimdi anladınız!

10. Trabzon’da Kuymak

Karadeniz’e gidip kuymak yememek? Olamaz! O tereyağında eriyen peynir, mısır ununun sıcağıyla birleşince bir başka oluyor. Karadeniz’de kahvaltı yapmanın anlamı bir kuymak yemektir. Tabağınızdan bir kaşık alırken, Trabzon'un o mistik havası sanki burnunuza gelir. O kadar lezzetli ki, kuymak için sahil boyu yürüyüp, bir tabak daha söyleyebilirsiniz.

11. Japonya’da Sushi

Japonya’nın geleneksel sushi’si, bir tabaktan çok daha fazlasıdır. Japonya’da sushi, sadece bir yemek değil, bir sanattır. İyi bir sushi şefi, her bir malzemeyi özenle seçer ve sushi’yi ustalıkla hazırlar. Taze balık, pirinç, wasabi ve soya sosunun birleşimi, sadece damağınızda değil, gözlerinizde de iz bırakacak kadar estetik bir deneyim sunar.

12. Mardin’de Kaburga Dolması

Mardin, hem tarihi hem de mutfağıyla bir hazine. Kaburga dolması ise, o hazineyi keşfettiğinizde, sizi hayran bırakacak bir tat. O kadar lezzetli ki, tabağınızdaki her lokma, adeta size Mardin’in sıcak havasını hissettirir. Baharatların öyle bir uyumu vardır ki, bir lokma daha derken, tabağınızı bitirirsiniz

13. Gaziantep’te Katmer

Katmer dediğinizde, Gaziantep’ten başka bir yer aklınıza gelmemeli. İçindeki kaymak ve fıstık, o kadar nefis ki, yemeye başladığınızda başka bir dünyaya açıldığınızı hissedersiniz. Bazen sadece bir tatlı için kilometrelerce yol gidilebilir; Gaziantep’te katmer de o tatlılardan biri!

14. İzmir’de Boyoz

Boyoz, İzmir’in vazgeçilmezi. Kahvaltı yapıyorsunuz, bir boyoz alıyorsunuz, yanına da çay... Her şeyin harika olduğunu hissediyorsunuz. Boyoz o kadar basit ama o kadar muazzam ki, İzmir’e gelmeden önce hayatınızda hamur işi sevmiyorsanız bile, bir anda tam bir boyoz aşığı oluyorsunuz.

