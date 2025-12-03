Şimdiden Hazırlanın: 2026’da Her Yerde Göreceğimiz 10 Makyaj Trendi

Kaşlarda devrim zamanı! 2026 yılında sanki kaşlara hiç dokunmamışsın gibi ama yine de dağınık olmayan bir görünüm ön plana çıkacak. Bu yüzden kaşlarını ince ince doldurarak yukarıya doğru tarayabilirsin. Kaş jelinin çok yoğun yapıda olmaması gerekiyor! Yumuşak bir görünüme sahip olan kaşlar sayesinde yüz ifadesine sempatiklik yerleşir.