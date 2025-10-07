Sırf Bu Tat İçin Kilometrelerce Yol Giderim Dedirten 14 Lezzet
Evet, doğru duydunuz! Bazen sadece bir tabak yemek, kilometrelerce yol gitmeye değer bir macera haline gelir. Çünkü bazen, yediğiniz bir yemek öyle bir şeydir ki, ona ulaşmak için sadece yemek değil, bir keşif yolculuğuna çıkar gibi hissedersiniz. Sıra dışı lezzetler, yerel tatlar, geleneksel tarifler… Hepsi bir araya geldiğinde, biraz da aç karna yola çıkmaya meyilliyseniz, 'Bu tat için kilometrelerce yol giderim' demek zor olmuyor.
Öyleyse, yola çıkmaya değer 14 leziz durak var burada!
1. Meksika’da Taco
2. Adapazarı'nda Islama Köfte
3. İtalya’da Risotto alla Milanese
4. Adıyaman'da Dolmalı Köfte
5. Çin'de Pekin Ördeği
6. Bursa’da İskender
7. Tokat'da Tokat Kebabı
8. Balıkesir'de Midye Tava
9. Fransa’da Croissant
10. Trabzon’da Kuymak
11. Japonya’da Sushi
12. Mardin’de Kaburga Dolması
13. Gaziantep’te Katmer
14. İzmir’de Boyoz
