Sezen Aksu Şarkılarıyla Karakterini Analiz Ediyoruz!

Senin için bir şeyler bitmişse gerçekten bitmiştir. Öyle geri dönmeler, arkana bakmalar sana göre değil. Çok sabırlısın, elinden geleni yaparsın ama o son noktaya geldiğinde gemileri değil limanları yakarsın. Kararlı duruşun insanları bazen korkutsa da aslında sadece net olmayı seviyorsun. Belirsizlikten nefret ediyorsun. Senin kitabında 'belki' diye bir kelime yok. Ya siyahtır ya beyaz. Kendine olan saygın her şeyden önce geliyor ve seni üzen hiçbir şeyi hayatında tutmuyorsun. Bu net tavrın seni her zaman koruyor.