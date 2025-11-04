onedio
Sesleriyle Tüyleri Diken Diken Eden En Güçlü Kadın Vokaller

İrem Coşkun
04.11.2025 - 19:01

Müzik tarihinde sadece sahnede duruşuyla değil, sesiyle de efsane haline gelmiş kadın vokallerini dinlemeye hazır mısınız? Her biri ses rengi, sahne enerjisi ve vokal tekniğiyle tüyleri diken diken ediyor! İşte birbirinden güçlü sese sahip o isimler. 👇

1. Amy Lee

2. Whitney Houston

3. Beyonce

4. Adele

5. Lady Gaga

6. Christina Aguilera

7. Ariana Grande

8. Amy Winehouse

9. Pink

10. Mariah Carey

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
