Şimdiden Hazırlanın: 2026’da Her Yerde Göreceğimiz 10 Makyaj Trendi
2026 yılı için çok heyecanlıyız! Karşımıza hem cesur hem de doğal duran makyaj stilleri çıkacak. 'Kendin gibi ol ve parla' düşüncesi ile özgün makyajlar yapmaya ve ışıldamaya devam edeceğiz!
2026'ya hazırlıklı girmek istiyorsan bu içerik tam sana göre. Elindeki makyaj malzemelerini gözden geçirmenin zamanı geldi. Trend olacak makyaj tüyolarını anlatıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Işıltılı ten görünümü
2. Doğal duran kaşlar
3. Yumuşak geçişli metalik göz farları
4. Pastel renkli allıklar
5. Nemlendiren dudak parlatıcıları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Islak görünüm sağlayan kremsi ürünler
7. Renkli eyelinerlar
8. Gergin ve nemli ciltler
9. Doğal tonlarda ombre dudaklar
10. Dağınık ve ıslak görünen kirpikler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın