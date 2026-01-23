onedio
Sınırları Aşan Sert Tınılar: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Pentagram



Ecem Bekar
Ecem Bekar
23.01.2026 - 16:01

Türkiye’de metal müzik denince akan sular durur, siyah tişörtler dolaplardan çıkar ve o ikonik logo gözümüzün önünde belirir. Bu hafta 'Müziğin Efsaneleri' kürsümüzde, bu toprakların bağrından kopup dünyaya kafa tutan, 35 yılı aşkın süredir kalitesinden ödün vermeyen Pentagram (nam-ı diğer Mezarkabul) var!

Hazırsanız, Anadolu rock ile heavy metalin o muazzam nikahına şahitlik etmeye gidiyoruz.

Her şey bir lise hayaliyle başladı.

Her şey bir lise hayaliyle başladı.
images.hive.blog

Yıl 1986... Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü, Bursa’da o meşhur temelleri attığında, muhtemelen Türk müzik tarihinin en köklü çınarlarından birini diktiklerinin farkında değillerdi. O dönemde metal müzik yapmak, akıntıya karşı kürek çekmek değil, resmen şelaleyi tersten tırmanmaktı!

İlk konser bir düğün salonundaydı!

İlk konser bir düğün salonundaydı!

İnanması güç ama Pentagram’ın ilk konseri Bağcılar'da bir düğün salonunda gerçekleşti. Yaklaşık 150 kişinin izlediği bu konserin açılışını ise Grup Vitamin’den tanıdığımız (ve çok erken kaybettiğimiz) Gökhan Semiz’in grubu Poseidon yapmıştı. Basçı Tarkan Gözübüyük konsere yetişemeyince yerine Kronik grubundan Özgünay Ünal çalmıştı.

İlk albüm!

İlk albüm!

1990 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albüm çıktığında, Türkiye'de yer yerinden oynadı. O dönem için imkansız görülen bir prodüksiyonla, 'Rotten Dogs' gibi şarkılarla kulakların pasını sildiler. Gençlik artık ne dinlemek istediğini biliyordu!

"Trail Blazer" ile gelen devrim...

"Trail Blazer" ile gelen devrim...

90'ların başında yayınlanan Trail Blazer albümü, grubun sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de bir vizyonu olduğunu kanıtladı. Power metalden thrash’e uzanan o sert tonlar, grubun müzikal karakterini sağlamlaştırdı.

Pentagram’ı sadece bir metal grubu olmaktan çıkarıp "efsane" mertebesine yükselten o meşhur adım!

Pentagram mı, Mezarkabul mü?

Pentagram mı, Mezarkabul mü?

Yurt dışına açıldıklarında Danimarkalı bir grupla isimleri karışmasın diye 'Mezarkabul' ismini kullandılar. Bizim için isimler değişse de, o tavizsiz duruş ve o ikonik logo hep aynı kaldı.

Bir yıldızlar karması kadrosu!

Bir yıldızlar karması kadrosu!

Pentagram bir grup olmanın ötesinde! Ogün Sanlısoy’un yırtıcı vokalleri, Murat İlkan’ın kristal netliğindeki eşsiz sesi, Demir Demirkan’ın imza gitarları, Metin Türkcan’ın teknik şovu ve Tarkan Gözübüyük’ün grubun beyni olan duruşu... Her biri ayrı birer efsane!

Metallica öncesi sahneyi yakıp kavurmak.

Metallica öncesi sahneyi yakıp kavurmak.

Pentagram, dünya devi Metallica ile aynı sahneyi tam 4 kez (2008, 2010, 2014 ve 2024) paylaştı. 2010 yılındaki Sonisphere festivalinde Metallica öncesi çaldıklarında, 6 şarkılık performansları için sembolik olarak tam 666 dolar ödeme almaları da grubun ince mizah anlayışının bir kanıtı!

"Popçular Dışarı" sloganının gerçek hikayesi...

"Popçular Dışarı" sloganının gerçek hikayesi...

Meşhur 'Popçular Dışarı' konser albümünün ismi aslında gruptan çıkmadı. 10. yıl konserinde seyircilerin, aynı yapım şirketinden olan pop sanatçılarını protesto etmek için attığı bu slogan, grubun o meşhur konser albümünün adı oldu.

30. yıl akustik albümüyle metal sevmeyen teyzelerimize bile Pentagram dinlettiler.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
