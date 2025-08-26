onedio
Şezlongta Güneşlenirken Dinlemelik Keyifli Şarkılar

Aslı Uysal
26.08.2025 - 23:45

Yazın son günlerinde güneş teninize dokunurken, şezlongda uzanıp şarkı dinlemenin keyfi çok başka! O an sadece dünyada kendiniz varmış gibi hissediyorsunuz ve bu huzurlu anlarda size eşlik etmesini istediğimiz bazı şarkılar var. İşte o şarkılar!

1. Baby, I Love Your Way

2. Mamma Mia

3. Southern Nights

4. Is This Love

5. True To Myself

6. Sweat

7. Take Me Home Country Roads

8. Reggae Street

9. Pimper's Paradise

10. Baby Doll

11. Disco

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
