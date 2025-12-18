Sigara Paketlerinde Yaşanan Renk Değişikliğinin Kalıcı Olduğu Ortaya Çıktı
Son günlerde satılan sigara paketlerinin üzerindeki bandrollerin renklerinde değişim olmuştu. Daha önce sarı renkli bandrollerin yerine yeşil-mavi tonlardaki bandroller yer alınca sahte sigara kargaşası yaşanmıştı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bandrollerde değişikliğe gittiği öğrenildi. Sigara paketlerinin üzerinde artık kalıcı olarak farklı renkteki bandroller yer alacak.
Yetkililer, içki, sigara, kitap gibi ürünlerin üzerinde yer alan bandrollerle kaçakçılığın önüne geçmeye çalışıyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaşımı
