onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sevgilinin Cin Çıkmasından İsimden Karakter Analizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sevgilinin Cin Çıkmasından İsimden Karakter Analizine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 17:20

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bugün hangi gönderiler öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Böyle çok kasar...

Böyle çok kasar...
twitter.com

Yumurtalı sucuk olmuş bu.

Yumurtalı sucuk olmuş bu.
twitter.com

Tövbe...

Tövbe...
twitter.com

Belki bu çeviri daha doğrudur?

Belki bu çeviri daha doğrudur?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vizyon meselesi...

Vizyon meselesi...
twitter.com

Serbest olanları yazabilirmiş...

Serbest olanları yazabilirmiş...
twitter.com

Kendi el yazması mı?

Kendi el yazması mı?
twitter.com

Fark etmez!

Fark etmez!
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın