Sevgilin Seni Nasıl Seviyor?
Her aşk farklıdır... Kimisi seni bir şiirin en güzel mısrası gibi sever, kimisi kahkahalarınla büyülenir. Peki senin sevgilin seni nasıl seviyor? Ona göre bir ilham mısın, yoksa bir liman mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilinle bir gün geçirecek olsanız, tercihin ne olurdu?
4. Sevgilin seni en çok ne zaman arar?
5. Sana sürpriz yapar mı?
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6. Kavga ettiğinizde onun ilk tepkisi ne olur?
7. Sosyal medyada sizinle ilgili ne paylaşır?
8. En çok hangi sözü duymaktan hoşlanırsın?
9. Sevgilinle ilişkinizde güven nasıl?
10. Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun?
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Sevgilin seni aşkla seviyor!
Sevgilin seni heyecanla seviyor!
Sevgilin seni derin bir bağla seviyor!
Sevgilin seni her şeyinle seviyor!
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