Sigara Paketlerinde Yaşanan Renk Değişikliğinin Kalıcı Olduğu Ortaya Çıktı

Son günlerde sigara paketlerinin üzerinde her zamanki sarı tonlar dışında bandrollerin olması da piyasadaki sigaraların kaçak olduğu iddialarını beraberinde getirmişti.

Edinilen bilgilere göre, sigara paketlerindeki yeni bandroller Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kalıcı bir değişiklik kapsamında uygulamaya alındı.

Yeni bandrollerin, mevcut bandrollerle aynı ölçülerde olduğu, ancak renklerinin değiştirildiği ve güvenlik unsurlarının artırıldığı belirtildi.

Bandrol ne işe yarıyor?

Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan ürünlerin üzerine konulan etikettir. Bandrollü olarak satılan eşyalar için ya eser sahibi ya da fikir sahibi gelir elde eder. Bandrolsüz ürünler kaçak ya da korsan üründür.