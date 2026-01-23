Sınırları Aşan Sert Tınılar: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Pentagram
Türkiye’de metal müzik denince akan sular durur, siyah tişörtler dolaplardan çıkar ve o ikonik logo gözümüzün önünde belirir. Bu hafta 'Müziğin Efsaneleri' kürsümüzde, bu toprakların bağrından kopup dünyaya kafa tutan, 35 yılı aşkın süredir kalitesinden ödün vermeyen Pentagram (nam-ı diğer Mezarkabul) var!
Hazırsanız, Anadolu rock ile heavy metalin o muazzam nikahına şahitlik etmeye gidiyoruz.
Her şey bir lise hayaliyle başladı.
İlk konser bir düğün salonundaydı!
İlk albüm!
"Trail Blazer" ile gelen devrim...
Pentagram’ı sadece bir metal grubu olmaktan çıkarıp "efsane" mertebesine yükselten o meşhur adım!
Pentagram mı, Mezarkabul mü?
Bir yıldızlar karması kadrosu!
Metallica öncesi sahneyi yakıp kavurmak.
"Popçular Dışarı" sloganının gerçek hikayesi...
30. yıl akustik albümüyle metal sevmeyen teyzelerimize bile Pentagram dinlettiler.
