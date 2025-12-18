onedio
Sigara Paketlerinde Yaşanan Renk Değişikliğinin Kalıcı Olduğu Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 13:09

Son günlerde satılan sigara paketlerinin üzerindeki bandrollerin renklerinde değişim olmuştu. Daha önce sarı renkli bandrollerin yerine yeşil-mavi tonlardaki bandroller yer alınca sahte sigara kargaşası yaşanmıştı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bandrollerde değişikliğe gittiği öğrenildi. Sigara paketlerinin üzerinde artık kalıcı olarak farklı renkteki bandroller yer alacak.

Yetkililer, içki, sigara, kitap gibi ürünlerin üzerinde yer alan bandrollerle kaçakçılığın önüne geçmeye çalışıyor.

Son günlerde sigara paketlerinin üzerinde her zamanki sarı tonlar dışında bandrollerin olması da piyasadaki sigaraların kaçak olduğu iddialarını beraberinde getirmişti.

Edinilen bilgilere göre, sigara paketlerindeki yeni bandroller Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kalıcı bir değişiklik kapsamında uygulamaya alındı.

Yeni bandrollerin, mevcut bandrollerle aynı ölçülerde olduğu, ancak renklerinin değiştirildiği ve güvenlik unsurlarının artırıldığı belirtildi.

Bandrol ne işe yarıyor?

Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan ürünlerin üzerine konulan etikettir. Bandrollü olarak satılan eşyalar için ya eser sahibi ya da fikir sahibi gelir elde eder. Bandrolsüz ürünler kaçak ya da korsan üründür.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaşımı

'Sigaraların bandrolleri değişmiş bilginiz olsun. Birçok takipçim sordu 'abi orijinal mi diye?' Ben de bilmiyordum. Çakma dedim sonra öğrendim ki orijinalmiş bandrol bilginize. Yeni bandroller böyle olacak. Sigara paketlerinde bu bandrole veriyoruz tüm parayı, sigara 5 lira bandrol 20 lira.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
